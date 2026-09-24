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Zelensky reveló que Ucrania envió a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos capturados durante la invasión rusa

“Kim Jong-un los usa como moneda de cambio y él obtiene algo a cambio”, cuestionó el presidente ruso respecto a los intereses del dictador de Corea del Norte y su relación con el Kremlin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (Europa Press)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (Europa Press)
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Ucrania transfirió a Corea del Sur a dos soldados del régimen norcoreano que fueron capturados en la guerra contra Rusia. El envío de fue anunciado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Recientemente, enviamos a dos prisioneros de guerra norcoreanos a la República de Corea”, afirmó el mandatario, quien no dio detalles sobre la fecha ni las condiciones del traslado. Los dos militares fueron detenidos en enero en la región rusa de Kursk, donde participaban en operaciones junto a las fuerzas de Moscú

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Los capturados se convirtieron en los primeros soldados norcoreanos apresados con vida desde que Corea del Norte se incorporó a la guerra entre Rusia y Ucrania en 2024. “Estos tipos no son fáciles de capturar vivos. Uno de ellos, al darse cuenta de que iba a ser hecho prisionero, intentó suicidarse. Y se sorprendió de que el destino no le permitiera morir”, relató el presidente ucraniano ante los delegados.

En enero, Zelensky había planteado la posibilidad de entregar a los prisioneros al dictador norcoreano, Kim Jong-un, a cambio de ucranianos cautivos en Rusia. Organizaciones de derechos humanos solicitaron entonces que ambos soldados fueran enviados a Corea del Sur, por el riesgo de represalias que enfrentarían en Corea del Norte. Medios surcoreanos informaron que los dos militares expresaron su intención de desertar y establecerse en Corea del Sur. El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano indicó que no podía confirmar el caso, incluidos los detalles sobre la fecha del traslado, por razones de seguridad de los soldados y sus familias.

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El dictador norcoreano, Kim Jong-un, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en Operaciones Militares en el Extranjero —que rinde homenaje a las tropas norcoreanas fallecidas mientras luchaban por Rusia en la guerra contra Ucrania, el 26 de abril de 2026 (REUTERS/Archivo)
El dictador norcoreano, Kim Jong-un, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en Operaciones Militares en el Extranjero —que rinde homenaje a las tropas norcoreanas fallecidas mientras luchaban por Rusia en la guerra contra Ucrania, el 26 de abril de 2026 (REUTERS/Archivo)

En junio, la administración surcoreana a cargo del presidente Lee Jae-myung de Corea del Sur comunicó que aceptaría a todos los prisioneros de guerra norcoreanos que combatieron del lado ruso y rechazó cualquier repatriación a Rusia o Corea del Norte.

Frente a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Zelensky cuestionó el envío de tropas norcoreanas al frente ruso. “Esto también es una locura. ¿Por qué los coreanos deberían dar su vida en una guerra contra Ucrania? Kim Jong-un los usa como moneda de cambio. Y él obtiene algo a cambio”, dijo.

Según estimaciones de Ucrania y Corea del Sur, Pyongyang envió entre 14.000 y 15.000 soldados desde 2024 para respaldar la invasión rusa. La mayoría fue desplegada en Kursk, donde colaboró con las fuerzas de Moscú para contener una incursión ucraniana. Evaluaciones ucranianas e independientes también sostienen que Corea del Norte entregó a Rusia millones de proyectiles de artillería y mortero, además de misiles balísticos, piezas de artillería de largo alcance y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes.

Zelensky afirmó que Pyongyang obtuvo conocimientos sobre misiles y drones a partir de su respaldo a Moscú. El mandatario sostuvo que el régimen norcoreano envió soldados para reforzar posiciones rusas en el frente de guerra y señaló que ese despliegue tuvo consecuencias para las tropas norcoreanas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (Europa Press)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (Europa Press)

El mandatario ucraniano afirmó que el vínculo entre Moscú y Pyongyang excede el envío de efectivos. Según señaló, Corea del Norte adquirió experiencia y capacidades militares mediante su cooperación con Rusia, en especial en el desarrollo y uso de misiles y drones.

Zelensky también advirtió que ciudadanos de 47 países fueron incorporados a las fuerzas rusas para combatir en Ucrania. Por ese motivo, pidió a los gobiernos de esos Estados que adopten medidas para impedir el reclutamiento y el envío de sus ciudadanos al frente.

(Con información de Reuters)

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