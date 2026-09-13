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Omán anunció que se postergó la reunión entre Irán y los países del Golfo para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz

El encuentro estaba previsto para este lunes en la ciudad omaní de Salala y debía reunir a representantes de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak, para discutir las rutas de navegación y las condiciones de seguridad para el comercio energético mundial

El ministro omaní Badr Albusaidi dijo que el aplazamiento busca preservar el consenso entre los países involucrados. (Ministry of Foreign Affairs of Oman/Handout via REUTERS)
El ministro omaní Badr Albusaidi dijo que el aplazamiento busca preservar el consenso entre los países involucrados. (Ministry of Foreign Affairs of Oman/Handout via REUTERS)
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Omán anunció la postergación de una reunión prevista para este lunes en Salala entre Irán y varios países del Golfo para abordar la situación del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tensión de la guerra entre Teherán y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, comunicó el aplazamiento y explicó que la decisión busca preservar las posibilidades de alcanzar un consenso entre los países involucrados.

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En interés del consenso, la reunión regional prevista para mañana en Salala ha sido pospuesta”, escribió en X.

Albusaidi agregó que Omán mantiene su disposición a facilitar contactos destinados a reducir las tensiones regionales. “Seguimos comprometidos con fomentar el diálogo que apoye la estabilidad y la cooperación duradera en nuestra región”, señaló.

El Ministerio de Exteriores omaní precisó que la reunión será trasladada a una fecha posterior para crear las condiciones necesarias para que las conversaciones permitan alcanzar acuerdos sostenibles. El objetivo, según el comunicado, es avanzar en cuestiones relacionadas con la seguridad, la estabilidad y la cooperación regional.

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La reunión entre Irán y los países del Golfo tenía como objetivo abordar la situación en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
La reunión entre Irán y los países del Golfo tenía como objetivo abordar la situación en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

La reunión debía concentrar a Irán y a varios Estados árabes del Golfo para discutir un posible mecanismo sobre la navegación en Ormuz. Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak figuraban entre los países convocados, mientras que Baréin decidió apartarse del encuentro.

El aplazamiento también se produjo después de que el régimen iraní estableciera públicamente sus condiciones sobre cualquier entendimiento relacionado con el estrecho. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el acuerdo negociado con Omán no supondría por sí mismo la reapertura de la vía marítima.

El acuerdo con el sultanato de Omán, en ningún caso significará que se reabrirá el estrecho de Ormuz”, declaró Araghchi. El canciller iraní sostuvo que Teherán condiciona la reapertura a que Estados Unidos vuelva a cumplir los compromisos asumidos en junio dentro del denominado Memorando de Islamabad.

Ese documento establece un marco provisional para detener las hostilidades y contempla, entre otros puntos, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la reapertura de Ormuz por parte de Irán. También incluye medidas relacionadas con las sanciones petroleras contra Teherán y con fondos iraníes congelados en el extranjero.

Irán afirmó que un acuerdo con Omán no implica por sí mismo la reapertura del estrecho de Ormuz. (Vladislav Nogai / Zuma Press / Europa Press)
Irán afirmó que un acuerdo con Omán no implica por sí mismo la reapertura del estrecho de Ormuz. (Vladislav Nogai / Zuma Press / Europa Press)

Las diferencias entre Washington y Teherán han dificultado la aplicación de esos compromisos, especialmente en torno a quién controla las rutas marítimas y bajo qué condiciones pueden circular los buques por el estrecho.

En los días previos al encuentro, Irán había sostenido que sus conversaciones con Omán habían permitido avanzar en un esquema de rutas consideradas seguras para la navegación. Según la posición expresada por Araghchi, durante la reunión se iban a presentar a los países participantes los detalles del entendimiento alcanzado con Mascate, junto con mapas de las rutas propuestas.

Ormuz tiene una importancia estratégica para el suministro mundial de energía. Antes de la guerra iniciada el 28 de febrero, por el estrecho circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado globalmente. La disputa por el tránsito marítimo convirtió desde entonces a esta zona en uno de los principales escenarios de confrontación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al encuentro durante una visita a Irlanda. Consultado por los periodistas sobre la reunión que estaba prevista en Omán, respondió: “No me importa. Eso depende de ellos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al encuentro en Omán entre Irán y los países del Golfo
El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al encuentro en Omán entre Irán y los países del Golfo

Trump también sostuvo que Estados Unidos terminará abandonando Irán, aunque planteó la posibilidad de mantener una presencia vinculada a los recursos energéticos.

Al final nos saldremos de Irán, a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, afirmó.

La postergación deja sin fecha el próximo encuentro entre los países involucrados y mantiene pendiente la discusión sobre las condiciones para la navegación en Ormuz. Omán, que ha desempeñado un papel de intermediario en las conversaciones regionales, no anunció cuándo volverán a reunirse las delegaciones.

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