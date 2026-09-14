Con el apoyo de la DEA, autoridades colombianas han identificado al menos 8 pistas clandestinas usadas por los narcos: en qué consiste la Operación Soberanía Uno

La Policía sostuvo que la operación afectó las economías ilegales del Bloque Occidental Jacobo Arenas, frente Jaime Martínez, del EMC vinculado por las autoridades con alias Iván Mordisco - crédito Policía

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La Policía Nacional y la DEA destruyeron una pista clandestina de 1.280 metros en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, que, según las autoridades, servía para movilizar cocaína por vía aérea hacia rutas internacionales.

La estructura estaba en Isla Nayita, corregimiento de Puerto Merizalde, a 1.200 metros de la costa del Pacífico colombiano. Esa ubicación facilitaba el arribo y la salida de aeronaves, con menores riesgos de detección, de acuerdo con la información de inteligencia divulgada por la Policía Nacional.

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Sin embargo, esta sería una de las ocho que las autoridades tiene en la mira. Según información conocida por la revista Semana, la operación Soberanía Uno busca destruir las pistas clandestinas utilizadas por organizaciones narcotraficantes para el despegue de aviones livianos cargados con cocaína. Las autoridades ya identificaron otros corredores ilegales que servirían para enviar el alcaloide desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

El primer procedimiento se concentró en el litoral de Buenaventura. La Policía Antinarcóticos señaló que el lugar funcionaba como parte de una cadena logística que conectaba la producción de droga con las rutas de salida por el Pacífico.

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La pista clandestina estaba en Puerto Merizalde, a 1.200 metros de la costa del Pacífico colombiano, una ubicación que reducía los riesgos de detección de aeronaves - crédito Policía

La intervención incluyó la destrucción de la pista y la inhabilitación de una infraestructura destinada al procesamiento de pasta base de coca. La operación también afectó una hectárea de cultivos de hoja de coca situada cerca de la estructura.

La Policía indicó que la cercanía entre los cultivos, el punto de procesamiento y la pista favorecía el funcionamiento del corredor. El esquema permitía concentrar en un mismo sector distintas etapas de la actividad ilegal antes del traslado de la droga.

Las cargas explosivas inutilizaron cuatro tramos de la pista

Las unidades operativas instalaron cargas explosivas en cuatro puntos distribuidos a lo largo de los 1.280 metros de la pista. Con esa maniobra, las autoridades buscaron impedir que la superficie volviera a ser usada como plataforma para aeronaves vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

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El operativo surgió de una investigación de la Seccional de Investigación Criminal, que trabajó junto a la Fiscalía General de la Nación para establecer la ubicación y las características de las estructuras ilegales.

La Policía Nacional y la DEA destruyeron una pista clandestina de 1.280 metros en Isla Nayita, zona rural de Buenaventura, usada para movilizar cocaína por vía aérea - crédito Policía

Luego de esa etapa, participaron unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana. La operación formó parte de la Estrategia Esmeralda Plus y contó con coordinación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La Policía informó que durante la intervención incautó cerca de 454 litros de gasolina (120 galones) y 198 bultos de cemento. Los agentes también inhabilitaron la instalación que se empleaba para procesar pasta base de coca.

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El despliegue representa el primer resultado conocido de Soberanía Uno. El objetivo de las autoridades es localizar y destruir las demás pistas detectadas en áreas empleadas por las redes de narcotráfico.

De acuerdo con la inteligencia oficial, la operación afectó las economías ilegales del Bloque Occidental Jacobo Arenas, frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), grupo al que las autoridades vinculan con alias Iván Mordisco.

La Policía Antinarcóticos afirmó que la pista de Buenaventura integraba una cadena logística que conectaba la producción de droga con las rutas de salida por el Pacífico - crédito Policía

La organización tiene presencia en el suroccidente de Colombia, según la Policía. La institución sostuvo que el procedimiento redujo sus capacidades de movilidad y de producción dentro de la cadena del tráfico transnacional de drogas.

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Para entrar en la zona participaron tres helicópteros UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional. El dispositivo recibió apoyo de un helicóptero Arpía y del avión Fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana.

También intervinieron los Comandos Jungla de la Policía y el equipo Gruli de la Fuerza Aérea. La presencia de esas unidades permitió ejecutar la maniobra en un área apartada de la costa de Buenaventura.

“El operativo demuestra nuestra capacidad para llegar a zonas estratégicas utilizadas por las organizaciones criminales”, manifestó el director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, en la declaración difundida por la Policía Nacional.

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La Policía Nacional señaló que mantendrá las operaciones conjuntas con la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales. El propósito declarado es intervenir infraestructuras, corredores y capacidades logísticas de las organizaciones criminales.