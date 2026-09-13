Gorgojo en la despensa: señales de infestación y cómo evitar que invada tus alimentos

Características principales y alimentos vulnerables al gorgojo de la despensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identifica al gorgojo como una plaga de granos y cereales almacenados que puede entrar a la despensa, reproducirse dentro de arroz, maíz, trigo, harinas y legumbres, y extenderse si permanece durante semanas en sitios cálidos.

El problema aparece cuando huevos o larvas llegan ocultos en los alimentos; se detecta por insectos, agujeros y polvo fino, y se evita con recipientes herméticos, limpieza y rotación de productos.

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Los llamados gorgojos de la despensa incluyen especies del género Sitophilus, como el gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), el del maíz (Sitophilus zeamais) y el del granero (Sitophilus granarius).

Los adultos suelen medir entre 2 y 5 milímetros. Tienen cuerpo duro, de color café oscuro, rojizo o negro, y un rostro alargado similar a un hocico.

Ese rasgo permite distinguirlos de otras plagas domésticas, aunque en una cocina es común confundirlos con escarabajos de harina o polillas de alimentos.

La infestación no siempre comienza dentro de casa. Las hembras de algunas especies perforan el grano y depositan los huevos en su interior antes o poco después de la cosecha.

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La larva se alimenta del endosperma, se transforma en pupa y emerge como adulto a través de la cubierta del cereal.

Ese ciclo explica por qué pueden aparecer insectos en un paquete aparentemente cerrado y sin daños externos.

Los huevos y larvas permanecen ocultos dentro de los granos hasta que los adultos salen y se dispersan hacia otros productos de la despensa.

La FAO vincula los granos dañados con pérdidas de calidad durante el almacenamiento

Los gorgojos consumen parte del contenido de los granos y dejan perforaciones que reducen su peso, su calidad comercial y su vida útil. En productos muy afectados pueden aparecer olores extraños, restos de cáscaras y acumulaciones de polvo.

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La FAO señala que el daño de los insectos en granos almacenados también puede favorecer la entrada de hongos. En maíz, el deterioro causado por insectos se ha asociado con condiciones que facilitan el desarrollo de Aspergillus flavus, hongo capaz de producir aflatoxinas.

Las aflatoxinas son micotoxinas que organismos internacionales de salud consideran un riesgo para personas y animales cuando contaminan alimentos. Por esa razón, un alimento con señales claras de infestación, humedad, moho u olor rancio no debe consumirse.

En una despensa doméstica, la consecuencia inmediata suele ser la pérdida de arroz, harina, cereal, pasta, frijoles, semillas, nueces o alimento para mascotas.

En silos y bodegas, el daño puede provocar rechazo de lotes, gastos de control y reducción del volumen apto para comercialización.

Los gorgojos consumen parte del contenido de los granos y dejan perforaciones que reducen su peso, su calidad comercial y su vida útil. En productos muy afectados pueden aparecer olores extraños, restos de cáscaras y acumulaciones de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Illinois Extension recomienda buscar agujeros, polvo e insectos en los envases

Las señales más evidentes de gorgojos aparecen en granos enteros. El arroz, el maíz, el trigo, las semillas y las legumbres pueden mostrar pequeños orificios. Esos agujeros indican que el insecto adulto habría salido después de desarrollarse dentro del producto.

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También conviene revisar el fondo de bolsas, frascos y recipientes. El polvo fino, los fragmentos de cáscara, los granos quebrados y los pequeños insectos que caminan entre los alimentos son señales que justifican desechar el contenido.

La guía de Illinois Extension sobre plagas comunes de la despensa recomienda inspeccionar todos los alimentos secos cuando se detecta un foco. Los insectos pueden desplazarse desde el producto original hacia paquetes cercanos, sobre todo si hay derrames, migas o envases mal cerrados.

La revisión debe incluir harinas, cereales de desayuno, pasta, arroz, frijoles, lentejas, especias, nueces, semillas, chocolate, té, alimento para mascotas y semillas para aves. Estos últimos productos pueden mantener una infestación activa aunque la despensa parezca limpia.

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Para examinar un alimento, se puede vaciar una pequeña cantidad sobre una superficie clara. Los adultos son más fáciles de detectar contra un plato blanco, una charola o una hoja de papel. Los granos perforados o demasiado ligeros también deben separarse y desecharse.

La FAO recomienda controlar humedad, temperatura e higiene en granos almacenados

La temperatura, la humedad y el tiempo de almacenamiento determinan la velocidad con la que se desarrollan las plagas de los granos. La FAO indica que la mayoría de los insectos de productos almacenados no sobrevive ni se reproduce en granos con menos de 9% de humedad.

En bodegas, almacenes y silos, el secado previo del grano reduce el riesgo de insectos y hongos. Las instalaciones deben mantenerse limpias antes de recibir una nueva cosecha, sin restos de producto viejo que puedan funcionar como refugio o fuente de reinfestación.

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La FAO también aconseja colocar los costales sobre pallets y mantenerlos separados de paredes, pisos y techos. Esa medida facilita la limpieza, reduce la humedad acumulada y permite inspeccionar los lotes con mayor facilidad.

Las temperaturas bajas frenan la reproducción de los gorgojos. En contextos industriales, conservar los granos por debajo de aproximadamente 10 °C reduce su actividad, aunque requiere infraestructura. Los tratamientos térmicos controlados también pueden eliminar insectos en almacenamiento profesional.

La organización señala que temperaturas de entre 55 y 60 °C durante 10 a 12 horas pueden matar a la mayoría de los insectos de productos almacenados. Estas medidas requieren supervisión técnica para evitar daños al grano o riesgos para las personas.

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La temperatura, la humedad y el tiempo de almacenamiento determinan la velocidad con la que se desarrollan las plagas de los granos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Illinois Extension aconseja comprar menos y usar primero los alimentos más antiguos

La prevención en casa comienza en el supermercado o tienda de abarrotes. Illinois Extension recomienda comprar cantidades que puedan consumirse en un periodo razonable, en vez de guardar bolsas de harina, arroz o cereales durante muchos meses.

Antes de comprar, se deben revisar los empaques. Una bolsa rota, una caja con perforaciones, señales de humedad o restos de alimento en las uniones puede indicar que el producto estuvo expuesto a insectos o condiciones deficientes de almacenamiento.

En casa, los alimentos más antiguos deben utilizarse primero. Este método evita que paquetes abiertos permanezcan olvidados al fondo de la alacena. También permite detectar cambios en los productos antes de que una infestación se extienda.

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No se recomienda mezclar alimento nuevo con sobrantes viejos dentro del mismo recipiente. Lo adecuado es terminar el contenido, lavar y secar el frasco, y después agregar el producto recién comprado. Etiquetar cada recipiente con la fecha de compra o apertura facilita la rotación.

El almacenamiento prolongado eleva las posibilidades de que huevos o larvas presentes en el alimento completen su ciclo. Por eso, guardar grandes reservas de harina, granos o semillas en una cocina cálida puede aumentar el riesgo de encontrar adultos semanas después.

El CDPR pide guardar arroz, harina y cereales en recipientes secos y herméticos

El CDPR recomienda usar recipientes transparentes, secos y bien sellados para guardar alimentos secos. Los frascos de vidrio, los contenedores de plástico rígido con tapa ajustada y los recipientes de metal reducen la posibilidad de que los insectos se desplacen hacia otros productos.

Los envases originales de cartón o plástico delgado pueden dañarse con facilidad. Un contenedor hermético no garantiza que un producto llegue libre de huevos o larvas, pero ayuda a aislar la infestación y permite ver con rapidez si hay insectos, polvo o daños.

Los recipientes deben lavarse y secarse por completo antes de reutilizarse. Restos de harina, cereal o polvo en las juntas de la tapa pueden atraer plagas y mantener huevos o larvas fuera de la vista.

La despensa debe permanecer seca. Es preferible alejar harina, arroz y cereal de fuentes de calor, del fregadero, del lavavajillas y de zonas con condensación. La humedad puede favorecer el deterioro de los alimentos y la proliferación de hongos.

También es útil guardar el alimento para mascotas, las semillas para aves y otros productos secos fuera de la cocina o en contenedores independientes. Estos artículos pueden convertirse en un foco de reinfestación si no se revisan al mismo tiempo que la despensa.

Medidas de higiene y almacenamiento para prevenir los gorgojos en la despensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza de gabinetes elimina restos que sirven de refugio para insectos

Cuando hay gorgojos, no basta con tirar el paquete donde se observó el primer insecto. Illinois Extension recomienda vaciar el gabinete y aspirar juntas, esquinas, repisas, soportes y grietas donde se acumulan partículas de alimento.

Después del aspirado, las superficies pueden lavarse con agua caliente y detergente. Las baldas deben secarse antes de colocar recipientes y alimentos. La humedad que queda en el gabinete puede afectar productos secos y facilitar otros problemas de almacenamiento.

La bolsa de la aspiradora debe desecharse o el depósito debe vaciarse fuera de la vivienda. Dejar insectos vivos y residuos dentro del aparato puede permitir que vuelvan a salir o que se mantengan cerca de la cocina.

La limpieza debe alcanzar los gabinetes contiguos. Algunos insectos se alejan del paquete de origen en busca de luz, alimento o refugio. Encontrar ejemplares en otra repisa no significa necesariamente que todos los alimentos estén infestados, pero sí exige una revisión completa.

Las trampas de feromonas pueden utilizarse para monitorear ciertas plagas, en particular polillas de alimentos. No sustituyen la retirada de productos infestados ni la limpieza. Su función es ayudar a detectar actividad residual después de eliminar la fuente.

Illinois Extension desaconseja rociar insecticidas dentro de la despensa

La aplicación de insecticidas cerca de alimentos no es la primera medida recomendada para controlar gorgojos en casa.

Illinois Extension señala que estos productos no resuelven la infestación si permanecen alimentos contaminados, migas o focos ocultos dentro de la cocina.

Cualquier alimento que entre en contacto con un plaguicida debe desecharse. Los recipientes, utensilios y superficies expuestos requieren lavado antes de volver a usarse. Rociar aerosoles sobre productos, frascos o repisas con comida puede generar un riesgo evitable.

El CDPR propone concentrar el manejo en retirar los alimentos afectados, lavar y secar recipientes, limpiar todos los espacios de almacenamiento y mantener los productos secos bajo vigilancia. El congelador puede servir como medida preventiva para ciertos artículos secos.

Illinois Extension indica que algunos alimentos secos ligeramente sospechosos, sin señales evidentes de deterioro, pueden someterse a congelación durante varios días para eliminar insectos en distintas etapas. El método no es una razón para conservar productos con insectos visibles, moho, mal olor o daños extensos.

Si los gorgojos reaparecen después de desechar los alimentos afectados y limpiar toda la despensa, se debe revisar alimento para mascotas, semillas, productos guardados en la cochera y bolsas almacenadas en otras habitaciones. Una infestación persistente puede requerir la inspección de un profesional certificado.