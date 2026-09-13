Gran Premio de España EN VIVO: Checo Pérez remonta dos posiciones desde la largada y ya marcha en lugar 16

El mexicano partirá desde el lugar 18 en lo que será el estreno del circuito de Madring, situado en Valdebebas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio “Checo” Pérez largará desde la decimoctava posición tras quedar eliminado en la Q1 de la sesión de clasificación de este sábado. El piloto mexicano buscará remontar desde el fondo de la parrilla en una carrera que plantea un reto desde las primeras vueltas.

El Gran Premio de Madrid marca el debut del nuevo circuito de Valdebebas en el calendario de la Fórmula 1, con una amplia presencia de aficionados prevista para el fin de semana. La ciudad vuelve a recibir la máxima categoría luego de más de 45 años: su última experiencia fue en el circuito del Jarama.