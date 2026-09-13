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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

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La SSC-CDMX prevé este domingo 13 de septiembre una jornada con ocho concentraciones, cinco rodadas ciclistas, una motociclista, una de autos y una en patines, además de 22 eventos de esparcimiento en la capital. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
La SSC-CDMX prevé este domingo 13 de septiembre una jornada con ocho concentraciones, cinco rodadas ciclistas, una motociclista, una de autos y una en patines, además de 22 eventos de esparcimiento en la capital. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La SSC-CDMX prevé este domingo 13 de septiembre una jornada con ocho concentraciones, cinco rodadas ciclistas, una motociclista, una de autos y una en patines, además de 22 eventos de esparcimiento en la capital. Entre las movilizaciones destacan actividades por los derechos de las personas consumidoras de cannabis en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero; una protesta en Tlalpan para exigir la devolución de cerca de 300 perros del Refugio Franciscano, y actos rumbo al aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También se esperan posibles afectaciones viales por una rodada motociclista entre Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, así como por concentraciones en Reforma, Plaza Tlaxcoaque y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La agenda contempla eventos masivos como el Vans Warped Tour México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con aforo previsto de 120,000 personas, y el Paseo Dominical Muévete en Bici.

13:52 hsHoy

Avenida Insurgentes presenta buen avance desde la Glorieta de Insurgentes hasta Maestro Antonio Caso.

Avenida Insurgentes presenta buen avance desde la Glorieta de Insurgentes hasta Maestro Antonio Caso (Xhttps://x.com/OVIALCDMX)
Avenida Insurgentes presenta buen avance desde la Glorieta de Insurgentes hasta Maestro Antonio Caso (Xhttps://x.com/OVIALCDMX)
13:11 hsHoy

El tramo de Paseo de la Reforma entre la Diana Cazadora y Morelos registra buen avance.

13:18 hsHoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX para este 13 de septiembre de 2026, se contemplan ocho concentraciones. En orden de horario:

  1. 10:00 horas — Colectiva “Hilos” Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma y Niza, alcaldía Cuauhtémoc. Actividad político-cultural para visibilizar la violencia de género mediante el tejido y crear redes de apoyo para víctimas de trata, feminicidio y desaparición. Aforo estimado: 25 personas.
  2. 11:00 horas — Diversas organizaciones sociales Lugar: Paseo de la Reforma 211-213, alcaldía Cuauhtémoc. Harán actividades y talleres por el 12º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, rumbo a la marcha del 26 de septiembre. Aforo estimado: 30 personas.
  3. 12:00 horas — Plataforma 4:20 Lugares: Monumento a la Madre; División del Norte y Cuauhtémoc, en Benito Juárez; y Gran Canal con Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación sobre cannabis. Aforo estimado: 45 personas.
  4. 12:00 horas — Colectiva “Hijas de la Cannabis” Lugar: Plaza Tlaxcoaque, alcaldía Cuauhtémoc. Realizará el evento político-cultural “Jungle Dub” para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis con perspectiva de género. Se prevé posible afectación vial. Aforo estimado: 100 personas.
  5. 12:00 horas — Organización Político Cultural Cleta Lugar: Foro Abierto Casa del Lago, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Evento “Contra el Despojo”, con reflexiones sobre la defensa de espacios culturales y el territorio, además de información sobre la Gira por la Vida 2026, capítulo México, integrada por el EZLN. Aforo estimado: 40 personas.
  6. 12:00 horas — Sociedad civil y Refugio Franciscano A.C. Lugar: Albergue Animal en el Ajusco, carretera Picacho-Ajusco km 14, alcaldía Tlalpan. Exigen la devolución de cerca de 300 perros retirados del Refugio Franciscano e ingresados a un albergue del Gobierno de la Ciudad de México. Advierten posibles afectaciones viales. Aforo estimado: 90 personas. fileciteturn0file0turn0file2
  7. Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, alcaldía Benito Juárez. Instalarán mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo estimado: 30 personas.
  8. 16:30 horas — Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan” Lugar: Glorieta La Joven de Amajac, Paseo de la Reforma y Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Conmemoración por los 12 años de la desaparición de una joven en Cuernavaca, Morelos. Exigen información sobre su posible ubicación y podría haber afectaciones viales. Aforo estimado: 60 personas.

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