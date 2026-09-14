Imputaron cargos contra Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza: Fiscalía sumó un tercer delito a la excanciller

El lunes 14 de septiembre de 2026, inició la audiencia de imputación de cargos contra la exembajadora y excanciller Laura Sarabia - crédito Audiencia Laura Sarabia

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A las 9:30 a. m. del lunes 14 de septiembre de 2026 comenzó la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia, excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, por el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de la exfuncionaria.

Según informó La FM, Laura Sarabia no aceptará los cargos que la Fiscalía podría imputarle por abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El medio también señaló que la excanciller podría enfrentar una imputación adicional por peculado por uso.

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Durante la audiencia, que se encuentra en receso, un abogado de la Secretaría Jurídica del Estado, en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió ser declarada víctima en este caso.

El jurista señaló que la Presidencia es víctima de los hechos que investiga la Fiscalía General de la Nación.