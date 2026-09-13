México

El mensaje de Arath de la Torre sobre la situación de Gala Montes: “Hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar”

El actor habló sobre la distancia con la actriz y confirmó que los integrantes del Team Mar buscaron respaldarla tras las recientes polémicas en redes sociales

El actor habló sobre la distancia con la actriz y confirmó que intentaron ayudarla en varias ocasiones.
El actor habló sobre la distancia con la actriz y confirmó que intentaron ayudarla en más de una ocasión. (Captura de pantalla )
Guardar

El conductor y actor mexicano Arath de la Torre reveló en un mensaje público que el entorno cercano a la actriz Gala Montes ha realizado múltiples intentos por brindarle apoyo personal sin obtener una respuesta favorable.

El intento de apoyo viene tras la convivencia que compartieron en el reality show La Casa de los Famosos México, en donde se formó el conocido Team Mar.

PUBLICIDAD

El integrante del elenco del matutino Hoy utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a los comentarios de los seguidores sobre la distancia actual entre los exintegrantes de la agrupación mediática conocidos como el Team Mar.

De la Torre confirmó que la comunicación directa y las intenciones de ayuda hacia la actriz no han prosperado en las últimas semanas.

El pronunciamiento del presentador se produjo como respuesta directa dentro de una publicación en la plataforma digital.

En ese espacio, Arath de la Torre abordó la situación de la actriz frente a las constantes dudas manifestadas por la comunidad de fanáticos en redes sociales.

PUBLICIDAD

De la Torre escribió de forma textual en la red social: “Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. Ustedes creen que no lo hemos intentado ? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad , solo la voluntad de Dios”.

El actor señaló que han realizado varios intentos.
El actor señaló que han realizado varios intentos por ayudar a la actriz. (Captura de pantalla )

El conflicto público entre Gala Montes y Briggitte Bozzo

El mensaje de Arath de la Torre surgió después de un serie de fricciones públicas registradas por Gala Montes.

Una de las más recordadas es el conflicto con la actriz venezolana Briggitte Bozzo, ambas excompañeras del equipo que compitió en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Las discrepancias verbales expuestas en plataformas digitales generaron divisiones entre los seguidores del reality y los simpatizantes del Team Mar.

En transmisiones pasadas del programa Hoy, de la Torre expuso su postura ante los desacuerdos entre las actrices. En esa ocasión, el comediante sugirió a las involucradas resolver sus diferencias en el ámbito privado y evitar la exposición mediática para preservar el vínculo construido en el encierro televisivo.

El conductor afirmó en el foro de televisión que la prioridad debía ser la reconciliación. El actor de 51 años de edad reiteró que el grupo fue concebido para promover la unión entre sus integrantes, por lo que desaprobó la ventilación de reclamos personales ante la audiencia.

El conductor afirmó en el foro de televisión que la prioridad debía ser la reconciliación entre las actrices. (Redes Sociales)
El conductor afirmó en el foro de televisión que la prioridad debía ser la reconciliación entre las actrices. (Redes Sociales)

Mario Bezares y Arath de la Torre intervinieron en múltiples ocasiones

La relación entre Arath de la Torre y Gala Montes incluyó orientaciones previas sobre el manejo de la carrera artística y las presiones de los medios.

En declaraciones vertidas ante la prensa, el actor explicó que sostuvo diversas pláticas con la joven actriz junto con el conductor Mario Bezares.

De la Torre detalló ante los reporteros la cercanía que mantuvo con la participante durante el rodaje de la emisión. El presentador de televisión afirmó que ambos mantuvieron comunicación constante para aconsejar a Montes respecto a las exigencias del entorno laboral.

El propio de la Torre se refirió al vínculo construido con la intérprete al declarar: “Mario y yo hemos platicado mucho con ella, nos escucha muchísimo. Está bien, yo creo que está bien”.

El actor también asumió la defensa pública de Montes frente a los juicios emitidos por sectores del público sobre aspectos de su vida privada.

El conductor pidió evitar posturas de doble moral ante las decisiones individuales de la actriz y solicitó comprensión hacia su trayectoria personal.

Karime Pindter y Gala Montes sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse públicamente durante una comida del “Team Mar”, grupo surgido en La Casa de los Famosos México 2024.
En declaraciones vertidas ante la prensa, el actor explicó que sostuvo diversas pláticas con la joven actriz junto con el conductor Mario Bezares. (Instagram: Briggitte Bozzo)

El distanciamiento en el Team Mar

El distanciamiento entre los integrantes del Team Mar repercutió en los proyectos profesionales pactados tras la conclusión del certamen.

Montes y la creadora de contenido Karime Pindter declinaron su participación en la obra de teatro La Señora Presidenta, montaje en el que compartirían escenario con Arath de la Torre y Mario Bezares.

De la Torre explicó en su momento que la baja de ambas actrices obedeció a compromisos asumidos previamente en sus agendas de trabajo.

El actor aclaró que el rigor de las lecturas y ensayos teatrales no coincidía con los tiempos requeridos por la carrera musical de Montes.

Gala Montes rompió el silencio en torno a su polémica con Angélica María
El distanciamiento entre los integrantes del Team Mar repercutió en los proyectos profesionales pactados tras la conclusión del certamen. (En 5 / YouTube)

El conductor aclaró además las especulaciones generadas tras abandonar el chat que compartía con el elenco. De la Torre puntualizó que se retiró del grupo por preferencia personal respecto al uso de aplicaciones de mensajería y descartó disputas internas entre los excompañeros.

Montes definió en entrevistas posteriores a de la Torre como un amigo cercano dentro del medio artístico. La actriz continuó con la promoción de sus temas musicales y sus presentaciones individuales tras su paso por el formato de telerrealidad.

El mensaje emitido por de la Torre reafirma la postura del grupo sobre los límites de su intervención en la vida de la actriz.

La declaración pública del actor se suma a las expresiones manifestadas por el entorno mediático de Montes luego de las recientes controversias en redes sociales.

Temas Relacionados

Arath de la TorreGala MontesLa Casa de los Famosos MéxicoÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Hay clases mañana lunes 14 de septiembre? Esto marca el calendario de la SEP por las fiestas patrias

Con la celebración del 15 de septiembre cada vez más cerca, padres de familia buscan confirmar si el lunes previo hay actividades escolares o si se suma al descanso patrio

¿Hay clases mañana lunes 14 de septiembre? Esto marca el calendario de la SEP por las fiestas patrias

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 13 de septiembre: activan contingencia ambiental en el Valle de México

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 13 de septiembre: activan contingencia ambiental en el Valle de México

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Mapastepec

El temblor aconteció a las 13:35 horas, a una distancia de 81 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 20.5 km

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Mapastepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: capturan a operador logístico del “Chapo Isidro” en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: capturan a operador logístico del “Chapo Isidro” en Jalisco

EEUU y México golpean al Chapo Isidro de los Beltrán Leyva: cae el “Canguro”, distribuidor de fentanilo en Washington

Condenan a 29 años de prisión a “El Flaco Salgueiro”, exlíder de Gente Nueva en Chihuahua

Una falsa oferta de empleo llevó a una finca con ocho personas retenidas: así fue descubierto el hospital clandestino de Tecalitlán vinculado al CJNG

Obispo de Culiacán pide al Cártel de Sinaloa detener la guerra y califica como “pobres” los esfuerzos en seguridad

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra, integrante de Magneto, tras haber sido hospitalizado

Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra, integrante de Magneto, tras haber sido hospitalizado

Gala Montes niega haber tenido un brote psicótico y arremete contra Tristán, hijo de Yahir: “Se anda prostituyendo en OnlyFans”

Laura Flores revive la pérdida de su bebé a las 16 semanas de embarazo: “Tenía que haber nacido”

¿Se va o se queda? Productora de La Casa de los Famosos México responde a su presunta salida: “Los números no mienten”

Gala Montes lanza fuertes comentarios contra Joanna Vega-Biestro y Poncho de Nigris: “El día que te vea te parto tu madre”

DEPORTES

Juan Reynoso apunta a regresar a la Liga MX: qué se sabe de la oferta que Necaxa lanzó

Juan Reynoso apunta a regresar a la Liga MX: qué se sabe de la oferta que Necaxa lanzó

David Benavidez acuerda pelea contra Jai Opetaia y se olvida completamente de Canelo Álvarez: “El cinco de mayo que viene”

Isaac del Toro se lleva la victoria en el Grand Prix de Montreal tras adelantar en los últimos 600 metros a Paul Seixas

Serie del Rey 2026: Olmecas empata la serie a dos juegos con los Toros de Tijuana

Memo Ochoa conmueve con emotivas palabras a Cristian Castro tras asistir a su concierto