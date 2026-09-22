Colombia

La JEP aclaró cómo se distribuyen los recursos del tribunal y aclaró si les pagan honorarios a los abogados del Secretariado de las Farc: “Asegurando garantías judiciales”

La Jurisdicción Especial para la Paz publicó un hilo en la red social X para aclarar que el monto total de su convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) no corresponde a los pagos individuales de los abogados

La JEP detalló que la financiación de los juristas "debe ser objeto de escrutinio público" - crédito Carlos Ortega/EFE
La JEP detalló que la financiación de los juristas "debe ser objeto de escrutinio público" - crédito Carlos Ortega/EFE
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó detalles sobre los recursos destinados a la defensa de los comparecientes, con el fin de aclarar, según el tribunal, información difundida en redes sociales y medios de comunicación.

El tribunal señaló que el valor global destinado al convenio entre la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) no equivale a los ingresos individuales de uno o varios abogados.

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“La Jurisdicción aclara que el valor global destinado al funcionamiento del Convenio interadministrativo entre la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia) no equivale al ingreso de un abogado o abogados de forma individual”, indicó.

JEP - crédito @JEP_Colombia/X
La JEP precisó que el monto total del convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) no corresponde al pago que recibe cada abogado de forma individual - crédito @JEP_Colombia/X

La JEP señaló que, desde su creación, ha garantizado el derecho a la defensa y al debido proceso de todas las partes involucradas, incluidas las víctimas y los comparecientes, entre ellos los firmantes del Acuerdo de Paz.

“Desde su creación, la Jurisdicción Especial para la Paz ha garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso de todas las partes involucradas en el proceso judicial, tanto de las víctimas como de los comparecientes, incluidos los firmantes del Acuerdo Final de Paz, exintegrantes de las Farc-EP, según lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Estatutaria de la JEP (1957 de 2019)”, expresó el tribunal.

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Por esa razón, el tribunal señaló que se han realizado convenios con la Fupad con el propósito de ofrecer asesoría jurídica, defensa técnica y acompañamiento psicosocial.

“El equipo de profesionales vinculado a estos convenios ha estado conformado por un grupo interdisciplinario que incluye abogados, psicólogos, analistas y asesores, entre otros expertos”, indicó la JEP.

JEP - crédito @JEP_Colombia/X
La JEP señaló que se han realizado convenios con la Fupad con el propósito de ofrecer asesoría jurídica, defensa técnica y acompañamiento psicosocial - crédito @JEP_Colombia/X

Según el tribunal, su labor es fortalecer el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad) y de la secretaria ejecutiva de la JEP.

“Su labor se centra en fortalecer el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, garantizando que los comparecientes cuenten con una defensa técnica adecuada y el acompañamiento necesario para ejercer su derecho al debido proceso”, indicó.

La JEP informó que el componente jurídico para la defensa técnica judicial de los comparecientes que integraron el último Secretariado de las extintas Farc-EP está conformado por dos abogados de defensa, con pagos mensuales de $8.536.421 cada uno; tres abogados de coordinación jurídica, con $10.408.452 cada uno; otro coordinador jurídico, con $9.731.522, y un abogado asesor, con $9.844.000 mensuales.

“Ahora bien, con respecto al componente jurídico designado para la defensa técnica judicial de los comparecientes que pertenecieron al último secretariado de las extintas Farc-EP, estos equipos de defensa están dispuestos de la siguiente manera: 2 abogados de defensa jurídica con honorarios mensuales de $8.536.421 cada uno 3 abogados de coordinación jurídica con honorarios mensuales de $10.408.452 cada uno 1 abogado de coordinación jurídica con honorarios mensuales de $9.731.522 1 abogado Asesor con honorarios mensuales de $9.844.000″, indicó la JEP.

El tribunal sostuvo que estos recursos corresponden a los equipos de defensa y no a un pago individual por la totalidad del convenio. Además, señaló que la defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y un componente de la administración de justicia.

“La defensa técnica es una garantía del debido proceso y un componente esencial de la administración de justicia”, señaló el tribunal.

JEP - crédito @JEP_Colombia/X
La JEP señaló que la defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y un componente de la administración de justicia - crédito @JEP_Colombia/X

Así las cosas, la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que la financiación que realizada debe ser objeto de escrutinio público, pero hizo un llamado a que ese seguimiento se con información completa, veraz y verificable con un debido contexto.

“Su financiación debe ser objeto de escrutinio público, pero la JEP hace un llamado a que ese escrutinio parta de información completa, veraz, verificable y presentada en su debido contexto”, indicó la Jurisdicción Especial para la Paz en la red social X.

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