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EN VIVO: Asamblea General de las Naciones Unidas 2027

El secretario general António Guterres abre las intervenciones de la jornada inicial, en la que destacan discursos de Donald Trump, Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva y Volodímir Zelensky, junto con ministros y representantes diplomáticos de decenas de países

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La Asamblea General de la ONU reunirá en Nueva York a unos 130 jefes de Estado y de Gobierno. (AP/ARCHIVO)
La Asamblea General de la ONU reunirá en Nueva York a unos 130 jefes de Estado y de Gobierno. (AP/ARCHIVO)

La Asamblea General de las Naciones Unidas reune esta semana en Nueva York a unos 130 jefes de Estado y de Gobierno, junto con decenas de ministros y representantes diplomáticos. El secretario general, António Guterres, inaugurará las intervenciones, que incluirán discursos de líderes como Donald Trump, Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva y Volodímir Zelensky.

Las guerras en Irán, Gaza y Ucrania estarán entre los asuntos centrales de la agenda, junto con los conflictos en Sudán, Congo y Myanmar. Los mandatarios debatirán además sobre la capacidad de la comunidad internacional para intervenir ante estas crisis y sobre el impacto económico de las rutas marítimas bloqueadas y las interrupciones en las cadenas de suministro.

El cambio climático, el aumento del nivel del mar, la desigualdad, la financiación educativa y la igualdad de género también formarán parte de las discusiones. La inteligencia artificial tendrá una atención especial: el Consejo de Seguridad prevé una reunión de alto nivel para analizar sus riesgos, beneficios y la falta de normas globales para regular su desarrollo.

El encuentro se celebrará mientras la ONU atraviesa tensiones políticas y financieras, además de cuestionamientos sobre la eficacia de sus mecanismos para preservar la paz. Entre las reuniones oficiales y los encuentros paralelos, la Asamblea buscará reafirmar el diálogo y la cooperación internacional en un escenario de creciente polarización.

A continuación el minuto a minuto del debate general del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU:

En pocas líneas:

12:08 hsHoy

Estados Unidos abre la puerta a una reunión con Irán durante la Asamblea General de la ONU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington está dispuesto a reunirse con Irán en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque indicó que no hay un encuentro programado. En una entrevista con NBC News, sostuvo que la posibilidad dependería de que contribuya a un resultado positivo y al objetivo de impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

Rubio dijo que la preocupación por Irán también está presente entre los países del golfo Pérsico, que, según señaló, temen su respaldo a grupos armados en Irak, Siria, Líbano y Yemen. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el programa nuclear iraní constituye el asunto central de la crisis y advirtió que una capacidad nuclear de Teherán tendría consecuencias para la seguridad regional y mundial, así como para el mercado energético.

12:04 hsHoy

El régimen de Irán dijo que su delegación en la Asamblea de la ONU está autorizada a reiniciar el diálogo con Estados Unidos

La iniciativa, enviada a Washington el 16 de septiembre mediante intermediarios, plantea una reducción de la presión militar y un anuncio oficial estadounidense para resolver la disputa por la vía diplomática

EEUU concede visados a la delegación de Irán para acudir a la Asamblea General de la ONU
EEUU concede visados a la delegación de Irán para acudir a la Asamblea General de la ONU

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Estados Unidos redujo la presión militar y levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes, afirmó el martes un alto funcionario de Teherán a Reuters.

Leer la nota completa
11:40 hsHoy

La sesión matutina de este martes de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzará con la intervención del secretario general, António Guterres, seguida por la apertura a cargo del presidente del órgano, Khalilur Rahman. Brasil será el primer país en tomar la palabra, con un discurso de su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según el orden previsto.

A continuación intervendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La agenda seguirá con los mensajes del rey Abdullah II de Jordania, el presidente de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Kirguistán, Sadyr Zhaparov, y el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

La mañana se completará con las participaciones de los presidentes de Lituania, Gitanas Nausėda; Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi; Chile, José Antonio Kast; Francia, Emmanuel Macron; y Finlandia, Alexander Stubb. También están previstos los discursos del gran duque Guillaume de Luxemburgo y del presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço.

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El encuentro anual contará con la participación de unos 130 jefes de Estado y de Gobierno. El secretario general, António Guterres, pronunciará el discurso inaugural, mientras que los presidentes Donald Trump, Emmanuel Macron y Lula da Silva, entre otros mandatarios, brindarán sus discursos este martes

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