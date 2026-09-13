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Gran Premio de España EN VIVO: Checo Pérez remonta dos posiciones desde la largada y ya marcha en lugar 16

En primera posición se mantiene Lando Norris, mientras que en segundo lugar está Kimi Antonelli

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Primer plano de un piloto con casco amarillo fluorescente y negro dentro de un coche de carreras blanco y negro. Se ven logotipos en el casco.
El mexicano partirá desde el lugar 18 en lo que será el estreno del circuito de Madring, situado en Valdebebas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio “Checo” Pérez largará desde la decimoctava posición tras quedar eliminado en la Q1 de la sesión de clasificación de este sábado. El piloto mexicano buscará remontar desde el fondo de la parrilla en una carrera que plantea un reto desde las primeras vueltas.

El Gran Premio de Madrid marca el debut del nuevo circuito de Valdebebas en el calendario de la Fórmula 1, con una amplia presencia de aficionados prevista para el fin de semana. La ciudad vuelve a recibir la máxima categoría luego de más de 45 años: su última experiencia fue en el circuito del Jarama.

En pocas líneas:

13:08 hsHoy

Comienza el GP de España con gran remontada de Checo

Checo Pérez tuvo una buen comienzo de carrera al remontar un par de posiciones y ya marcha en el lugar 16.

12:37 hsHoy

La historia del antiguo circuito en Madrid

Circuito del Jarama (Madrid) en la celebración del GP el 12 de mayo de 1968 (LAT Images)
Circuito del Jarama (Madrid) en la celebración del GP el 12 de mayo de 1968 (LAT Images)

El Jarama fue la casa de la Fórmula 1 en España durante buena parte de las décadas de 1960 y 1970 cuando el circuito de San Sebastián de los Reyes organizó nueve Grandes Premios oficiales entre 1968 y 1981, una etapa en la que reunió a campeones como Graham Hill, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt y Mario Andretti.

El Real Automóvil Club de España (RACE) impulsó el proyecto después del cierre de Pedralbes, cuando el país se quedó sin un escenario para el automovilismo internacional.

El diseño del trazado quedó a cargo del ingeniero neerlandés John Hugenholtz, también responsable de Zandvoort y Suzuka, el cual abrió en 1967 y recibió ese año un Gran Premio de España no puntuable, ganado por Jim Clark. En 1968 albergó por primera vez una fecha válida para el campeonato, con Graham Hill como vencedor.

Durante varios años, el Jarama compartió sede con Montjuïc. Ambos circuitos se alternaron en la organización del Gran Premio de España hasta el accidente de Rolf Stommelen en 1975, que dejó cinco muertos y terminó con la presencia de la Fórmula 1 en el trazado barcelonés.

Desde 1976, el Jarama concentró de forma exclusiva la carrera española.

La última edición se disputó en 1981 y dejó una carrera que permanece en la memoria del campeonato. Gilles Villeneuve se impuso al volante de Ferrari en una defensa cerrada ante sus perseguidores, siendo el último triunfo de su carrera en la F1.

La categoría dejó el Jarama por los límites del propio circuito. El aumento de la velocidad de los monoplazas exigía escapatorias más amplias y mejoras de seguridad que eran difíciles de ejecutar en un trazado corto y angosto, además de que las características de la pistareducían las posibilidades de rebase.

El crecimiento urbano alrededor del circuito agravó la falta de espacio. La Fórmula 1 requería instalaciones más grandes para los equipos, los boxes, las transmisiones de televisión, los patrocinadores y las áreas de hospitalidad.

España salió del calendario entre 1982 y 1985. Jerez recibió el Gran Premio a partir de 1986 y Montmeló se convirtió en sede desde 1991.

12:28 hsHoy

Cómo quedaron las posiciones en la parrilla de salida

A continuación, te presentamos cómo quedaron las posiciones de partida para el Gran Premio de España:

  1. Lando Norris — McLaren
  2. Kimi Antonelli — Mercedes
  3. Max Verstappen — Red Bull
  4. Lewis Hamilton — Ferrari
  5. Charles Leclerc — Ferrari
  6. George Russell — Mercedes
  7. Oscar Piastri — McLaren
  8. Liam Lawson — Racing Bulls
  9. Franco Colapinto — Alpine
  10. Arvid Lindblad — Racing Bulls
  11. Nico Hülkenberg — Audi
  12. Gabriel Bortoleto — Audi
  13. Esteban Ocon — Haas
  14. Pierre Gasly — Alpine
  15. Yuki Tsunoda — Racing Bulls
  16. Alexander Albon — Williams
  17. Fernando Alonso — Aston Martin
  18. Sergio “Checo” Pérez — Cadillac
  19. Valtteri Bottas — Cadillac
  20. Carlos Sainz — Williams

Lance Stroll, de Aston Martin, y Oliver Bearman, de Haas, arrancan desde el pitlane. Checo Pérez gana una posición respecto a su resultado en la clasificación por la sanción aplicada a Carlos Sainz.

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