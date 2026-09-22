México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

Guardar

12:41 hsHoy

La periodista Anabel Hernández denunció haber recibido amenazas, advertencias y actos de hostigamiento tras la más reciente publicación de su nuevo libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México y reveló que ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.

Aunque actualmente vive fuera del país, aseguró que cada visita a territorio mexicano la realiza bajo escolta y que las intimidaciones derivadas de su nuevo libro le recuerdan el periodo en que investigó los presuntos nexos entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa.

Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra tras la publicación de su libro ‘Narcocracia’

La periodista ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Narcocracia / Jenifer Nava
Narcocracia / Jenifer Nava

La periodista Anabel Hernández denunció haber recibido amenazas, advertencias y actos de hostigamiento tras la más reciente publicación de su nuevo libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México y reveló que ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

SeguridadCrimen organizadodetenidosataque armadoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 22 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 22 de septiembre

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 22 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 22 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia con la declaración de testigos que se contradicen en el relato de un hecho clave

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia con la declaración de testigos que se contradicen en el relato de un hecho clave

Jorge Macri apuntó contra la jueza garantista que se opone al régimen penal juvenil: “Si quiere cambiar las leyes, que se presente en una lista y sea diputada”

Problemas con el Tren Sarmiento: demoras y cancelaciones por choque en la estación Ramos Mejía

Más críticas a la jueza que sobreseyó a un ladrón de 14 años: la Fiscalía apeló y habló de una “debilidad enorme” en el fallo

Cuánto cobran por día los trabajadores del sector de la construcción, según cada categoría

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a dos hermanas señaladas de planificar asesinato en Honduras

Capturan a dos hermanas señaladas de planificar asesinato en Honduras

Un sismo de magnitud 5.2 sacude Escuintla y se percibe en distintos puntos de Guatemala

Acusan al streamer Clavicular de violación y suministro de alcohol a una menor

13 reclusos se quitaron la vida en cárceles de Cuba entre 2024 y 2026 tras sufrir violencia y abandono médico

Así se encuentra la familia de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo Presley: “Siempre estuvieron ahí para él”

DEPORTES

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Tras poner en duda su continuidad, Dibu Martínez dejó una tajante frase sobre su futuro en la selección argentina

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Azerbaiyán de la F1: cambio de días, horarios y todo lo que hay que saber