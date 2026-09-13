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Joel Huiqui manda contundente mensaje tras ganar el Clásico Joven al América: “Fue una probadita”

El exjugador celeste y ahora técnico, también identificó un aspecto por corregir

Joel Huiqui se dijo contento con su equipo tras ganar el Clásico Joven ante el América (REUTERS)
Joel Huiqui se dijo contento con su equipo tras ganar el Clásico Joven ante el América (REUTERS)
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Joel Huiqui consideró que Cruz Azul mostró ante América una versión más cercana a la que el cuerpo técnico busca consolidar. El triunfo por 4-3 en el Clásico Joven dejó, a su juicio, 45 minutos de alto nivel, con orden, intensidad y una respuesta ofensiva que permitió al equipo imponerse en un partido de alta exigencia.

El exjugador celeste y ahora técnico, también identificó un aspecto por corregir. Cruz Azul debe fortalecer su funcionamiento en bloque bajo, es decir, mejorar su organización defensiva cuando repliega líneas cerca de su área. En conferencia de prensa, después del partido, Huiqui advirtió que el equipo no puede permitir que el rival generara tantas opciones ni sufrir de más en el cierre de los encuentros.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Erik Lira in action with America's Brian Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Erik Lira in action with America's Brian Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

La victoria alimentó la confianza del plantel rumbo a sus próximos compromisos. Huiqui sostuvo que el objetivo es competir por otro campeonato en Miami, una meta que planteó como una forma de responder a la afición cementera.

¿Cómo fue el partido entre Cruz Azul y América?

La Máquina tomó el control desde el arranque, presionó a la defensa azulcrema y encontró espacios para construir una ventaja que parecía definitiva antes del descanso.

Érik Lira abrió el marcador al minuto 19 y José Paradela amplió la diferencia al 35. Jesús Orozco marcó el tercero al minuto 45, con lo que el conjunto cementero se fue al vestidor con un 3-0 que reflejó su dominio en los primeros 45 minutos.

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América reaccionó en la segunda parte y Brian Rodríguez descontó al 52 con un golazo de tiro libre. Cruz Azul recuperó margen al minuto 72, cuando Gabriel Fernández anotó el 4-1, aunque el partido no quedó resuelto debido a la respuesta de las Águilas en el tramo final.

Óscar Perea y Miguel Borja acercaron al América hasta el 4-3 y llevaron el encuentro a un cierre de presión sobre la portería celeste. Cruz Azul resistió los últimos ataques para asegurar una victoria que le dio confianza en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Erik Lira celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Erik Lira celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Inter de Miami: el próximo

El equipo cementero enfrentará al Inter Miami el próximo miércoles 16 de septiembre en la final de la Campeones Cup 2026. El partido se disputará en el Nu Stadium de Miami, Florida, casa del conjunto estadounidense, en un duelo a partido único que definirá al campeón de la competencia entre Liga MX y MLS.

La Máquina llegará al encuentro como representante del futbol mexicano tras conquistar el Campeón de Campeones ante Toluca. El equipo celeste buscará sumar un nuevo trofeo internacional luego de imponerse 4-3 al América en el Clásico Joven, resultado que le permite encarar el viaje a Estados Unidos con confianza.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Erik Lira celebrates scoring their first goal with Jose Paradela REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Erik Lira celebrates scoring their first goal with Jose Paradela REUTERS/Eloisa Sanchez

Inter Miami jugará como local por su condición de campeón de la MLS Cup. El cuadro de Florida contará con Lionel Messi, quien ya enfrentó a Cruz Azul en la Leagues Cup de 2023. En aquella ocasión, el argentino marcó un tiro libre en tiempo añadido para darle la victoria a las Garzas.

El encuentro comenzará a las 17:30 horas del Centro de México, equivalentes a las 20:00 horas de Miami. La transmisión estará disponible en Apple TV y, para México, también por Imagen Televisión en el canal 3.1.

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