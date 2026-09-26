México

Muere el boxeador Arturo ‘Lobito’ Torres tras desplomarse después de una pelea y permanecer hospitalizado en Mexicali

El joven de 26 años había sido operado por un coágulo en el cerebro, pero su condición permaneció delicada hasta su fallecimiento

Familiares y miembros de la comunidad boxística siguieron durante días su estado de salud antes de confirmarse el fallecimiento. (Captura de pantalla)
Familiares y miembros de la comunidad boxística siguieron durante días su estado de salud antes de confirmarse el fallecimiento. (Captura de pantalla)
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El boxeo mexicano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Arturo ‘Lobito’ Torres, joven pugilista de apenas 26 años que permaneció hospitalizado durante varios días luego de sufrir una grave emergencia médica al terminar una pelea en Mexicali, Baja California.

Torres subió al cuadrilátero el pasado 19 de septiembre para enfrentar a Gilberto ‘Torito’ García en una función realizada en el Parque Vicente Guerrero. El combate terminó con la intervención del réferi y, poco después, el boxeador comenzó a presentar complicaciones que encendieron las alarmas entre quienes se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido, el ‘Lobito’ se desplomó una vez concluido el enfrentamiento y tuvo que recibir atención de emergencia. Posteriormente fue llevado al Hospital General de Mexicali, donde ingresó inconsciente y presentó convulsiones.

La situación médica del peleador fue considerada delicada desde los primeros momentos. Los especialistas detectaron la presencia de un coágulo en el cerebro, por lo que determinaron que era necesario someterlo a una intervención quirúrgica para intentar estabilizarlo.

La operación y los días de incertidumbre

El momento que el referí para la pelea. (Captura de pantalla)
El momento que el referí para la pelea. (Captura de pantalla)

Un día después del incidente, Ángel Torres, hermano del boxeador, dio a conocer información sobre el estado de salud del pugilista. La cirugía había resultado exitosa, aunque el panorama continuaba siendo complicado debido a la gravedad de las lesiones.

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Arturo permaneció en coma inducido y bajo vigilancia médica, mientras sus familiares aguardaban noticias sobre una posible evolución favorable. Durante los días posteriores, el entorno del boxeador mantuvo la esperanza de que pudiera recuperarse.

La noticia también provocó una reacción entre compañeros, entrenadores y aficionados de la comunidad boxística de Mexicali. A través de distintos mensajes, personas cercanas al pugilista expresaron su apoyo a sus familiares mientras se mantenía la incertidumbre sobre su estado.

Tras detener la pelea, el boxeador no se encontraba bien. (Captura de pantalla)
Tras detener la pelea, el boxeador no se encontraba bien. (Captura de pantalla)

La situación de Torres también generó muestras de solidaridad fuera de su círculo más cercano. La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali decidió organizar una función a beneficio con el objetivo de contribuir a los gastos que enfrentaba la familia durante la atención médica del joven.

La iniciativa reflejó la preocupación existente dentro del ambiente boxístico local, donde durante varios días se mantuvo la expectativa por una recuperación.

Sin embargo, después de permanecer casi una semana en coma, finalmente se confirmó el fallecimiento de Arturo ‘Lobito’ Torres a los 26 años.

La brutal imagen, el Lobito no soportó y cayó en la lona mientras que Gilberto 'Torito' García celebra su triunfo. (Captura de pantalla)
La brutal imagen, el Lobito no soportó y cayó en la lona mientras que Gilberto 'Torito' García celebra su triunfo. (Captura de pantalla)

Su muerte provocó numerosas muestras de pesar entre integrantes de la comunidad deportiva y personas que estuvieron pendientes de su evolución desde aquella noche en el Parque Vicente Guerrero.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos inherentes a los deportes de contacto y deja de luto al boxeo de Mexicali, mientras familiares, amigos y compañeros despiden a un joven cuya trayectoria terminó de manera inesperada después de aquella pelea del 19 de septiembre.

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