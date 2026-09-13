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Donald Trump instó a Ucrania a frenar los ataques contra las refinerías rusas: "Está perjudicando al mundo"

Desde Irlanda, el presidente de Estados Unidos afirmó que los bombardeos de Kiev sobre plantas de diésel agravan la escasez global, y comentó que ya habló sobre este tema con Volodimir Zelensky

Trump pidió a Ucrania frenar los ataques contra las refinerías rusas en medio de la escasez global de diésel (REUTERS/Kylie Cooper)
Trump pidió a Ucrania frenar los ataques contra las refinerías rusas en medio de la escasez global de diésel (REUTERS/Kylie Cooper)
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Donald Trump instó públicamente este domingo a Volodimir Zelensky a que detenga los ataques ucranianos contra las refinerías de diésel rusas, al sostener que esos bombardeos están agravando la escasez global de ese combustible y perjudicando al mundo entero —no solo a Rusia—. La advertencia llegó horas después de que la inteligencia ucraniana confirmara un nuevo ataque contra la refinería Slaviansk-ECO, en la región sureña rusa de Krasnodar.

“Tiene que dejar de sacar de combate el combustible diésel en Rusia. Hablamos con el señor Zelensky al respecto... No ataquen el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo”, declaró el presidente estadounidense, durante su segundo día de visita a Irlanda. El mandatario fue más allá al señalar que la escasez de diésel que atraviesa el mercado global no se debe a la situación en Medio Oriente, sino a las operaciones ucranianas sobre la infraestructura petrolera rusa.

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Trump también precisó que Ucrania puede orientar su capacidad ofensiva hacia “muchos otros objetivos” en lugar de las instalaciones de combustible.

Zelensky pide mayor cooperación a los aliados de Ucrania para frenar los ataque rusos contra la población civil (President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire)
Zelensky pide mayor cooperación a los aliados de Ucrania para frenar los ataque rusos contra la población civil (President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire)

Desde hace meses, las fuerzas ucranianas atacan prácticamente a diario con drones la infraestructura petrolera de Moscú, lo que ha reducido de forma significativa la producción rusa de carburante. La táctica apunta a cortar uno de los principales motores financieros del esfuerzo bélico del Kremlin: las exportaciones de derivados del petróleo.

Mientras Trump hacía esas declaraciones, el servicio de inteligencia ucraniano GUR (Inteligencia de Defensa de Ucrania) anunció que operadores del Departamento de Operaciones Activas y del Departamento de Sistemas No Tripulados atacaron la refinería Slaviansk-ECO en la localidad de Slaviansk-na-Kubani, en la región de Krasnodar, al sur de Rusia.

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“La operación golpeó con éxito una unidad clave de procesado de crudo y el depósito de las instalaciones, que sirven para alimentar la guerra criminal contra Ucrania”, informó el GUR en un comunicado difundido en Facebook. La agencia agregó que “desde decenas de kilómetros de distancia se ve un humo espeso y el resplandor de un incendio masivo en la refinería rusa”.

Se eleva humo de un depósito de petróleo tras un presunto ataque con drones ucranianos, en Krasnodar, Rusia (Social Media/via REUTERS)
Se eleva humo de un depósito de petróleo tras un presunto ataque con drones ucranianos, en Krasnodar, Rusia (Social Media/via REUTERS)

El ataque fue ejecutado como parte de una operación conjunta de largo alcance con las Fuerzas de Defensa del Estado ucranianas, según la misma fuente.

El Kremlin no descarta reanudar negociaciones tripartitas en octubre

En paralelo al intercambio de golpes militares, la guerra diplomática también registró movimientos. El Kremlin afirmó este domingo que no descarta una nueva ronda de negociaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos en octubre, aunque rechazó de plano la propuesta de Kiev de una cumbre entre Vladímir Putin y Zelensky en suelo estadounidense.

“No descartamos esa posibilidad; hablamos del futuro previsible”, dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, según las agencias rusas Ria y Tass. Sin embargo, Peskov calificó de “imposible” la idea de un encuentro entre Putin y Zelensky en la cumbre del G20 en Miami, propuesta que Zelensky había planteado el sábado en una entrevista, reiterando además la postura de Moscú de que cualquier reunión cara a cara debe celebrarse en Rusia.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, admitió ante periodistas que aún no existe un “paquete coordinado” que sirva de base para las conversaciones. “Por el momento está la idea de que hay que llegar a un acuerdo sobre la cuestión territorial. Pero también hay muchas otras cuestiones”, señaló. Moscú mantiene además exigencias maximalistas que incluyen la cesión de territorios en el este que sus tropas no lograron tomar en el campo de batalla, condición que Kiev rechaza categóricamente.

Dmitry Peskov descartó un posible encuentro entre Putin y Zelensky durante la cumbre del G20 en Miami (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
Dmitry Peskov descartó un posible encuentro entre Putin y Zelensky durante la cumbre del G20 en Miami (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

El esfuerzo diplomático de la administración Trump para relanzar un proceso de paz que lleva meses paralizado tomó forma concreta la semana pasada. El enviado especial Jared Kushner, yerno de Trump, y el también enviado Steve Witkoff viajaron el 5 de septiembre a Moscú para reunirse con Putin, y al día siguiente se trasladaron a Kiev para encontrarse con Zelensky.

Kushner dijo el fin de semana que tanto Kiev como Moscú mantienen su disposición a negociar, aunque advirtió que falta “encontrar la fórmula adecuada” para avanzar. Ushakov confirmó además que Trump y Putin hablaron por teléfono el 8 de septiembre sobre el avance de esas gestiones, el intercambio de prisioneros y la situación militar sobre el terreno.

La guerra, ya en su quinto año, sigue siendo el conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con ambos bandos intensificando en los últimos meses los ataques de largo alcance y elevando el número de víctimas civiles a los niveles más altos de toda la contienda.

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