EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

La SSC-CDMX prevé este domingo 13 de septiembre una jornada con ocho concentraciones, cinco rodadas ciclistas, una motociclista, una de autos y una en patines, además de 22 eventos de esparcimiento en la capital. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La SSC-CDMX prevé este domingo 13 de septiembre una jornada con ocho concentraciones, cinco rodadas ciclistas, una motociclista, una de autos y una en patines, además de 22 eventos de esparcimiento en la capital. Entre las movilizaciones destacan actividades por los derechos de las personas consumidoras de cannabis en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero; una protesta en Tlalpan para exigir la devolución de cerca de 300 perros del Refugio Franciscano, y actos rumbo al aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También se esperan posibles afectaciones viales por una rodada motociclista entre Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, así como por concentraciones en Reforma, Plaza Tlaxcoaque y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La agenda contempla eventos masivos como el Vans Warped Tour México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con aforo previsto de 120,000 personas, y el Paseo Dominical Muévete en Bici.