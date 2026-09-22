EN VIVO: Asamblea General de las Naciones Unidas 2027

La Asamblea General de la ONU reunirá en Nueva York a unos 130 jefes de Estado y de Gobierno. (AP/ARCHIVO)

La Asamblea General de las Naciones Unidas reune esta semana en Nueva York a unos 130 jefes de Estado y de Gobierno, junto con decenas de ministros y representantes diplomáticos. El secretario general, António Guterres, inaugurará las intervenciones, que incluirán discursos de líderes como Donald Trump, Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva y Volodímir Zelensky.

Las guerras en Irán, Gaza y Ucrania estarán entre los asuntos centrales de la agenda, junto con los conflictos en Sudán, Congo y Myanmar. Los mandatarios debatirán además sobre la capacidad de la comunidad internacional para intervenir ante estas crisis y sobre el impacto económico de las rutas marítimas bloqueadas y las interrupciones en las cadenas de suministro.

El cambio climático, el aumento del nivel del mar, la desigualdad, la financiación educativa y la igualdad de género también formarán parte de las discusiones. La inteligencia artificial tendrá una atención especial: el Consejo de Seguridad prevé una reunión de alto nivel para analizar sus riesgos, beneficios y la falta de normas globales para regular su desarrollo.

El encuentro se celebrará mientras la ONU atraviesa tensiones políticas y financieras, además de cuestionamientos sobre la eficacia de sus mecanismos para preservar la paz. Entre las reuniones oficiales y los encuentros paralelos, la Asamblea buscará reafirmar el diálogo y la cooperación internacional en un escenario de creciente polarización.