Chinche apestosa: cómo identificarla para evitar que arruine las plantas y árboles frutales de tu casa

Rasgos distintivos que permiten identificar a la chinche apestosa marrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La chinche apestosa marrón (Halyomorpha halys) es un insecto invasor que puede dañar frutales, hortalizas y plantas ornamentales de jardines domésticos.

Ataca hojas, brotes y frutos durante la temporada de crecimiento, y busca refugio en viviendas cuando bajan las temperaturas.

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El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) recomienda reconocerla temprano y comunicar las sospechas a la autoridad fitosanitaria.

Quienes tengan manzanos, perales, durazneros, cítricos o ciruelos deben revisar sus plantas desde primavera. La detección de huevos, ninfas o adultos permite retirar los insectos antes de que sus picaduras causen deformaciones y daños internos en la fruta.

El SAG identifica a Halyomorpha halys por sus antenas y el borde del abdomen

El adulto de Halyomorpha halys tiene la forma de escudo propia de las chinches de la familia Pentatomidae. Su cuerpo es pardo y presenta un patrón marmolado, con zonas grises, oscuras y marrones.

La ficha del SAG indica que los adultos miden entre 12 y 17 mm de largo. El tamaño permite distinguirlos de insectos más pequeños que también pueden aparecer en hojas, ramas o marcos de ventanas.

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Las señales visuales más útiles no se limitan al color general. El borde lateral del abdomen tiene bandas alternadas claras y oscuras, mientras que los últimos segmentos de las antenas muestran anillos blancos.

El organismo chileno también describe manchas oscuras en la parte posterior de las alas. En ejemplares bien observados pueden apreciarse pequeñas depresiones de tonos cobrizos o azulados sobre la cabeza y el pronoto.

La combinación de cuerpo ancho, patrón marmolado, antenas bandeadas y margen abdominal contrastado permite diferenciar a la especie de muchas chinches locales. Un insecto marrón sin esos rasgos no debe identificarse automáticamente como Halyomorpha halys.

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), también señala que las bandas claras de las antenas y del abdomen son caracteres centrales para reconocer esta plaga.

El adulto de Halyomorpha halys tiene la forma de escudo propia de las chinches de la familia Pentatomidae. Su cuerpo es pardo y presenta un patrón marmolado, con zonas grises, oscuras y marrones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SENASICA advierte que la especie puede alimentarse de más de 100 plantas

La chinche apestosa marrón puede utilizar una gran variedad de hospedantes. SENASICA informa que afecta a más de 100 especies vegetales, entre árboles frutales, ornamentales, cultivos herbáceos y hortalizas.

El SAG eleva esa referencia a más de 170 especies y menciona cítricos, manzanos, perales, durazneros, nectarinos, damascos, caquis, maíz, leguminosas y varias plantas ornamentales.

Para un jardín doméstico, esto implica que el problema puede comenzar fuera del frutal. Un arbusto decorativo, un seto, una planta de tomate o un árbol de la vereda pueden servir como lugar de alimentación o refugio antes de que los adultos lleguen a los frutos.

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El Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile (INIA) explica que el insecto puede picar yemas, hojas, flores, ramillas, troncos y frutos. Esa conducta amplía el riesgo en espacios donde conviven árboles ornamentales, huertas y frutales.

Las chinches utilizan un aparato bucal picador-chupador para perforar los tejidos vegetales. Durante la alimentación inyectan saliva y extraen fluidos, un proceso que altera el desarrollo normal de la parte atacada.

En los frutos, el daño puede pasar inadvertido al principio. Una manzana, una pera o un durazno pueden mostrar una pequeña hendidura externa, aunque el tejido interior ya presente zonas corchosas, decoloradas o necróticas.

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Las chinches utilizan un aparato bucal picador-chupador para perforar los tejidos vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INIA recomienda buscar huevos en el reverso de las hojas

Los huevos son una de las señales más útiles para actuar antes de que aparezcan grandes cantidades de adultos. El INIA y el SAG describen masas ordenadas en la cara inferior de las hojas.

Cada agrupación contiene habitualmente entre 20 y 30 huevos. Tienen forma elíptica y un color que puede ir del amarillo claro al amarillo rojizo.

Su tamaño es reducido, por lo que conviene examinar brotes jóvenes y hojas con una lupa si hay sospechas. Los huevos se disponen muy juntos, con una apariencia regular que ayuda a diferenciarlos de manchas, hongos o residuos vegetales.

Después de la eclosión aparecen las ninfas, que atraviesan cinco etapas antes de convertirse en adultas. En los primeros estadios pueden tener tonos oscuros, rojizos y anaranjados, con ojos de color rojo intenso.

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A medida que crecen, las ninfas adquieren parte del patrón que tendrá el adulto. La cabeza, el tórax y las patas conservan tonalidades oscuras, mientras que el abdomen puede exhibir áreas claras y manchas rojizas.

Las ninfas suelen permanecer agrupadas cerca de la puesta durante un período breve. Después se dispersan hacia hojas, tallos, brotes y frutos, donde también provocan lesiones mediante sus picaduras.

La revisión periódica debe incluir las ramas bajas, los brotes nuevos y el reverso del follaje. Retirar una hoja con una masa de huevos o varias ninfas puede evitar que esa generación alcance el estado adulto dentro del mismo jardín.

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Cada agrupación contiene habitualmente entre 20 y 30 huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones en manzanas, peras y duraznos pueden aparecer fuera y dentro del fruto

La consecuencia más visible para una familia que cultiva fruta en casa es la pérdida de piezas que parecían sanas en el árbol.

El SAG informa que la alimentación de ninfas y adultos produce manchas necróticas, surcos, decoloraciones y malformaciones.

Las picaduras tempranas pueden afectar el crecimiento del fruto. En esos casos aparecen depresiones, deformaciones y cicatrices que cambian la forma normal de manzanas, peras, duraznos o ciruelas.

Los ataques más tardíos dejan manchas y sectores corchosos. El problema se vuelve más difícil de detectar cuando la piel conserva un aspecto aceptable, pero la pulpa presenta zonas endurecidas o de otro color al cortar la fruta.

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La información técnica de SENASICA explica que las enzimas presentes en la saliva del insecto contribuyen a los daños. Las lesiones no se limitan a la perforación superficial, ya que afectan los tejidos internos.

En las hojas, la presencia de pequeñas puntuaciones necróticas y deformaciones puede constituir una advertencia temprana. El SAG describe lesiones puntuales que se observan como áreas oscuras o decoloradas.

Los brotes tiernos y las flores también requieren revisión. Si la chinche se alimenta de estructuras jóvenes, puede interferir con el desarrollo de frutos posteriores o provocar daños antes de que la cosecha sea visible.

Las lesiones pueden confundirse con daños provocados por otras plagas, enfermedades o condiciones climáticas. La identificación gana precisión cuando los síntomas aparecen junto con huevos, ninfas o adultos de aspecto compatible con Halyomorpha halys.

El SAG informa que la alimentación de ninfas y adultos produce manchas necróticas, surcos, decoloraciones y malformaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento otoñal explica la entrada de chinches en las viviendas

Durante el otoño y el invierno, los adultos buscan refugio en construcciones. El SAG y la Generalitat de Catalunya indican que pueden concentrarse en paredes, techos, puertas, ventanas y grietas de las viviendas.

La presencia dentro de una casa no significa necesariamente que el insecto se reproduzca allí. Las construcciones funcionan como refugios temporales ante las bajas temperaturas.

Cuando llega la primavera, los adultos abandonan esos espacios y vuelven a dispersarse hacia la vegetación cercana. Una acumulación de chinches en ventanas o techos es un motivo para revisar los árboles y arbustos del entorno.

El olor característico aparece cuando los insectos se sienten amenazados o son aplastados. La secreción procede de glándulas ubicadas en el tórax y puede impregnarse en superficies, ropa o aspiradoras.

La recomendación institucional es evitar aplastarlas con la mano o el calzado. La captura con un recipiente, una hoja de papel o una aspiradora reduce el contacto y evita que el olor se extienda por el interior del hogar.

Si se utiliza una aspiradora, conviene retirar y desechar el contenido de forma segura. La guía catalana propone la eliminación física de los insectos o su colocación en un recipiente con agua.

Recomendaciones y causas de la presencia de chinches en el hogar durante el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAG combina trampas y prospecciones para vigilar la plaga

La vigilancia oficial de Halyomorpha halys incluye trampas de luz, trampas pegajosas y atrayentes de agregación. El SAG explica que estas herramientas se complementan con inspecciones directas de las plantas.

En un jardín doméstico no siempre es necesario instalar trampas con feromonas. La medida más accesible consiste en observar los hospedantes con frecuencia y revisar la presencia de huevos, ninfas, adultos y síntomas en los frutos.

El INIA propone un método simple para detectar chinches en árboles: golpear suavemente ramillas y ramas sobre un paraguas blanco. En una vivienda puede reemplazarse por una tela clara, una bandeja o una lámina de cartón.

La superficie blanca permite detectar con facilidad los insectos que caen. El procedimiento debe realizarse con suavidad para no dañar los brotes ni desprender frutos.

La revisión no debe limitarse al árbol que muestra daños. También es conveniente controlar arbustos, malezas, plantas ornamentales y cultivos de huerta que estén cerca.

La regularidad resulta más útil que una inspección aislada. Una observación semanal o quincenal durante la época de crecimiento permite detectar aumentos de la población antes de que el daño alcance una parte amplia de la cosecha.

Las mallas y la eliminación manual reducen el riesgo en huertos familiares

Las barreras físicas son una de las alternativas más adecuadas para jardines domésticos. La Generalitat de Catalunya incluye las mallas antiinsectos entre las herramientas de manejo para limitar el acceso de las chinches a los cultivos.

Las redes también pueden utilizarse en frutales, siempre que se instalen de forma compatible con la polinización, la ventilación y las tareas de poda o cosecha. Su objetivo es impedir que los adultos lleguen a los frutos.

La eliminación manual de huevos, ninfas y adultos es otra medida útil a pequeña escala. Las hojas con puestas pueden retirarse y colocarse en agua jabonosa para impedir que los insectos continúen su desarrollo.

El manejo del entorno también influye. El SAG y el INIA recomiendan prestar atención a los hospedantes alternativos y a los sitios donde las chinches pueden alimentarse o refugiarse.

La poda que facilite la revisión del árbol, la gestión de restos vegetales y el control de malezas cercanas pueden reducir los lugares ocultos. Estas prácticas no eliminan por sí solas la plaga, pero mejoran la eficacia de la vigilancia.

Los productos fitosanitarios exigen mayor cautela. El uso doméstico de insecticidas debe respetar la normativa local, las instrucciones del producto y la seguridad de las personas, mascotas, polinizadores y alimentos destinados al consumo.

El SAG contempla tratamientos autorizados dentro de programas oficiales de vigilancia y control cuando existe una detección positiva. Para un jardín particular, la primera opción debe ser confirmar la especie y consultar a la autoridad fitosanitaria antes de aplicar productos.

Métodos de vigilancia y control de la chinche marmolada en huertos familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SENASA, SENASICA y el SAG piden comunicar los hallazgos sospechosos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA), SENASICA y el SAG consideran que Halyomorpha halys representa un riesgo fitosanitario por su capacidad de dispersión y su amplitud de hospedantes.

Cuando se detecta una chinche con las características de la especie, conviene registrar el lugar, la fecha, la planta afectada y la cantidad aproximada de ejemplares observados. Las fotografías de buena calidad son un apoyo importante.

Las autoridades pueden requerir imágenes desde distintos ángulos o una muestra conservada de manera adecuada. La identificación oficial evita confundir una especie local con una plaga invasora de mayor interés sanitario.

En zonas bajo vigilancia o donde la plaga aún no está establecida, no conviene mover ramas, frutos, hojas o restos vegetales infestados fuera de la propiedad. El traslado puede favorecer la dispersión hacia otros jardines, huertos o áreas productivas.

La colaboración de quienes tienen árboles frutales en casa resulta útil porque las primeras detecciones pueden ocurrir en sectores urbanos, periurbanos o cerca de rutas comerciales. Una observación temprana permite activar medidas de inspección antes de que aumenten los daños.

La identificación correcta, el monitoreo frecuente de las plantas, la captura cuidadosa dentro de la vivienda y la consulta a los organismos de sanidad vegetal forman una respuesta práctica para proteger la fruta doméstica sin recurrir de entrada a tratamientos químicos.