España

El Gobierno cifra en casi 7.000 los migrantes que han abandonado Ceuta de forma voluntaria para volver a Marruecos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 2.321 los menores migrantes no acompañados que ya han sido identificados. Estiman que entre 500 y 700 aún permanecen en las calles de la ciudad

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 6.791 los migrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta, en 318 los que han sido expulsados y en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados. -. (Fuente: La Moncloa)
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Un total de 6.791 personas migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos desde la entrada masiva de finales de julio a Ceuta, mientras que 318 han sido expulsadas y ya hay 2.321 menores no acompañados filiados. Así lo ha explicado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha precisado que solo en esta última semana han sido 1.390 los migrantes que han salido de la ciudad autónoma y 222 este mismo lunes. Estas cifras reflejan que, con el paso de los días, cada vez son más quienes optan por volver ante las limitadas posibilidades de acceder legalmente a la península al no reunir las condiciones para acceder al asilo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha indicado que esta semana se han registrado renuncias a la solicitud de protección internacional entre los migrantes que permanecen en Ceuta. “La mayoría responde que sí, pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a ella. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están pidiendo derecho a protección internacional son marroquíes y no van a tener, cuando culmine el expediente, derecho a esa protección internacional", ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.

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El ministro ha indicado que ya se han realizado 2.546 triajes a adultos, esa primera evaluación que se realiza para comprobar su identidad, estado de salud, posibles situaciones de vulnerabilidad y eventuales necesidades de asilo. Solo este lunes se practicaron 100: 74 personas pidieron protección internacional y las 26 restantes fueron informadas de la apertura de expedientes de devolución. “Muchas de estas personas son las que retornan voluntariamente a Marruecos porque ya se les ha dicho que se les va a devolver”, ha señalado.

Imagen de una de las playas de Ceuta. (Europa Press)
Imagen de una de las playas de Ceuta. (Europa Press)

Unos 700 menores siguen en las calles

Sobre la actuación del Ministerio de Igualdad en la ciudad autónoma, Torres ha anunciado que el Gobierno activará “en los próximos días” mecanismos para reubicar a mujeres, a quienes considera población prioritaria por su situación de vulnerabilidad. Además, ha precisado que hay 730 niñas alojadas en recursos de acogida.

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En relación con los menores migrantes no acompañados, ha cifrado en 2.321 los que están filiadas actualmente, casi 300 más que hace una semana. El Gobierno estima, además, que entre 500 y 700 menores permanecen en las calles de Ceuta. “Quien tiene que dar cobertura, y ese es el esfuerzo que se está haciendo, es la ciudad autónoma para poder tenerlos en espacios acotados”, ha dicho Torres, quien ha atribuido al Gobierno ceutí la responsabilidad sobre la atención de los menores migrantes que viven en la vía pública.

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