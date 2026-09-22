EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra

La periodista Anabel Hernández denunció haber recibido amenazas, advertencias y actos de hostigamiento tras la más reciente publicación de su nuevo libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México y reveló que ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.
Aunque actualmente vive fuera del país, aseguró que cada visita a territorio mexicano la realiza bajo escolta y que las intimidaciones derivadas de su nuevo libro le recuerdan el periodo en que investigó los presuntos nexos entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa.
La periodista Anabel Hernández denunció haber recibido amenazas, advertencias y actos de hostigamiento tras la más reciente publicación de su nuevo libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México y reveló que ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.