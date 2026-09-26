Una multitud aclamó a León XIV en su recorrido en papamóvil por París antes de la misa en la Plaza de la Concordia

El Papa recorrió las calles de París a bordo del papamóvil

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El papa León XIV recorrió este sábado París en papamóvil antes de presidir una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia, ante una asistencia prevista de cerca de 700.000 personas.

Más de 600.000 fieles se habían inscrito para ingresar al evento, aunque la organización elevó al mediodía su previsión de asistencia. El eje habilitado abarcó tres kilómetros, desde la Plaza de la Concordia hasta la avenida de la Gran Armada, pasando por los Campos Elíseos, la Plaza de la Estrella y el Arco del Triunfo.

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El papa León viaja en el papamóvil por la avenida de los Campos Elíseos, cerca del Arco del Triunfo (REUTERS/Benoit Tessier)

León XIV recorrió las calles de París en el papamóvil (REUTERS/Benoit Tessier)

La multitud comenzó a concentrarse desde primera hora de la mañana en los accesos de la avenida. En los alrededores de la iglesia de Saint-Philippe du Roule, junto a la calle Faubourg-Saint-Honoré y al Palacio del Elíseo, se formaron grupos de asistentes que esperaban la apertura de las entradas.

Más de medio millón de personas se movilizaron en París para asistir a la misa del papa León XIV (REUTERS/Benoit Tessier)

Las puertas de los Campos Elíseos y de la Plaza de la Concordia abrieron a las 09:00 y debían cerrar definitivamente a las 13:00. El acceso exigió códigos QR y las líneas de metro cercanas registraron una fuerte afluencia de pasajeros.

Una imagen recortada del papa León en la Plaza de la Concordia, en París, antes de una misa al aire libre como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Un recorrido entre los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia

León XIV llegó a las 13:45 y avanzó durante dos kilómetros por los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia, donde estaba prevista una liturgia de alrededor de una hora y media. El trayecto atravesó una zona que concentra instituciones nacionales y es uno de los símbolos de la república francesa, oficialmente laica.

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El pontífice estadounidense saludó desde el vehículo a personas de distintas confesiones religiosas y también a quienes no profesan ninguna fe. La convocatoria reunió a una multitud en un país de tradición católica donde la asistencia regular a las iglesias ha descendido con fuerza en las últimas décadas.

La gente se reúne en la avenida de los Campos Elíseos, en París, antes de la misa al aire libre del papa León en la Plaza de la Concordia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La misa está dedicada a la Virgen María, patrona principal de Francia, e incluye alusiones al lema del viaje: “Para que el mundo tenga vida”. Un portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa precisó que la celebración sería la actividad central de la última jornada del papa en París.

La celebración cuenta con 2.400 sacerdotes y diáconos, cerca de un centenar de obispos, 1.300 cantores y unos 400 monaguillos llegados desde distintos puntos de Francia. La infraestructura musical incluye órgano, instrumentos de metal, un centenar de jóvenes de la Maîtrise Sainte-Anne d’Auray, un coro polifónico de 150 integrantes y más de 1.000 voces de 34 coros diocesanos.

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El papa León reza en la iglesia de Saint-Joseph-des-Carmes, en conmemoración de los sacerdotes y obispos católicos asesinados allí durante la Revolución francesa, para rendirles homenaje, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en París (Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Un operativo de seguridad con accesos restringidos

El centro de París quedó cerrado al tránsito vehicular por un amplio despliegue de seguridad. La policía estableció un perímetro de protección, clausuró varias estaciones de metro y revisó todos los bolsos de quienes ingresaban al sector.

Las autoridades prohibieron las maletas, los bultos voluminosos y otros objetos que pudieran dificultar los controles. Tampoco se habilitaron consignas para dejar equipajes, por lo que los asistentes debían portar únicamente elementos permitidos.