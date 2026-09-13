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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

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En pocas líneas:

13:01 hsHoy

Marchan por la paz en Sinaloa

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer sostiene una pancarta que dice "Me lastimas, Sinaloa" durante una marcha por la paz, tras la muerte de Ricardo Mizael, de 16 años, quien fue asesinado a tiros el 11 de febrero mientras salía a comprar comida para gatos, en Culiacán, México, 22 de febrero de 2026. REUTERS/Jesús Bustamante
FOTO DE ARCHIVO. Una mujer sostiene una pancarta que dice "Me lastimas, Sinaloa" durante una marcha por la paz, tras la muerte de Ricardo Mizael, de 16 años, quien fue asesinado a tiros el 11 de febrero mientras salía a comprar comida para gatos, en Culiacán, México, 22 de febrero de 2026. REUTERS/Jesús Bustamante

Este domingo se llevará a cabo una marcha por la paz en Culiacán a dos años de haber comenzado la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Está previsto que la movilización comience en punto de las 08:00 horas y parta desde La Lomita, luego de una misa a las 07:00 horas.

Cientos de sinaloenses se reunirán para exigir alto a la violencia, reclamar seguridad justicia, luego de que el estado suma más de 3 mil personas asesinadas.

12:57 hsHoy

Por seguridad, cancelan desfiles patrios de septiembre en escuelas de Escuinapa, Sinaloa

El gobierno municipal descartó llevar a cabo las actividades de los días 14 y 16

Por seguridad, cancelan desfiles patrios de septiembre en Escuinapa, Sinaloa. REUTERS / Jose Luis González
Por seguridad, cancelan desfiles patrios de septiembre en Escuinapa, Sinaloa. REUTERS / Jose Luis González

A través de un breve comunicado, el gobierno municipal de Escuinapa, Sinaloa, dio a conocer la cancelación de los desfiles cívicos escolares programados para el 14 y el 16 de septiembre, como medida preventiva de seguridad tras solicitud de la comunidad escolar.

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