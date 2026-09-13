El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar a las víctimas del 11S. (REUTERS/ARCHIVO)

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El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar este domingo a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se cumplieron 25 años de los ataques en Estados Unidos.

Tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó sus oraciones por quienes murieron y por las personas que aún padecen las consecuencias de aquella jornada. El mensaje vinculó la memoria del 11S con los conflictos y la violencia que persisten en distintas partes del mundo.

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El llamado del papa desde el Vaticano

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, habló desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles reunidos en el Vaticano.

“Hace dos días se cumplió el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Renuevo mis oraciones por aquellos que perdieron la vida y por aquellos que continúan llevando las heridas de aquel día trágico”, afirmó el pontífice.

Tras el Ángelus en la plaza de San Pedro, León XIV rezó por quienes murieron en el 11S y por quienes aún sufren sus consecuencias. (REUTERS/ARCHIVO)

El papa señaló que “el recuerdo del trágico acontecimiento de hace 25 años” debía impulsar a los fieles a “renovar nuestro compromiso con la paz”.

“En un momento en el que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a rezar para que el Señor conceda su don de la paz sobre el mundo”, añadió.

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Nueva York homenajeó a las víctimas en la Zona Cero

Nueva York recordó el viernes a las casi 3.000 víctimas de los atentados con la ceremonia anual en la Zona Cero, donde familiares leyeron los nombres de los fallecidos junto a las dos fuentes construidas en el lugar que ocupaban las Torres Gemelas.

Nueva York homenajeó en la Zona Cero a las casi 3.000 víctimas del 11S con la lectura de los nombres de los fallecidos. (REUTERS/ARCHIVO)

Los minutos de silencio coincidieron con las horas de los impactos de los aviones contra las torres y el Pentágono, el derrumbe de los edificios y la caída del vuelo 93 en Pensilvania. Por primera vez, la ceremonia también incluyó a quienes murieron por enfermedades vinculadas con el 11S.

El acto reunió a los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como al vicepresidente JD Vance y al alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. También asistieron Hillary Clinton, Michelle Obama, la gobernadora Kathy Hochul, el embajador ante la ONU Mike Waltz y la fiscal general Letitia James.

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El presidente Donald Trump no acudió al homenaje en Nueva York y participó en los actos del Pentágono, en Virginia, donde murieron 184 personas tras el impacto de un tercer avión. “No lo olvidaremos nunca. Por eso luchamos hoy”, afirmó antes de defender que Washington debe impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.