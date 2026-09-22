Rubio no descartó un diálogo de EEUU con Irán en Nueva York: “El presidente dijo que está abierto a reunirse con todos”

Rubio afirmó que Washington está dispuesto a reunirse con Irán en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (REUTERS/Jeenah Moon)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington está dispuesto a reunirse con Irán en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque indicó que no hay un encuentro programado. En una entrevista con NBC News, sostuvo que la posibilidad dependería de que contribuya a un resultado positivo y al objetivo de impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

Rubio dijo que la preocupación por Irán también está presente entre los países del golfo Pérsico, que, según señaló, temen su respaldo a grupos armados en Irak, Siria, Líbano y Yemen. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el programa nuclear iraní constituye el asunto central de la crisis y advirtió que una capacidad nuclear de Teherán tendría consecuencias para la seguridad regional y mundial, así como para el mercado energético.

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Irán autorizó a una delegación a reiniciar el diálogo con Estados Unidos

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Estados Unidos redujo la presión militar y levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes, afirmó el martes un alto funcionario de Teherán a Reuters.

La propuesta había llegado a Washington mediante mediadores el 16 de septiembre. La delegación iraní ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, instalada en Nueva York, contaba con plenos poderes para reanudar la diplomacia con Estados Unidos, según el funcionario.

Irán dijo que su delegación en la ONU está autorizada a reiniciar el diálogo con Estados Unidos

El comando central militar iraní advirtió el domingo que había recibido información sobre preparativos estadounidenses para reiniciar operaciones militares con apoyo de países regionales. La institución amenazó con una represalia de Teherán “sin límites ni consideraciones” si esa ofensiva avanzaba.

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La propuesta iraní condicionada al fin del bloqueo

Teherán exigió que Washington anunciara oficialmente su voluntad de resolver la disputa por la vía diplomática y acordara un calendario para el proceso. Un eventual entendimiento para terminar las hostilidades podría discutirse en Nueva York a través de mediadores.

El funcionario iraní definió la Asamblea General como una “oportunidad de oro” para que Estados Unidos regresara a las negociaciones y sostuvo que Irán recibiría positivamente una reactivación del diálogo si Washington adoptaba medidas concretas.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, partió de Teherán hacia Nueva York el martes, pero no está en agenda una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la sede de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha descartado esta posibilidad.

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Los líderes mundiales se reúnen esta semana en la ONU bajo la presión de las guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar, mientras el avance de la inteligencia artificial, el cambio climático y el aumento de los precios suman nuevos desafíos a la agenda internacional.