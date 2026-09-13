Andrea Petro afirmó que no le gustan los colombianos: “Yo desde chiquita he estado con europeos”

Andrea Petro eligió a los Santos por encima de los Uribe y explicó por qué no sale con colombianos - crédito @andreapetro91/Instagram

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La empresaria Andrea Petro, hija del expresidente colombiano Gustavo Petro, afirmó que no encuentra afinidades con otros integrantes de familias que pasaron por la Presidencia de Colombia.

Durante una entrevista con la periodista Eva Rey para el programa digital Me Vale, sostuvo que su experiencia personal y su residencia en Europa marcaron una distancia con el entorno político local.

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Consultada sobre si alguna vez quiso saber cómo afrontaron esa exposición pública los integrantes de otros clanes presidenciales, Petro respondió que no tuvo ese interés.

“Para mí no tenemos nada en común”, señaló al referirse a las diferencias que, según dijo, existen más allá del vínculo de esas familias con la Casa de Nariño.

Andrea Petro dijo que conocer su apellido dificulta sus vínculos afectivos en Colombia - crédito @mevale.eva/TikTok

La entrevistadora le preguntó luego si prefería a los Uribe o a los Santos. La empresaria contestó sin dudar: “Con los Santos. Por favor”. La respuesta estuvo acompañada de risas durante la charla difundida en el espacio digital.

La empresaria explicó que vive en Europa y tiene al francés como lengua materna

La conversación se trasladó a sus preferencias personales. Ante una broma de Rey sobre la apariencia de los hombres de esas dos familias, Andrea Petro dijo que los colombianos no suelen atraerle. “A mí no me gustan los colombianos, yo desde chiquita he estado con europeos”, expresó.

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Petro explicó que su vínculo con Europa comenzó desde pequeña. Dijo que su primer novio fue de nacionalidad belga cuando tenía cinco años y que el francés es su lengua materna. También indicó que vivió en ese continente y que actualmente permanece allí, una circunstancia que, según afirmó, influye en su forma de relacionarse.

“Uno se acostumbra a mirar lo que uno tiene”, declaró. La hija del exmandatario añadió que le cuesta establecer vínculos sentimentales con hombres colombianos porque, en primer lugar, conocen su identidad y la asocian con su familia.

Para la empresaria, esa situación representa una carga. “Saben quién soy y eso es muy pesado”, manifestó durante el intercambio con Eva Rey.

Andrea Petro en entrevista con Eva Rey - crédito @mevale.eva/Instagram

En la entrevista, Andrea Petro sostuvo que no se adapta a lo que definió como una cultura machista. Afirmó que observa diferencias entre las dinámicas familiares de Colombia y Europa, en especial respecto de la participación de los hombres en la crianza y las tareas domésticas.

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“El europeo está más apegado a sus hijos”, dijo. Como ejemplo, mencionó que, en jardines infantiles europeos, suele ver a padres que llevan a los niños, preparan comidas y realizan labores del hogar.

La empresaria también usó la expresión “más perritos” para describir a los hombres colombianos y los contrastó con los europeos, a los que consideró más fieles. Petro aclaró que esa percepción parte de sus vivencias y de su permanencia fuera del país.

Esto dijo Andrea Petro sobre el expresidente Gustavo Petro

Andrea Petro habló sobre el desgaste de la Presidencia y describió la faceta familiar de Gustavo Petro durante una entrevista con la periodista Eva Rey para el programa digital Me Vale, de la que ya circularon varios adelantos.

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La empresaria sostuvo que dirigir Colombia demanda un ritmo que impacta en la salud, el descanso y los vínculos personales. “No duermes, no paras, no tienes vacaciones”, afirmó al comparar la rutina presidencial con otros trabajos.

Andrea Petro habla de la terquedad de su papá, su lado más tierno, y el momento de pánico que vivió cuando se encontró con Donald Trump - crédito @mevale.eva/TikTok

Petro señaló que el ejercicio del poder obliga a relegar aspectos cotidianos. “Olvídate de tu vida privada”, expresó, antes de advertir que la presión también puede afectar a las familias que llegan a la Casa de Nariño.

En ese contexto, opinó sobre el presidente Abelardo de la Espriella, que llevaba cerca de un mes en el cargo al momento de la conversación.

La hija del exmandatario cuestionó el tono público de su gestión y sostuvo que el mandatario podría no resistir las exigencias del puesto. “Yo no le doy un año”, dijo.

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También se refirió a Ana Lucía, esposa de De la Espriella, y consideró que deberá contar con estabilidad emocional para enfrentar la exposición que implica el rol.

Fuera de la política, Andrea Petro definió a su padre como una persona afectuosa con sus hijas, aunque reservada al verbalizar sentimientos. “Se ahueva por los niños”, contó entre risas. Añadió que Gustavo Petro aún las trata como niñas pequeñas y lo describió como “terquísimo”.