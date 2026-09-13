El mensaje de Arath de la Torre sobre la situación de Gala Montes: “Hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar”

El actor habló sobre la distancia con la actriz y confirmó que intentaron ayudarla en más de una ocasión. (Captura de pantalla )

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El conductor y actor mexicano Arath de la Torre reveló en un mensaje público que el entorno cercano a la actriz Gala Montes ha realizado múltiples intentos por brindarle apoyo personal sin obtener una respuesta favorable.

El intento de apoyo viene tras la convivencia que compartieron en el reality show La Casa de los Famosos México, en donde se formó el conocido Team Mar.

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El integrante del elenco del matutino Hoy utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a los comentarios de los seguidores sobre la distancia actual entre los exintegrantes de la agrupación mediática conocidos como el Team Mar.

De la Torre confirmó que la comunicación directa y las intenciones de ayuda hacia la actriz no han prosperado en las últimas semanas.

El pronunciamiento del presentador se produjo como respuesta directa dentro de una publicación en la plataforma digital.

En ese espacio, Arath de la Torre abordó la situación de la actriz frente a las constantes dudas manifestadas por la comunidad de fanáticos en redes sociales.

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De la Torre escribió de forma textual en la red social: “Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. Ustedes creen que no lo hemos intentado ? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad , solo la voluntad de Dios”.

El actor señaló que han realizado varios intentos por ayudar a la actriz. (Captura de pantalla )

El conflicto público entre Gala Montes y Briggitte Bozzo

El mensaje de Arath de la Torre surgió después de un serie de fricciones públicas registradas por Gala Montes.

Una de las más recordadas es el conflicto con la actriz venezolana Briggitte Bozzo, ambas excompañeras del equipo que compitió en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

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Las discrepancias verbales expuestas en plataformas digitales generaron divisiones entre los seguidores del reality y los simpatizantes del Team Mar.

En transmisiones pasadas del programa Hoy, de la Torre expuso su postura ante los desacuerdos entre las actrices. En esa ocasión, el comediante sugirió a las involucradas resolver sus diferencias en el ámbito privado y evitar la exposición mediática para preservar el vínculo construido en el encierro televisivo.

El conductor afirmó en el foro de televisión que la prioridad debía ser la reconciliación. El actor de 51 años de edad reiteró que el grupo fue concebido para promover la unión entre sus integrantes, por lo que desaprobó la ventilación de reclamos personales ante la audiencia.

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El conductor afirmó en el foro de televisión que la prioridad debía ser la reconciliación entre las actrices. (Redes Sociales)

Mario Bezares y Arath de la Torre intervinieron en múltiples ocasiones

La relación entre Arath de la Torre y Gala Montes incluyó orientaciones previas sobre el manejo de la carrera artística y las presiones de los medios.

En declaraciones vertidas ante la prensa, el actor explicó que sostuvo diversas pláticas con la joven actriz junto con el conductor Mario Bezares.

De la Torre detalló ante los reporteros la cercanía que mantuvo con la participante durante el rodaje de la emisión. El presentador de televisión afirmó que ambos mantuvieron comunicación constante para aconsejar a Montes respecto a las exigencias del entorno laboral.

El propio de la Torre se refirió al vínculo construido con la intérprete al declarar: “Mario y yo hemos platicado mucho con ella, nos escucha muchísimo. Está bien, yo creo que está bien”.

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El actor también asumió la defensa pública de Montes frente a los juicios emitidos por sectores del público sobre aspectos de su vida privada.

El conductor pidió evitar posturas de doble moral ante las decisiones individuales de la actriz y solicitó comprensión hacia su trayectoria personal.

En declaraciones vertidas ante la prensa, el actor explicó que sostuvo diversas pláticas con la joven actriz junto con el conductor Mario Bezares. (Instagram: Briggitte Bozzo)

El distanciamiento en el Team Mar

El distanciamiento entre los integrantes del Team Mar repercutió en los proyectos profesionales pactados tras la conclusión del certamen.

Montes y la creadora de contenido Karime Pindter declinaron su participación en la obra de teatro La Señora Presidenta, montaje en el que compartirían escenario con Arath de la Torre y Mario Bezares.

De la Torre explicó en su momento que la baja de ambas actrices obedeció a compromisos asumidos previamente en sus agendas de trabajo.

El actor aclaró que el rigor de las lecturas y ensayos teatrales no coincidía con los tiempos requeridos por la carrera musical de Montes.

El distanciamiento entre los integrantes del Team Mar repercutió en los proyectos profesionales pactados tras la conclusión del certamen. (En 5 / YouTube)

El conductor aclaró además las especulaciones generadas tras abandonar el chat que compartía con el elenco. De la Torre puntualizó que se retiró del grupo por preferencia personal respecto al uso de aplicaciones de mensajería y descartó disputas internas entre los excompañeros.

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Montes definió en entrevistas posteriores a de la Torre como un amigo cercano dentro del medio artístico. La actriz continuó con la promoción de sus temas musicales y sus presentaciones individuales tras su paso por el formato de telerrealidad.

El mensaje emitido por de la Torre reafirma la postura del grupo sobre los límites de su intervención en la vida de la actriz.

La declaración pública del actor se suma a las expresiones manifestadas por el entorno mediático de Montes luego de las recientes controversias en redes sociales.