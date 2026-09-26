Bahréin denunció ante la ONU una crisis de seguridad “nunca vista en décadas” por los ataques hutíes

Un insurgente hutí utiliza una ametralladora en medio de los combates contra el Gobierno de Yemen y Arabia Saudita (Europa Press)

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El ministro de Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, denunció el viernes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Jordania enfrentan una crisis de seguridad “de una gravedad nunca vista en décadas”, tras ataques con misiles y drones atribuidos a los rebeldes hutíes en el contexto de la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Al Zayani situó a la república islámica y a sus aliados regionales como una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente y la economía mundial. El funcionario señaló la participación de la milicia en los ataques recientes contra Arabia Saudita.

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“Esta es una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Estos son ataques indiscriminados, sin ninguna justificación bajo ninguna ley”, declaró el jefe de la diplomacia bahreiní.

Según Al Zayani, los países de la región fueron blanco de cerca de 7.000 ataques de fuerzas y milicias afines a Irán. La ofensiva incluyó el lanzamiento de 1.700 misiles balísticos, 80 misiles de crucero y más de 5.200 drones contra infraestructuras civiles, puertos, aeropuertos y centrales de energía.

Bahrain’s Minister of Foreign Affairs Abdullatif bin Rashid Al Zayani addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 25, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

El ministro sostuvo que los ataques de Irán, sus milicias y sus aliados derivaron en la detención de 2.000 buques comerciales, daños en 72 embarcaciones mercantes y la muerte de al menos 22 marineros en las rutas marítimas del Golfo Pérsico. En ese sentido, mencionó el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán y advirtió que su uso como mecanismo de presión económica supone un riesgo para el comercio mundial.

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Al Zayani cuestionó cualquier sistema de permisos o cuotas para permitir el tránsito por esa vía marítima. Sostuvo que esas medidas podrían extenderse a otras rutas internacionales de las que depende el intercambio global. Además, afirmó que aceptar esas restricciones “sentarían un precedente extremadamente peligroso porque lo que se acepte” en este caso “podría exigirse en el futuro en cualquier ruta marítima internacional de la cual depende el comercio global”.

“Una ruta marítima no es una mera cuestión de seguridad que afecta solo a los Estados ribereños; es una arteria por la que fluyen alimentos, medicamentos y energía para todo el planeta. Cuando se perturba, el coste lo paga una familia en un país que ni siquiera tiene costa”, agregó. El jefe de la diplomacia bahreiní indicó que el bloqueo del estrecho tiene efectos inmediatos sobre la inflación y los costos del transporte marítimo.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS)

Bahréin reafirmó el derecho de los países atacados a ejercer la “legítima defensa” y adoptar medidas para proteger su soberanía e integridad territorial. Al Zayani señaló que las autoridades de la región mantienen una actuación de “máxima prudencia”.

Al cierre de su discurso en la ONU el papel de su país en la adopción de una resolución para garantizar el libre tránsito marítimo y recordó que alberga la sede de las Fuerzas Marítimas Combinadas. La organización reúne a 47 países y tiene como objetivo vigilar la seguridad en las aguas de Oriente Próximo.

Bahréin también pidió avanzar hacia una solución “justa y pacífica” para la guerra en Gaza, con la creación de un Estado palestino independiente y contiguo a Israel. El ministro renovó además el llamado a la comunidad internacional para acordar un marco regulatorio vinculante que garantice el desarrollo seguro de la inteligencia artificial.

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(Con información de Europa Press)