Secretos, contrastes y fe: las intimidades domésticas que revelaron Justin y Hailey Bieber en un inusual cuestionario

Justin Bieber y Hailey Bieber respondieron un cuestionario de WYouth sobre su vida cotidiana, sus hábitos y sus gustos personales (zz/XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

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La trastienda cotidiana de las celebridades suele permanecer blindada tras sofisticadas estrategias de comunicación y agendas publicitarias. Sin embargo, la decisión del cantante Justin Bieber y de la empresaria Hailey Bieber de encabezar la portada inaugural de la revista WYouth, suplemento juvenil de la célebre publicación estadounidense W Magazine, ofreció una mirada inusual sobre las dinámicas internas que rigen su matrimonio.

En lugar de someterse a una entrevista tradicional enfocada en sus próximos proyectos artísticos o empresariales, la pareja aceptó responder a un cuestionario de preferencias personales que terminó por trazar una radiografía exacta de sus diferencias, coincidencias y costumbres domésticas.

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WYouth eligió a Justin Bieber y Hailey Bieber para la portada inaugural de su suplemento de W Magazine (WYouth)

El ejercicio editorial prescindió de manera deliberada de preguntas sobre la industria musical, las giras o los negocios millonarios que ambos encabezan. La premisa se concentró de forma exclusiva en la esfera privada, explorando hábitos gastronómicos, gustos cinematográficos, destinos geográficos, lecturas y referencias culturales.

El resultado de este intercambio no solo expone los contrastes individuales de dos figuras que crecieron bajo el escrutinio público, sino que revela la manera en que equilibran dos personalidades notoriamente distintas en la convivencia diaria.

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Justin Bieber señaló el golf como su hobby, mientras Hailey Bieber respondió en WYouth que no tiene un pasatiempo divertido (REUTERS)

Geografía, festividades y el refugio del bienestar

Uno de los pocos puntos de coincidencia absoluta dentro del cuestionario se registró al abordar el descanso y el bienestar personal. Al ser interrogados sobre su actividad favorita para desconectarse de la rutina, ambos eligieron las jornadas de spa sin dudarlo, marcando un refugio compartido frente al ritmo frenético que impone la industria del entretenimiento.

Sin embargo, las divergencias afloraron de inmediato al examinar sus arraigos geográficos y culturales. Mientras Hailey identificó a Nueva York como su ciudad predilecta en el mundo, impulsada por su vínculo histórico con la moda y la vida urbana de la Costa Este, Justin optó por Los Ángeles, un entorno más afín a su estilo de vida pausado y al clima templado de California.

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Esta disparidad territorial se trasladó también al calendario festivo, donde la modelo manifestó su preferencia por la calidez familiar del Día de Acción de Gracias, mientras que el músico se decantó por la emotividad de las fiestas navideñas.

El contraste entre la rutina del golf y la falta de pausas

El terreno de las aficiones personales expuso de igual forma dos enfoques vitales contrapuestos. El canadiense señaló el golf como su pasatiempo principal, una disciplina deportiva en la que encontró refugio y concentración durante los últimos años lejos de los escenarios.

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Hailey Bieber eligió Bohemian Rhapsody y El Grinch, mientras Justin Bieber prefirió With You y la película La ruptura (Backgrid/The Grosby Group)

Por su parte, la empresaria ofreció una respuesta categórica y desprovista de artificios al admitir que carece de una afición recreativa definida, una confesión que contrasta de manera directa con la imagen pública de una mujer de negocios que suele encabezar campañas internacionales y lanzamientos cosméticos sin pausa.

Nostalgia, música y el peso de la fe

Las inclinaciones culturales de la pareja mostraron un abanico de influencias que combina la nostalgia infantil con convicciones personales profundas. En el plano musical, la modelo inclinó su elección hacia el dramatismo lírico de “Bohemian Rhapsody”, el clásico imperecedero de la banda británica Queen, al tiempo que su esposo eligió “With You”, la balada de ritmo y blues lanzada por Chris Brown en 2007 que marcó a la generación del pop del nuevo milenio.

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En el ámbito cinematográfico ambos coincidieron en la dificultad de encasillarse en una sola obra, aunque ella destacó la versión festiva de El Grinch y él se inclinó por la comedia romántica La ruptura.

La pareja reveló sus gustos culturales, con preferencias que van desde Queen y Chris Brown hasta El Grinch y La ruptura (Backgrid/The Grosby Group)

La mayor distancia conceptual se hizo evidente en la elección de sus lecturas fundamentales. El intérprete reafirmó la importancia central que la fe cristiana ocupa en su vida cotidiana al señalar a la Biblia como su libro de cabecera, un testimonio coherente con las manifestaciones públicas que realizó a lo largo de su carrera sobre su proceso de sanación espiritual.

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En contraste, Hailey evocó un recuerdo de la infancia al mencionar la saga infantil Angelina Ballerina, reconociendo la imposibilidad de seleccionar un único título literario en su vida adulta.

La mesa del desayuno como espejo de dos personalidades

Incluso la primera comida del día sirvió para ilustrar la brecha entre la meticulosidad y la practicidad. Mientras la modelo detalló un menú elaborado compuesto por dos huevos medianos, palta en rodajas, crocantes de papa y tocino crujiente, el artista prefirió una opción simple consistente en un sándwich de huevo y queso.

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A través de este abanico de respuestas sencillas, la publicación logró componer un retrato genuino donde la sofisticación urbana y la practicidad cotidiana conviven en el mismo hogar, demostrando que detrás de la fama internacional existe un engranaje dométsico alimentado por pequeñas elecciones de todos los días.