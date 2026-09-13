EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

En pocas líneas:
13:01 hsHoy
Marchan por la paz en Sinaloa
Este domingo se llevará a cabo una marcha por la paz en Culiacán a dos años de haber comenzado la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Está previsto que la movilización comience en punto de las 08:00 horas y parta desde La Lomita, luego de una misa a las 07:00 horas.
Cientos de sinaloenses se reunirán para exigir alto a la violencia, reclamar seguridad justicia, luego de que el estado suma más de 3 mil personas asesinadas.
12:57 hsHoy
A través de un breve comunicado, el gobierno municipal de Escuinapa, Sinaloa, dio a conocer la cancelación de los desfiles cívicos escolares programados para el 14 y el 16 de septiembre, como medida preventiva de seguridad tras solicitud de la comunidad escolar.