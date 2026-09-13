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Juan Reynoso apunta a regresar a la Liga MX: qué se sabe de la oferta que Necaxa lanzó

El peruano estaría por asumir el cargo que dejó Martín Varini tras salir de la institución

(REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo))
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Un viejo conocido del futbol mexicano estaría por regresar, se trata de Juan Reynoso. El técnico que rompió la sequía de Cruz Azul de 23 años sin título podría volver a la Liga MX para competir con un nuevo proyecto. Este domingo 13 de septiembre trascendió que el peruano tendría una oferta formal de Necaxa y tomar al club para lo que resta del Apertura 2026.

La tarde de este domingo trascendió que el conjunto de los Rayos ya tendría asegurado a Juan Reynoso para convertirlo en su director técnico y así recuperar lo que resta del campeonato, pues actualmente los Rayos se ubican en la posición 13 de la tabla general.

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Club Necaxa ya tendría definido el rumbo de su proyecto deportivo con la contratación de Juan Reynoso como nuevo director técnico, según con información de César Luis Merlo.

La estrategia defensiva que usaría Juan Reynoso para el Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas 2026.
¿Qué se sabe de Juan Reynoso y su contratación con Necaxa? (Archivo)

¿Qué se sabe de Juan Reynoso y su contratación con Necaxa?

De acuerdo con diversos reportes, la directiva de Aguascalientes ya tendría negociaciones avanzadas con Reynoso, es decir que prácticamente ya estaría acordada su contratación, y con ello tomaría formalmente las riendas del primer equipo este lunes 14 de septiembre y comenzaría los trabajos con la plantilla en las instalaciones de Casa Club Necaxa.

La directiva hidrocálida acordó un contrato con vigencia hasta diciembre de 2027, una extensión que refleja la apuesta por la estabilidad y por la construcción de un proyecto deportivo de mediano y largo plazo.

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El entrenador llegará en reemplazo de Martín Varini, quien dejó el banquillo después de no alcanzar los resultados de regularidad esperados por la dirigencia. Reynoso asumirá el reto de recomponer el rumbo del equipo en el torneo local, fortalecer el trabajo con las fuerzas básicas y devolver a los Rayos a los primeros planos de la competencia, una exigencia histórica para la afición del club.

Necaxa despide a Martín Varini

Necaxa despide a Martín Varini (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Necaxa despide a Martín Varini (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Luego de que Necaxa perdió ante Puebla por la mínima diferencia de un gol, en la directiva tomaron cartas en el asunto para revertir el mal momento que está pasando la institución. Fue la tarde del sábado 12 de septiembre que dieron a conocer la destitución del estratega.

A través de un comunicado oficial informaron a la afición sobre los cambios que realizaron: “Martín Varini deja de ser Director Técnico del Primer Equipo, con lo que concluye su etapa con Club Necaxa. El Club agradece a Martín Varini y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante su etapa en Necaxa, así como el profesionalismo, compromiso y liderazgo mostrados al frente del equipo. Reconocemos también la disposición y responsabilidad que mostraron al representar a nuestra institución”.

La institución le deseó éxito en sus futuros y agregaron que próximamente darían a conocer detalles quién tomaría las riendas del equipo. “Les deseamos éxito en sus próximos proyectos y agradecemos el tiempo compartido con el Club. En los próximos días, informaremos a través de nuestros canales oficiales quién asumirá la Dirección Técnica del Primer Equipo”.

¿Quién es Juan Reynoso?

Juan Reynoso Guzmán es un exfutbolista y director técnico peruano, reconocido en México por dirigir a Cruz Azul en el título del Guardianes 2021, con el que el club terminó una racha de más de 23 años sin ganar la liga.

Como jugador se desempeñó como defensa central y tuvo pasos por clubes como Alianza Lima, Universitario, Cruz Azul y Necaxa. También fue seleccionado de Perú.

Como entrenador dirigió a Puebla entre 2019 - 2020 Cruz Azul (2021 - 2022) en la Liga MX, además de la selección peruana entre 2022 y 2023. Este domingo 13 de septiembre de 2026, reportes señalan que Necaxa lo elige como su nuevo técnico, con contrato hasta diciembre de 2027.

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