Sin presencia del gobierno o de autoridades federales, Maru Campos inauguró la Torre Centinela en Ciudad Juárez, Chihuahua. (X/@MaruCampos_G)

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María Eugenia “Maru” Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, volvió a marcar distancia con el gobierno y las autoridades federales, tras la inauguración de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, un edificio de más de 115 metros que concentra el modelo estatal de seguridad y que contó con la presencia de representantes de Estados Unidos.

La mandataria encabezó el acto junto con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y recorrió los centros de mando, las áreas operativas y los espacios especializados del inmueble, desde donde se coordinarán labores de monitoreo, prevención e investigación policial.

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En abril de este año, cuando la polémica por el caso CIA estalló, Loya Chávez ofreció el piso 18 para que autoridades de diferentes dependencias estadounidenses operaran en el lugar, invitando a analistas y personal técnico de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Maru Campos inaugura Torre Centinela en Chihuahua junto a autoridades de EEUU. (Foto: X/@MaruCampos_G)

Sin embargo, tras la polémica donde el gobierno federal y el partido de Morena acusaron presunta injerencia extranjera y violación a la soberanía nacional, la propuesta fue retirada.

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La Torre Centinela concentra cámaras, arcos y sistemas antidrones

Campos sostuvo que la Torre Centinela concentra cinco años de trabajo para ampliar las capacidades de seguridad de Chihuahua. También afirmó que el proyecto busca enviar un mensaje a los habitantes de Juárez sobre el lugar que ocupa la ciudad en la agenda estatal.

“Son importantes por el simple y sencillo hecho de ser seres humanos, y de portar la dignidad que todos merecemos”, expresó la gobernadora durante el evento inaugural la noche del 10 de septiembre.

El edificio integra una red de videovigilancia y herramientas tecnológicas para recopilar información en tiempo real. La estrategia estatal contempla cámaras, lectores de placas, puntos de monitoreo, unidades móviles y sistemas para detectar drones.

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El edificio de más de 115 metros concentra cámaras, lectores de placas, arcos de vigilancia y sistemas antidrones para la estrategia de seguridad estatal. (Foto: X/@MaruCampos_G)

Entre los equipos instalados en la infraestructura se encuentran:

2,985 cámaras PTZ

4,717 cámaras fijas

1,791 lectores de placas

102 arcos de vigilancia

3,065 puntos de monitoreo

40 Centros Móviles de Monitoreo

Sistemas antidrones

Loya Chávez señaló que estas herramientas permiten convertir la información obtenida en inteligencia para apoyar las tareas de prevención, investigación y reacción policial. El funcionario sostuvo que Chihuahua cuenta con mayores recursos para enfrentar los problemas de seguridad.

“Hoy Chihuahua cuenta con mayores capacidades para enfrentar los desafíos en materia de seguridad”, enfatizó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El secretario agregó que la Torre Centinela forma parte de una estrategia que combina tecnología, información, inteligencia y operación policial. El modelo busca centralizar las capacidades de vigilancia desplegadas en distintos puntos de Chihuahua.

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Maru Campos inaugura Torre Centinela en Chihuahua junto a autoridades de EEUU. (Foto: X/@MaruCampos_G)

Autoridades de Estados Unidos asisten a la inauguración en Ciudad Juárez

Al evento acudieron autoridades de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Estados Unidos en México y del gobierno de Las Cruces, Nuevo México; pese a enviar invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, no hubo respuesta de confirmación para la asistencia.

En el presídium también participaron Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado; la magistrada Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la diputada Joceline Vega Vargas, presidenta del Congreso estatal.

Después de la ceremonia, Campos Galván recorrió los distintos niveles del inmueble para conocer las tareas que se desarrollarán en cada área, también encabezó una Guardia de Honor ante el memorial de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

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Representantes de Estados Unidos asisten a la inauguración de la Torre Centinela, junto con autoridades estatales y municipales de Chihuahua. (Foto: X/@MaruCampos_G)

Torre Centinela representa un “legado” para los chihuahuenses

Durante su discurso, la mandataria estatal informó que el estado registra este año una reducción de 24% en el promedio diario de homicidios, de acuerdo con la gobernadora, se trata de la disminución más amplia de los últimos ocho años.

La mandataria atribuyó ese resultado a la estrategia aplicada por su administración y reconoció el trabajo de Gilberto Loya, de los elementos de seguridad que participan en las operaciones y de sus familias.

“Hoy no estamos inaugurando una torre, estamos celebrando la consolidación de un proyecto que dejará un legado para todo Chihuahua”, afirmó Campos Galván.

La obra inaugurada por Maru Campos ha sido criticada por Morena. (Foto: X/@MaruCampos_G)

Mientras tanto, la infraestructura inaugurada fue calificada como “obra faraónica y de relumbrón” por parte del aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar.

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