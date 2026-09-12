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La Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia el trámite de una ley para ampliar las sanciones contra Rusia

El Comité de Reglas, con mayoría republicana, se reunirá el 14 de septiembre y definirá si la iniciativa pasa al recinto en una semana con agenda acotada por las campañas legislativas

El proyecto de ley prevé sanciones obligatorias contra Vladímir Putin, dirigentes políticos y militares, entidades financieras y proyectos energéticos de Rusia (REUTERS/Aaron Schwartz)
El proyecto de ley prevé sanciones obligatorias contra Vladímir Putin, dirigentes políticos y militares, entidades financieras y proyectos energéticos de Rusia (REUTERS/Aaron Schwartz)
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzará el lunes el trámite de un proyecto de ley para ampliar las sanciones contra Rusia, aprobado por el Senado con amplio respaldo, aunque enfrenta objeciones por las facultades arancelarias que otorgaría al presidente Donald Trump.

El Senado aprobó la propuesta el mes pasado por 86 votos contra 11. El texto recibió el nombre de Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur que promovió el proyecto durante más de un año junto con legisladores de ambos partidos y murió en julio.

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La ley prevé medidas obligatorias contra el presidente ruso, Vladímir Putin, altos dirigentes políticos y militares, entidades financieras y proyectos energéticos. También alcanza a compañías y personas que colaboran con la industria de defensa rusa.

El paquete incluye restricciones para los buques petroleros que Moscú incorporó o volvió a registrar bajo otras banderas para eludir las medidas vigentes sobre sus ingresos energéticos. Esas embarcaciones integraron la red que permitió a Rusia mantener exportaciones de crudo y gas pese a las sanciones occidentales.

La disposición que concentró las objeciones autorizó a Trump a fijar aranceles de hasta el 100% sobre los productos procedentes de los principales compradores de petróleo o gas natural ruso. Entre los países que podrían quedar alcanzados figuraron China e India, además de Japón y algunos aliados europeos que todavía importan energía de Rusia.

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La propuesta establece una excepción para los países que adquieren menos del 15% de las exportaciones rusas de gas natural y demuestran avances para reducir esa dependencia. A su vez, permite a la Casa Blanca suspender sanciones o restricciones si el presidente certifica ante el Congreso que la medida responde al interés nacional.

A pedido de Trump, el Senado sumó la prórroga de determinadas sanciones contra Irán. La incorporación vinculó la iniciativa a la estrategia de la administración estadounidense hacia Teherán, que combinó medidas económicas con advertencias sobre una posible escalada militar.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pidió a los representantes que aprobaran el texto. En una publicación en X, sostuvo que las sanciones debían aplicarse de inmediato y reclamó decisiones firmes de Washington contra Rusia.

Volodímir Zelensky pidió a la Cámara de Representantes que apruebe de inmediato las sanciones contra Rusia para aumentar la presión de Washington sobre Moscú (REUTERS/Vladislav Culiomza)
Volodímir Zelensky pidió a la Cámara de Representantes que apruebe de inmediato las sanciones contra Rusia para aumentar la presión de Washington sobre Moscú (REUTERS/Vladislav Culiomza)

“Es un momento histórico muy importante para Estados Unidos. El proyecto debe ser aprobado, votado y respaldado”, afirmó Zelensky. El mandatario ucraniano también expresó su expectativa de que Trump adoptara decisiones directas para aumentar la presión sobre Moscú.

El apoyo de Trump abrió la posibilidad de que el proyecto avanzara hasta la Casa Blanca si superaba la Cámara. La administración consideró que la ley podría darle al presidente una herramienta adicional antes de su encuentro previsto para el 24 de septiembre con su par chino, Xi Jinping.

Los defensores de la iniciativa sostuvieron que las medidas reducirían los recursos que Rusia destinó a su guerra contra Ucrania y reforzarían la posición de Estados Unidos frente al Kremlin. La senadora demócrata Jeanne Shaheen afirmó que el paquete afectaría las finanzas rusas y enviaría una señal de respaldo a Ucrania.

(Con información de AP)

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