Mundo

Una multitud aclamó a León XIV en su recorrido en papamóvil por París antes de la misa en la Plaza de la Concordia

Más de 600.000 fieles se habían inscrito para ingresar al evento, aunque la organización elevó al mediodía su previsión de asistencia

El Papa recorrió las calles de París a bordo del papamóvil
Guardar

El papa León XIV recorrió este sábado París en papamóvil antes de presidir una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia, ante una asistencia prevista de cerca de 700.000 personas.

Más de 600.000 fieles se habían inscrito para ingresar al evento, aunque la organización elevó al mediodía su previsión de asistencia. El eje habilitado abarcó tres kilómetros, desde la Plaza de la Concordia hasta la avenida de la Gran Armada, pasando por los Campos Elíseos, la Plaza de la Estrella y el Arco del Triunfo.

PUBLICIDAD

El papa León viaja en el papamóvil por la avenida de los Campos Elíseos, cerca del Arco del Triunfo (REUTERS/Benoit Tessier)
El papa León viaja en el papamóvil por la avenida de los Campos Elíseos, cerca del Arco del Triunfo (REUTERS/Benoit Tessier)
León XIV recorrió las calles de París en el papamóvil (REUTERS/Benoit Tessier)
León XIV recorrió las calles de París en el papamóvil (REUTERS/Benoit Tessier)

La multitud comenzó a concentrarse desde primera hora de la mañana en los accesos de la avenida. En los alrededores de la iglesia de Saint-Philippe du Roule, junto a la calle Faubourg-Saint-Honoré y al Palacio del Elíseo, se formaron grupos de asistentes que esperaban la apertura de las entradas.

Más de medio millón de personas se movilizaron en París para asistir a la misa del papa León XIV (REUTERS/Benoit Tessier)
Más de medio millón de personas se movilizaron en París para asistir a la misa del papa León XIV (REUTERS/Benoit Tessier)

Las puertas de los Campos Elíseos y de la Plaza de la Concordia abrieron a las 09:00 y debían cerrar definitivamente a las 13:00. El acceso exigió códigos QR y las líneas de metro cercanas registraron una fuerte afluencia de pasajeros.

Una imagen recortada del papa León en la Plaza de la Concordia, en París, antes de una misa al aire libre como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Una imagen recortada del papa León en la Plaza de la Concordia, en París, antes de una misa al aire libre como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Un recorrido entre los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia

León XIV llegó a las 13:45 y avanzó durante dos kilómetros por los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia, donde estaba prevista una liturgia de alrededor de una hora y media. El trayecto atravesó una zona que concentra instituciones nacionales y es uno de los símbolos de la república francesa, oficialmente laica.

PUBLICIDAD

El pontífice estadounidense saludó desde el vehículo a personas de distintas confesiones religiosas y también a quienes no profesan ninguna fe. La convocatoria reunió a una multitud en un país de tradición católica donde la asistencia regular a las iglesias ha descendido con fuerza en las últimas décadas.

La gente se reúne en la avenida de los Campos Elíseos, en París, antes de la misa al aire libre del papa León en la Plaza de la Concordia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La gente se reúne en la avenida de los Campos Elíseos, en París, antes de la misa al aire libre del papa León en la Plaza de la Concordia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La misa está dedicada a la Virgen María, patrona principal de Francia, e incluye alusiones al lema del viaje: “Para que el mundo tenga vida”. Un portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa precisó que la celebración sería la actividad central de la última jornada del papa en París.

La celebración cuenta con 2.400 sacerdotes y diáconos, cerca de un centenar de obispos, 1.300 cantores y unos 400 monaguillos llegados desde distintos puntos de Francia. La infraestructura musical incluye órgano, instrumentos de metal, un centenar de jóvenes de la Maîtrise Sainte-Anne d’Auray, un coro polifónico de 150 integrantes y más de 1.000 voces de 34 coros diocesanos.

El papa León reza en la iglesia de Saint-Joseph-des-Carmes, en conmemoración de los sacerdotes y obispos católicos asesinados allí durante la Revolución francesa, para rendirles homenaje, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en París (Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)
El papa León reza en la iglesia de Saint-Joseph-des-Carmes, en conmemoración de los sacerdotes y obispos católicos asesinados allí durante la Revolución francesa, para rendirles homenaje, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en París (Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Un operativo de seguridad con accesos restringidos

El centro de París quedó cerrado al tránsito vehicular por un amplio despliegue de seguridad. La policía estableció un perímetro de protección, clausuró varias estaciones de metro y revisó todos los bolsos de quienes ingresaban al sector.

Las autoridades prohibieron las maletas, los bultos voluminosos y otros objetos que pudieran dificultar los controles. Tampoco se habilitaron consignas para dejar equipajes, por lo que los asistentes debían portar únicamente elementos permitidos.

Temas Relacionados

León XIVParísMisapapa León XIVFrancia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallan muertos a dos turistas en Atenas tras la explosión de un edificio

Los equipos de rescate retiraron los restos entre los escombros provocados por el estallido en el barrio de Plaka. Autoridades locales investigan una supuesta fuga de gas como causa del colapso a metros de la Acrópolis

Hallan muertos a dos turistas en Atenas tras la explosión de un edificio

Bahréin denunció ante la ONU una crisis de seguridad “nunca vista en décadas” por los ataques hutíes

“Esta es una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas (...) sin ninguna justificación bajo ninguna ley”, expuso el jefe de la diplomacia bahreiní, Abdullatif bin Rashid Al Zayani

Bahréin denunció ante la ONU una crisis de seguridad “nunca vista en décadas” por los ataques hutíes

La Unión Europea advirtió sobre una crisis de precios de la energía por la guerra en Irán y pidió disminuir la demanda

El comisario europeo Dan Jorgensen pidió a los Estados miembros estudiar recortes en el uso de gas natural y electricidad, ante las repercusiones del conflicto en Medio Oriente que causan movimientos en los mercados de crudo y combustible

La Unión Europea advirtió sobre una crisis de precios de la energía por la guerra en Irán y pidió disminuir la demanda

Pezeshkian dijo que Irán está dispuesto a pactar límites a su programa nuclear en medio de las negociaciones con EEUU

El mandatario iraní expresó su intención de permitir el ingreso de inspectores internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica para que supervisen las actividades del régimen

Pezeshkian dijo que Irán está dispuesto a pactar límites a su programa nuclear en medio de las negociaciones con EEUU

León XIV celebrará una misa en los Campos Elíseos para más 500.000 fieles tras advertir sobre el avance de la IA

Antes de la ceremonia en París, el sumo pontífice se reunirá con seis migrantes en la Maison Bakhita, entidad creada tras un llamamiento del papa Francisco para proteger a extranjeros, procedentes de Argelia, Bielorrusia, Irak y Costa de Marfil

León XIV celebrará una misa en los Campos Elíseos para más 500.000 fieles tras advertir sobre el avance de la IA
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones HOY sábado 26 de septiembre

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones HOY sábado 26 de septiembre

Efemérides del 26 de septiembre en Perú: de la muerte de Torre Tagle a la Base Naval de San Lorenzo

Excomisionado de Paz de Petro defendió decisión de frenar extradición de alias Araña a los Estados Unidos: “En ningún momento se negó”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 26 de septiembre de 2026

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

DEPORTES

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: “Fue un error grande y grave”

El pedido de disculpas de Franco Colapinto por la radio y la furia de Pierre Gasly tras el choque de su compañero

El video del grave error que cometió Franco Colapinto en Bakú: chocó a su compañero y abandonaron los dos

ENTRETENIMIENTO

Benny Blanco revela que hizo una amistad inesperada en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Benny Blanco revela que hizo una amistad inesperada en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

El New York Film Festival abrirá con James Gray y cerrará con un documental de Ava DuVernay