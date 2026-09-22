Batalla por el paso de Bab el-Mandeb: los rebeldes hutíes dicen tener el control pese la contraofensiva de la coalición saudita

Los rebeldes hutíes afirman controlar el paso de Bab el-Mandeb tras una ofensiva en la costa yemení del mar Rojo. (REUTERS/ARCHIVO)

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Los hutíes afirman controlar Bab el-Mandeb tras una ofensiva en la costa del mar Rojo de Yemen, mientras Arabia Saudita intensificó sus ataques aéreos sobre zonas bajo control del grupo. La escalada dejó cientos de muertos, desplazamientos masivos y nuevas presiones sobre las rutas energéticas y comerciales de la región.

El G7 pidió a los hutíes que detengan de inmediato los ataques transfronterizos contra Arabia Saudita y las amenazas contra la navegación civil. El grupo, respaldado por Irán, también atacó durante el fin de semana objetivos en Riad, la capital saudita, según informó AFP.

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La ofensiva hutí sobre la costa yemení del mar Rojo amenaza el tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima utilizada para el transporte mundial de petróleo, gas y mercancías. El avance del grupo también consolidó la influencia de Irán y sus aliados sobre ese paso y el estrecho de Ormuz, según el reporte.

Ataques sauditas y víctimas civiles en Mocha

Arabia Saudita lanzó decenas de bombardeos contra áreas controladas por los hutíes para frenar su avance. La agencia de noticias Saba, vinculada al movimiento, informó que seis civiles, entre ellos dos niños, murieron en un ataque sobre la ciudad portuaria de Mocha.

Los hutíes afirman controlar Bab al-Mandab tras una ofensiva en la costa yemení del mar Rojo. (REUTERS/ARCHIVO)

Los ataques no impidieron que los hutíes ampliaran sus operaciones. Durante el fin de semana, el grupo atacó por primera vez en años la capital saudita, Riad, de acuerdo con el informe de AFP.

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La agencia de Defensa Civil saudita emitió una alerta por un posible peligro en el sur del país y pidió a la población que permaneciera bajo techo y evitara las zonas abiertas. El aviso fue levantado poco después.

Las fuentes militares hutíes dijeron a AFP que 118 personas murieron por bombardeos sauditas, combates y fuego de artillería en las gobernaciones de Taiz, Al Jawf, Marib y Saada. Fuentes gubernamentales reportaron 36 muertos entre sus filas durante los dos últimos días.

Desplazamientos en siete gobernaciones de Yemen

La violencia obligó a miles de familias a abandonar sus hogares, en muchos casos por segunda o tercera vez. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que casi 130.000 personas fueron desplazadas en siete gobernaciones yemeníes como consecuencia de los enfrentamientos.

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Los bombardeos, combates y fuego de artillería dejaron graves daños y pérdidas materiales.(REUTERS/ARCHIVO)

La guerra civil en Yemen comenzó antes del actual conflicto regional, pero se convirtió en los últimos días en uno de sus frentes más activos. El enfrentamiento en Medio Oriente se inició en febrero, tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con operaciones en la región y mediante la movilización de sus aliados, según el reporte.

El G7 exige detener los ataques y retomar las negociaciones

Los líderes del G7, integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, reclamaron a los hutíes que “cesen inmediatamente todas las acciones militares”, según una declaración conjunta.

El G7 exigió a los hutíes que cesen las acciones militares y las amenazas contra la navegación civil. (REUTERS/ARCHIVO)

El grupo pidió el fin de “todas las amenazas y ataques contra la navegación civil” y solicitó a los hutíes volver al proceso político “de buena fe”. También exhortó a Irán a terminar con el suministro de armas y el respaldo al movimiento yemení.

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Solicitudes de apoyo a Estados Unidos

El oleoducto Este-Oeste, una ruta de exportación de crudo saudita, fue cerrado tras ataques con drones lanzados desde Irak, según Riad. La interrupción afectó una de las vías utilizadas por Arabia Saudita para transportar petróleo hacia la costa del mar Rojo.

El jefe del órgano de gobierno de Yemen, Rashad al-Alimi, habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solicitar apoyo frente a los combatientes respaldados por Irán.