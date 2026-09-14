Colombia

El colombiano Álex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, se declararía culpable ante un tribunal federal de Miami: jueza anunció cambios en la audiencia

El empresario colombiano enfrenta acusaciones por lavado de dinero, empresas ficticias, desvío de fondos y falsificación de registros

Alex Saab admitirá cargos por lavado de dinero en Miami - crédito @agusantonetti
Alex Saab admitirá cargos por lavado de dinero en Miami - crédito @agusantonetti
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Alex Saab prevé admitir su responsabilidad penal este martes 15 de septiembre de 2026 ante un tribunal federal de Miami, en una audiencia que puede alterar el curso de la causa que Estados Unidos mantiene en su contra.

El empresario colombiano se declarará culpable por lavado de dinero y conspiración, de acuerdo con el cambio de calendario dispuesto por la jueza Kathleen M. Williams.

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Según la notificación oficial, Williams citó a las partes a las 11:00 de la mañana en Miami para formalizar un cambio de declaración.

La decisión de Saab, de 54 años, abarca cargos vinculados con la creación de compañías ficticias, el desvío de recursos procedentes de contratos con el régimen venezolano y la falsificación de registros.

Saab compareció por primera vez ante la justicia estadounidense el 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela. Su regreso a la jurisdicción norteamericana reactivó el expediente penal, que había quedado suspendido tras su liberación en 2023.

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa
Miami definirá los términos de la admisión de culpa de Alex Saab - crédito Colprensa

Las autoridades estadounidenses mantienen a Alex Saab bajo custodia desde entonces, mientras el proceso avanzaba hacia un juicio previsto para las próximas semanas.

El traslado ocurrió después de la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, durante la cual fue capturado el dictador venezolano Nicolás Maduro. Ese hecho abrió una nueva etapa en la relación entre Washington y Caracas, y derivó en el retorno de Saab a territorio estadounidense.

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El eventual reconocimiento de culpabilidad evitaría, en principio, que la causa llegue a juicio bajo los términos que estaban previstos, aunque la confirmación depende de la audiencia.

El caso atrae atención por los nexos de Alex Saab con el régimen de Venezuela y por sus efectos políticos. La sesión del martes permitirá conocer si existe un pacto con fiscales y qué alcance tendrá para la continuidad del expediente.

El caso de Alex Saab toma un nuevo rumbo con por su posible declaración de culpabilidad - crédito EFE/Rayner Peña R.
El caso de Alex Saab toma un nuevo rumbo con por su posible declaración de culpabilidad - crédito EFE/Rayner Peña R.

Este es el perfil de Alex Saab

Cuatro meses después de la captura y el traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro, Alex Saab fue deportado de Venezuela por el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La medida puso fin a semanas de incertidumbre sobre el paradero del empresario colombiano, quien había quedado apartado de la actividad pública tras su salida del gabinete.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) justificó el procedimiento con base en la legislación migratoria venezolana. El organismo indicó que Saab estaba requerido por delitos investigados en Estados Unidos, según el comunicado difundido por las autoridades.

Saab había sido destituido del gabinete tras la captura de Maduro

A su regreso a Caracas, luego de su liberación en diciembre de 2023, Saab recibió cargos dentro de la administración chavista. En enero de 2024 fue nombrado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva y, en octubre de ese año, asumió como ministro de Industria y Producción Nacional.

La administración interina lo apartó de esa cartera dos semanas después de la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero. Desde entonces, su esposa, Camilla Fabri, continuó al frente del programa Gran Misión Vuelta a la Patria durante un período, mientras el empresario desaparecía de la escena oficial.

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)
Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan - crédito Tribunal Federal de Florida

La causa en Miami vincula a Saab con una red de corrupción

La fiscalía estadounidense acusa a Saab de conspirar para lavar dinero, ocultar fondos obtenidos mediante sobornos y manipular el sistema venezolano de control de divisas. El expediente contempla una pena de hasta 20 años de prisión.

En marzo, The New York Times informó que la administración de Donald Trump había negociado su extradición. El diario también señaló que fiscales de Miami habían presentado en enero una acusación por corrupción contra el empresario, luego del traslado de Maduro y su esposa a territorio norteamericano.

Su notoriedad internacional comenzó antes de su arresto. En 2017, la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo señaló como presunto testaferro de Maduro. Investigaciones de Armando.info lo relacionaron con exportaciones ficticias de alimentos y con contratos estatales.

Cabo Verde fue el inicio del proceso internacional

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, durante una escala aérea en la isla de Sal. Estados Unidos obtuvo su extradición en octubre de 2021. Permaneció detenido hasta diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto dentro de un acuerdo con Venezuela.

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