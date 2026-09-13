La curiosa utilidad del bolsillo de las bragas: no es para colocar las compresas ni guardar cosas

El farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explica el por qué de este elemento que pasa desapercibido. (Montaje Infobae)

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El farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explica que el doble forro interior de las bragas tiene una función vinculada con la higiene íntima y no sirve para almacenar objetos. El profesional dedica un video de Instagram a despejar una duda frecuente sobre esa pieza de tela que aparece en el interior de muchas prendas.

Las bragas son una de las prendas de uso cotidiano del armario femenino. Existen modelos de lencería y opciones elásticas y cómodas, pero todas responden a un diseño que contempla el contacto con una zona sensible del cuerpo. Entre esos elementos aparece un refuerzo que suele pasar desapercibido y que, por su forma, muchas personas identifican como un bolsillo.

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El contenido de Fernández acumula más de 12.000 visitas y parte de una broma sobre los supuestos usos de ese espacio. El farmacéutico asegura que algunas usuarias creen que sirve para guardar tampones, condones o dinero. “Me habéis mandado el vídeo de una chica que decía que ella lo usaba para guardar los condones y su amiga para guardar los billetes”, comenta antes de aclarar que esa interpretación no corresponde a la utilidad de la prenda.

El bolsillo interior no está pensado para guardar objetos

“En realidad, no sirven para guardar eso ni para guardar nada”, afirma Álvaro Fernández en el video. El farmacéutico advierte que la idea de utilizar ese doble forro como un pequeño compartimento nace de una confusión por la abertura que algunas bragas presentan en uno de sus extremos.

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Ropa interior de mujer, una combinación de estilo, comodidad y elegancia en prendas íntimas modernas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explica, esa abertura tampoco aparece en todos los modelos. Algunas prendas tienen cerradas ambas costuras, por lo que ni siquiera permiten introducir un objeto. Cuando una de ellas queda abierta, añade, la razón se relaciona con el proceso de confección y con el lavado de la ropa interior.

“Cuando vienen abiertas es para lavarlas es mejor”, sostiene el especialista. A continuación, plantea cuál considera que es la finalidad de esta pieza: “Su función es la de prevenir cualquier tipo de infección”. Así, el espacio entre las telas no constituye un bolsillo, sino que forma parte del diseño del refuerzo de la prenda.

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El algodón absorbe la humedad y favorece la ventilación

Fernández señala que las bragas modernas incorporan encajes y otros detalles decorativos, aunque muchas se confeccionan sobre todo con poliéster. De acuerdo con su explicación, este material no es el más adecuado para la higiene íntima porque no permite una buena transpiración y tampoco resulta el más conveniente para evitar irritaciones.

Bragas de algodón tejido para mujeres. (Archivo)

Por ese motivo, la zona que mantiene un mayor contacto con el cuerpo suele contar con una capa adicional. La tela extra de algodón absorbe mejor la humedad, el flujo y el sudor, según explica el farmacéutico. Ese doble forro actúa como una protección frente a los tejidos que componen la parte exterior de la prenda.

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“Sirve para prevenir la irritación y favorece la ventilación”, indica @farmaceuticofernandez. El refuerzo también evita roces y el paso de bacterias, además de contribuir a que la ropa exterior no se manche. Al final del video, el farmacéutico retoma la broma que dio origen a la explicación: “No busques, que no vas a encontrar nada guardado”.