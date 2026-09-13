España

La curiosa utilidad del bolsillo de las bragas: no es para colocar las compresas ni guardar cosas

El farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explica el por qué de este elemento que pasa desapercibido

El farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explica el por qué de este elemento que pasa desapercibido. (Montaje Infobae)
El farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explica el por qué de este elemento que pasa desapercibido. (Montaje Infobae)
Guardar

El farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explica que el doble forro interior de las bragas tiene una función vinculada con la higiene íntima y no sirve para almacenar objetos. El profesional dedica un video de Instagram a despejar una duda frecuente sobre esa pieza de tela que aparece en el interior de muchas prendas.

Las bragas son una de las prendas de uso cotidiano del armario femenino. Existen modelos de lencería y opciones elásticas y cómodas, pero todas responden a un diseño que contempla el contacto con una zona sensible del cuerpo. Entre esos elementos aparece un refuerzo que suele pasar desapercibido y que, por su forma, muchas personas identifican como un bolsillo.

PUBLICIDAD

El contenido de Fernández acumula más de 12.000 visitas y parte de una broma sobre los supuestos usos de ese espacio. El farmacéutico asegura que algunas usuarias creen que sirve para guardar tampones, condones o dinero. “Me habéis mandado el vídeo de una chica que decía que ella lo usaba para guardar los condones y su amiga para guardar los billetes”, comenta antes de aclarar que esa interpretación no corresponde a la utilidad de la prenda.

El bolsillo interior no está pensado para guardar objetos

“En realidad, no sirven para guardar eso ni para guardar nada”, afirma Álvaro Fernández en el video. El farmacéutico advierte que la idea de utilizar ese doble forro como un pequeño compartimento nace de una confusión por la abertura que algunas bragas presentan en uno de sus extremos.

PUBLICIDAD

Ropa interior de mujer, lencería femenina con diseño elegante y cómodo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ropa interior de mujer, una combinación de estilo, comodidad y elegancia en prendas íntimas modernas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explica, esa abertura tampoco aparece en todos los modelos. Algunas prendas tienen cerradas ambas costuras, por lo que ni siquiera permiten introducir un objeto. Cuando una de ellas queda abierta, añade, la razón se relaciona con el proceso de confección y con el lavado de la ropa interior.

“Cuando vienen abiertas es para lavarlas es mejor”, sostiene el especialista. A continuación, plantea cuál considera que es la finalidad de esta pieza: “Su función es la de prevenir cualquier tipo de infección”. Así, el espacio entre las telas no constituye un bolsillo, sino que forma parte del diseño del refuerzo de la prenda.

El algodón absorbe la humedad y favorece la ventilación

Fernández señala que las bragas modernas incorporan encajes y otros detalles decorativos, aunque muchas se confeccionan sobre todo con poliéster. De acuerdo con su explicación, este material no es el más adecuado para la higiene íntima porque no permite una buena transpiración y tampoco resulta el más conveniente para evitar irritaciones.

Las bragas de algodón tejido para mujeres lideraron las exportaciones de lencería peruana.
Bragas de algodón tejido para mujeres. (Archivo)

Por ese motivo, la zona que mantiene un mayor contacto con el cuerpo suele contar con una capa adicional. La tela extra de algodón absorbe mejor la humedad, el flujo y el sudor, según explica el farmacéutico. Ese doble forro actúa como una protección frente a los tejidos que componen la parte exterior de la prenda.

“Sirve para prevenir la irritación y favorece la ventilación”, indica @farmaceuticofernandez. El refuerzo también evita roces y el paso de bacterias, además de contribuir a que la ropa exterior no se manche. Al final del video, el farmacéutico retoma la broma que dio origen a la explicación: “No busques, que no vas a encontrar nada guardado”.

Temas Relacionados

HigieneHigiene PersonalRopa InteriorTiktok EspañaEspaña-SociedadEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Educadoras infantiles de toda España convocan una protesta en apoyo a las madrileñas, que llevan cinco meses en huelga: “Tenemos una responsabilidad que hace indigno que cobremos el SMI”

La Comunidad de Madrid cede el servicio de los centros de 0 a 3 años a empresas privadas, que acceden a conciertos públicos con una letra pequeña que les permite no subir los sueldos a las trabajadoras a pesar de la aprobación de un nuevo convenio en 2025

Educadoras infantiles de toda España convocan una protesta en apoyo a las madrileñas, que llevan cinco meses en huelga: “Tenemos una responsabilidad que hace indigno que cobremos el SMI”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Precio de la luz en España este 14 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

Precio de la luz en España este 14 de septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Gobierno asegura que unos 5.300 migrantes han abandonado Ceuta para regresar a Marruecos

A medida que pasan los días, más personas vuelven al país africano al no cumplir los requisitos para obtener protección internacional en España

El Gobierno asegura que unos 5.300 migrantes han abandonado Ceuta para regresar a Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

ECONOMÍA

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

DEPORTES

Marc Márquez se impone en Missano y arrebata el liderato del Mundial de MotoGP Bezzecchi

Marc Márquez se impone en Missano y arrebata el liderato del Mundial de MotoGP Bezzecchi

Ferrari o Antonelli: el dilema italiano que viaja al Gran Premio de F1 en Madrid

Fernando Alonso, a por otro milagro en la F1: “Me ha sorprendido ver las gradas verdes de Aston Martin”

Esta es la posición en la parrilla de salida de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que confían en la épica en Madring: “Si hay caos delante, tenemos que aprovecharlo”

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid