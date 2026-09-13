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El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

Moscú dijo que una nueva ronda de conversaciones tripartitas sigue siendo posible “en el futuro previsible”, aunque rechazó un encuentro entre Putin y Zelensky fuera de Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una sesión del segundo día de la Cumbre BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)
El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una sesión del segundo día de la Cumbre BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)
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El Kremlin dijo el domingo que no descarta una nueva ronda de negociaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos tan pronto como en octubre, aunque rechazó la propuesta de Kiev de un encuentro entre Putin y Zelensky en suelo estadounidense y reiteró sus condiciones de máxima para poner fin a la guerra.

“No descartamos esa posibilidad; hablamos del futuro previsible”, dijo a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, según las agencias rusas Ria y Tass.

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La administración de Trump ha trabajado para reiniciar unas conversaciones que llevaban meses paralizadas, con enviados estadounidenses viajando entre Kiev y Moscú y el presidente Donald Trump hablando por teléfono con su par ruso, Vladimir Putin. Varias rondas previas de diplomacia fracasaron, y el impulso se diluyó cuando la atención de Trump se volcó al conflicto paralelo entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

El enviado especial estadounidense Jared Kushner, yerno de Trump, dijo el fin de semana que tanto Kiev como Moscú mantienen su disposición a negociar, aunque advirtió que falta “encontrar la fórmula adecuada” para avanzar. Kushner y el también enviado Steve Witkoff viajaron a Moscú el 5 de septiembre para reunirse con Putin y al día siguiente se encontraron con Zelensky en Kiev, en el marco de un esfuerzo por reiniciar conversaciones que llevaban meses paralizadas. El asesor del Kremlin Yuri Ushakov confirmó además que Trump y Putin hablaron por teléfono el 8 de septiembre sobre la marcha de esas gestiones, el intercambio de prisioneros y la situación militar.

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Kushner y Witkoff durante el encuentro con Putin el 5 de septiembre (Sputnik/Mikhail Metzel/Reuters)
Kushner y Witkoff durante el encuentro con Putin el 5 de septiembre (Sputnik/Mikhail Metzel/Reuters)

El nuevo esfuerzo llega mientras la guerra, ya en su quinto año, sigue siendo el conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con ambos bandos intensificando en los últimos meses los ataques de largo alcance y provocando los mayores números de víctimas civiles de toda la contienda.

Sin cumbre fuera de Moscú

En una entrevista publicada el sábado, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que estaría dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 en Miami, en diciembre.

Peskov descartó la idea casi de inmediato, calificándola de “imposible” en declaraciones a la AFP en Nueva Delhi, y repitió la postura de larga data de Moscú de que cualquier encuentro cara a cara debe celebrarse en la capital rusa.

Putin ha rechazado sistemáticamente las propuestas de una reunión directa con Zelensky orientada a poner fin a los combates, una guerra que ha dejado cientos de miles de muertos y heridos y devastado las economías de ambos países.

La disputa territorial, el obstáculo central

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a periodistas, entre ellos de la AFP, que todavía no existe un “paquete coordinado” que sirva de base para las negociaciones.

“Por el momento está la idea de que hay que llegar a un acuerdo sobre la cuestión territorial. Pero también hay muchas otras cuestiones”, agregó.

Rusia se ha negado hasta ahora a abandonar sus exigencias maximalistas, entre ellas que Ucrania ceda territorio en el este que las tropas rusas no lograron capturar en el campo de batalla, una condición que Kiev rechaza de plano.

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