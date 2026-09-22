El régimen de Irán dijo que su delegación en la Asamblea de la ONU está autorizada a reiniciar el diálogo con Estados Unidos

EEUU concede visados a la delegación de Irán para acudir a la Asamblea General de la ONU

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Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Estados Unidos redujo la presión militar y levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes, afirmó el martes un alto funcionario de Teherán a Reuters.

La propuesta había llegado a Washington mediante mediadores el 16 de septiembre. La delegación iraní ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, instalada en Nueva York, contaba con plenos poderes para reanudar la diplomacia con Estados Unidos, según el funcionario.

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El comando central militar iraní advirtió el domingo que había recibido información sobre preparativos estadounidenses para reiniciar operaciones militares con apoyo de países regionales. La institución amenazó con una represalia de Teherán “sin límites ni consideraciones” si esa ofensiva avanzaba.

La propuesta iraní condicionada al fin del bloqueo

Teherán exigió que Washington anunciara oficialmente su voluntad de resolver la disputa por la vía diplomática y acordara un calendario para el proceso. Un eventual entendimiento para terminar las hostilidades podría discutirse en Nueva York a través de mediadores.

El funcionario iraní definió la Asamblea General como una “oportunidad de oro” para que Estados Unidos regresara a las negociaciones y sostuvo que Irán recibiría positivamente una reactivación del diálogo si Washington adoptaba medidas concretas.

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El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, partió de Teherán hacia Nueva York el martes, pero no está en agenda una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la sede de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha descartado esta posibilidad.

Los líderes mundiales se reúnen esta semana en la ONU bajo la presión de las guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar, mientras el avance de la inteligencia artificial, el cambio climático y el aumento de los precios suman nuevos desafíos a la agenda internacional.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. (AP Foto/David R Martin)

La reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas comienza este martes con la participación prevista de unos 130 jefes de Estado y de Gobierno, además de decenas de ministros. El encuentro estará marcado por los principales conflictos internacionales y por la cuestión de la capacidad de los gobiernos para contribuir a su resolución.

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La guerra en Irán, el conflicto en Gaza y la guerra entre Rusia y Ucrania ocuparán un lugar central en las discusiones, junto con los enfrentamientos en Sudán, Congo y Myanmar. Los líderes también abordarán los efectos del calentamiento global, las desigualdades dentro de los países y entre ellos y las consecuencias económicas de las rutas marítimas bloqueadas y las interrupciones de las cadenas de suministro.

La inteligencia artificial ganó además un lugar destacado entre las preocupaciones internacionales. El rápido desarrollo de esta tecnología incrementó el debate sobre sus beneficios, sus riesgos y la ausencia de controles de alcance global.

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La ONU incorporó una reunión de alto nivel sobre IA a la agenda del Consejo de Seguridad para el miércoles por la tarde. El organismo ya tenía previsto para esa jornada una reunión sobre Ucrania con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.