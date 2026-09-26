Las conchas de caracoles australianos revelan el rastro de lluvias extremas y ciclones

El ejemplar analizado vivió unos 4,5 años en el Parque Nacional Coalstoun Lakes y registró episodios de lluvia posteriores a los ciclones Marcia y Debbie (Gentileza: estudio Evaluación del caracol bandeado de Biggenden [Figuladra bayensis] como archivo climático para el sureste de Queensland, Australia, mediante isótopos estables y datación con 14C, publicado en The Holocene).

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Un equipo de investigadores analizó la concha de un caracol terrestre (Figuladra bayensis) de Queensland, Australia, y concluyó que puede conservar señales químicas de lluvias extremas asociadas a ciclones tropicales.

El trabajo, publicado en la revista científica The Holocene, plantea que los caparazones antiguos hallados en capas de sedimentos podrían ampliar el conocimiento sobre tormentas y lluvias intensas anteriores a los registros meteorológicos.

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Las estaciones meteorológicas llevan funcionando durante una parte limitada de la historia, por lo que los investigadores buscan rastros naturales para reconstruir episodios climáticos pasados.

Según el artículo divulgado en Earth.com, la investigación fue liderada por el doctor Nicholas Patton, vinculado entonces a la Universidad de Queensland, junto con otros especialistas.

El objetivo fue determinar si la concha podía funcionar como un archivo de las condiciones ambientales que atravesó el animal mientras estuvo vivo.

El análisis combinó oxígeno y carbono

El análisis de la concha del caracol *Figuladra bayensis* permitió identificar señales químicas de lluvias extremas vinculadas con ciclones tropicales en Queensland, Australia (Gentileza: estudio Evaluación del caracol bandeado de Biggenden [Figuladra bayensis] como archivo climático para el sureste de Queensland, Australia, mediante isótopos estables y datación con 14C, publicado en The Holocene).

Los científicos extrajeron 200 muestras diminutas a lo largo de la cubierta del molusco, desde las zonas más antiguas hasta la abertura, que corresponde al material más reciente.

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Después analizaron las proporciones de isótopos estables de oxígeno y carbono. Estas variantes de un mismo elemento químico, que poseen distinta masa, permiten identificar cambios ambientales o biológicos.

El oxígeno contenido en la concha puede variar según la lluvia, la temperatura, la evaporación y el agua disponible para el ejemplar. El carbono, en cambio, está más relacionado con su alimentación. Esta combinación permitió al equipo observar tanto los cambios de humedad como posibles variaciones en los recursos que consumió el molusco.

Las bandas permitieron calcular su edad

“Utilizamos la datación por radiocarbono de alta resolución para determinar la edad de las bandas de crecimiento en la concha”, afirmó el investigador. Esta técnica mide la cantidad de carbono radiactivo que conserva una muestra y, a partir de ese dato, permite estimar cuándo se formó.

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La investigación publicada en The Holocene plantea que los caparazones antiguos pueden aportar información sobre tormentas ocurridas antes del inicio de los registros meteorológicos instrumentales (Gentileza: estudio Evaluación del caracol bandeado de Biggenden [Figuladra bayensis] como archivo climático para el sureste de Queensland, Australia, mediante isótopos estables y datación con 14C).

“Contenía niveles elevados de radiocarbono procedentes de las pruebas nucleares realizadas en Australia en la década de 1960, lo que nos permitió datar las bandas de crecimiento y revelar que el caracol había vivido durante unos 4,5 años”, explicó.

También mostró que el caparazón no creció de manera constante: hubo fases de desarrollo rápido alternadas con otras de crecimiento escaso o inexistente. “Las diferentes bandas revelaron información sobre las precipitaciones a las que estuvo expuesto el caracol”, señaló Patton.

Los mayores cambios coincidieron con los ciclones

La hipótesis inicial era que el animal habría crecido más durante años generalmente húmedos, cuando había mayor disponibilidad de agua y alimento. Sin embargo, las variaciones más marcadas se vincularon con episodios concretos de precipitaciones intensas, y no con la humedad de cada año.

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El profesor honorario Jamie Shulmeister, integrante del estudio, sostuvo que el caracol respondió a eventos extremos. “Los picos de crecimiento podrían estar relacionados con los periodos inmediatamente posteriores a los ciclones de 2015 y 2017”, dijo.

Los dos cambios más grandes en la composición de oxígeno de la concha coincidieron con el ciclón tropical grave Marcia y el ciclón de Debbie.

Los científicos extrajeron 200 muestras de la concha para analizar isótopos estables de oxígeno y carbono (Gentileza: estudio Evaluación del caracol bandeado de Biggenden [Figuladra bayensis] como archivo climático para el sureste de Queensland, Australia, mediante isótopos estables y datación con 14C, publicado en The Holocene).

En contraste, las variaciones menores parecieron corresponder a alteraciones estacionales habituales. El resultado abre la posibilidad de identificar huellas de tormentas tropicales en caparazones de mayor antigüedad.

El Parque Nacional Coalstoun Lakes, situado en cráteres volcánicos, pudo proteger al caracol del viento y la radiación solar. Ese resguardo habría mantenido condiciones estables hasta la llegada de lluvias muy abundantes.

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La dieta también dejó señales

La composición de carbono aportó indicios sobre la dieta del animal, formada principalmente por vegetales del bosque parcialmente descompuestos. Las transformaciones fueron más pronunciadas al comienzo de su vida.

Los autores plantearon que las épocas húmedas pudieron darle acceso a plantas más frescas y hongos, aunque también consideraron que los caracoles jóvenes podrían reaccionar con mayor intensidad a las alteraciones de su entorno.

Tras el ciclón Marcia, se registró una de las mayores variaciones de carbono. Los especialistas plantearon un posible vínculo con la reproducción en condiciones cálidas y húmedas, aunque no observaron ese proceso, por lo que la hipótesis no está confirmada.

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El hallazgo requiere más pruebas

Los dos mayores cambios en la composición de oxígeno coincidieron con los ciclones tropicales Marcia de 2015 y Debbie de 2017 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se basa en un único animal, por lo que aún no permite saber cuánto varían las señales entre individuos de la misma especie.

Además, la estimación del momento en que murió el caracol y la ubicación temporal de ciertas partes de la cubierta se apoyaron en fenómenos tropicales conocidos, de modo que la relación necesita pruebas independientes.

“sSi logramos encontrar conchas en diferentes capas de depósitos de sedimentos, podremos combinar los registros individuales de conchas para extender esta información a un período de tiempo más lejano”, planteó Patton.

De confirmarse esa posibilidad, estos restos podrían aportar una cronología de lluvias extremas de épocas sin estaciones meteorológicas.