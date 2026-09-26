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Irán dijo que espera una respuesta de EEUU sobre su plan para reabrir Ormuz y no descartó recibir inspectores de la ONU

El presidente Mazoud Pezeshkian indicó que Teherán “cumplirá con todo aquello a lo que se comprometa” si Washington acepta la última propuesta. La Guardia Revolucionaria, en tanto, amenaza con “seguir castigando” a EEUU hasta que se cumplan las condiciones de la República Islámica

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. REUTERS/Caitlin Ochs
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. REUTERS/Caitlin Ochs
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Masud Pezeshkian dijo este sábado “desconfiar” de Estados Unidos en el marco de los procesos de negociación abiertos entre las partes, habida cuenta de “los repetidos ataques y sanciones impuestas tras cada conversación”, pero ha pedido a las autoridades estadounidenses presentar una respuesta al plan propuesto la víspera para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Ya no confiamos en las conversaciones con Washington”, afirmó el presidente iraní en declaraciones a la cadena de televisión Al Jazeera, donde ha recalcado que Qatar y Pakistán siguen mediando entre las partes y “entregando a Washington los mensajes de Teherán”.

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Asimismo, ha detallado que las negociaciones actuales “se basan en el memorando de entendimiento firmado en el pasado entre los dos países”. “Los estadounidenses tienen que decir cuál es su postura”, apuntó, al tiempo que ha hecho hincapié en que la crisis en Ormuz “puede resolverse mediante la diplomacia y no la fuerza”.

Además, ha culpado a Estados Unidos del cierre del estrecho: “Fue Estados Unidos quien bloqueo nuestros canales”. “Cerrarlo es una respuesta natural cuando el paso está bloqueado (...) Ormuz quedará abierto para el comercio si las negociaciones llevan a la resolución de la disputa”, agregó.

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Sobre el repunte de la violencia en Yemen, Pezeshkian ha asegurado que “no tiene nada que ver con Irán” y ha recalcado que son “los hutíes y Arabia Saudí los que tienen que resolver sus diferencias mediante el diálogo”. “Podemos ayudar a resolverlo”, ha destacado.

En tanto, el general de brigada Hosein Mohebi, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, advirtió que Irán “seguirá castigando a Estados Unidos hasta que se cumplan sus siete condiciones”, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

El presidente de Irán dice "desconfiar" de EEUU pero pide una respuesta al plan para reabrir Ormuz
El presidente de Irán dice "desconfiar" de EEUU pero pide una respuesta al plan para reabrir Ormuz

En este sentido, ha descrito a Irán como el “vencedor de la guerra” y ha afirmado que el país está transformando dicha victoria en una “disuasión estratégica permanente”, aludiendo aparentemente al cierre del estratégico estrecho de Ormuz como medida de represalia.

“A pesar de contar con la Armada más grande del mundo, Estados Unidos ha sido incapaz de mantener abierto el estrecho de Ormuz aunque sea unas pocas horas”, ha advertido.

Este mismo sábado, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha afirmado que “no es posible alcanzar el desarrollo sostenible sin paz ni respeto por el Derecho Internacional”, y ha condenado la “continua agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán”.

“Estos ataques han provocado miles de muertes y han destruido infraestructuras civiles, provocando graves daños económicos, sociales y medioambientales. El desarrollo nunca debe quedar supeditado a la coerción, la discriminación, las agendas políticas o el unilateralismo”, ha señalado.

Inspecciones de la ONU

Por otra parte, el presidente de Irán se ha mostrado abierto a la posibilidad de que trabajadores de Naciones Unidas puedan inspeccionar el presunto enriquecimiento de uranio ilegal por parte de Teherán.

“Eso es absolutamente correcto”, respondió al ser consultado por esa posibilidad, y añadió: “Si desean venir y realizar inspecciones, podemos llegar a acuerdos y convenios con respecto a ese tema específico durante las negociaciones”.

Al mismo tiempo, ha afirmado que su país no está intentando construir un arma nuclear, argumentando que se trata de “haram” (palabra árabe utilizado en el Corán que signfica ‘prohibido’). “Desarrollar armas nucleares es haram”, resumió, y sostuvo también que incluso si algunos en Irán quisieran construir un arma nuclear, “religiosamente hablando, no les está permitido seguir ese camino”.

En los últimos años, Irán ha enriquecido uranio hasta alcanzar niveles de pureza cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares, y si bien niega cualquier interés en construir un arma nuclear, se ha negado a abandonar por completo el enriquecimiento de uranio.

El plan de siete días de Irán

Estas son las principales claves de la propuesta:

Alto el fuego: Irán plantea un cese durante siete días de las hostilidades en Oriente Medio, incluido el Líbano y Yemen, según los detalles difundidos sobre el plan.

Fin del bloqueo naval estadounidense: Teherán exige que Washington levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes como una de las condiciones para poner en marcha el plan y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

Fin de las sanciones al petróleo iraní: Estados Unidos tendría que levantar las sanciones que afectan a las ventas de crudo iraní, una medida que permitiría a Teherán recuperar la normalidad de sus exportaciones petroleras.

Liberación de activos iraníes congelados: El plan contempla además la liberación de activos iraníes congelados por un valor estimado de al menos 12.000 millones de dólares.

Estas cuatro medidas figuran entre las condiciones que, según Araqchí, Estados Unidos debería aplicar durante los primeros cuatro o cinco días del calendario, que comenzaría una vez que Washington aceptase la propuesta.

Reapertura de Ormuz: La reapertura y normalización del tránsito por el estratégico estrecho se produciría en el sexto día del calendario, siempre que se hayan cumplido las condiciones planteadas por Teherán.

Negociaciones para un acuerdo final: El último paso de la hoja de ruta sería el comienzo, en el séptimo día, de conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre un acuerdo final que abordaría los asuntos que ambas partes acuerden negociar, entre ellos el programa nuclear iraní.

“La elección depende ahora de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión”, afirmó Araqchí al presentar el plan a la prensa en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Poco después de que Teherán hiciera pública la propuesta, The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, de que el presidente Donald Trump había rechazado el plan, aunque Irán ha señalado que sigue a la espera de una respuesta oficial de Washington.

El presidente estadounidense publicó además en Truth Social una imagen de un mapa en el que aparece el estrecho de Ormuz rodeado por un círculo y etiquetado como “Trump Strait” (“Estrecho Trump”).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/MIKE SEGAR
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/MIKE SEGAR

Retorno al Memorando de Islamabad

El ministro iraní de Exteriores ha presentado el plan como una hoja de ruta para aplicar los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos en junio, bajo mediación de Pakistán.

Sin embargo, ese acuerdo quedó interrumpido menos de un mes después, cuando Trump lo dio por terminado tras unos supuestos ataques iraníes a principios de julio contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

Trump restableció posteriormente el cerco naval contra Irán, que había levantado tras la firma del memorando, y reanudó los bombardeos contra el sur del territorio iraní, a lo que la República Islámica respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en países de la región y contra buques que intentaban atravesar una ruta establecida cerca de Omán y protegida por EEUU.

Con esta escalada, las negociaciones entre las partes quedaron estancadas, aunque Irán ya había presentado previamente sus condiciones para reabrir Ormuz y retomar las conversaciones con EE.UU., mientras Trump exigía la rendición de la República Islámica.

(Con información de agencias)

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