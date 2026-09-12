Colombia

Capturaron en Cartagena a un extranjero buscado por la Interpol por narcotráfico y hechos violentos: enfrenta una eventual extradición a Bélgica

El extranjero, requerido mediante circular roja de Interpol, quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar en el trámite que podría llevarlo de regreso a Bélgica

El europeo será devuelto a Bélgica para que pueda responder ante la justicia - crédito Migración Colombia
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La Policía Nacional confirmó la captura del ciudadano belga Alec Louis Leonora Van Regenmortel, requerido por Bélgica mediante una circular roja de Interpol para cumplir varias condenas relacionadas con narcotráfico y hechos violentos.

El procedimiento se llevó a cabo en Cartagena y estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de Migración Colombia, como parte de acciones de cooperación policial internacional.

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Según la información oficial, el extranjero figuraba entre los fugitivos más buscados por la justicia belga. De hecho, las autoridades del país europeo lo vinculan con actividades de tráfico transnacional de cocaína, éxtasis —Mdma— y cannabis entre 2020 y 2024. El reporte oficial también señaló que el extranjero integró redes de distribución y comercialización de esas sustancias.

El ciudadano de Bélgica será devuelto a su país de origen, donde cuenta con una notificación de la Interpol - crédito Migración Colombia - Policía Nacional
El ciudadano de Bélgica será devuelto a su país de origen, donde cuenta con una notificación de la Interpol - crédito Migración Colombia - Policía Nacional

Adicionalmente, las autoridades comunicaron que el hombre habría atacado a una persona con un arma blanca durante un altercado que ocurrió en Amberes, Bélgica, en febrero de 2021. Después, presuntamente le disparó dos veces en las extremidades inferiores.

Incluso, operativos previos realizados en ese país, las autoridades le incautaron drogas, armas de fuego, municiones y dispositivos de electrochoque. Parte de esos elementos, según la información oficial, se transportaba en compartimientos ocultos de vehículos.

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La ubicación del ciudadano belga en territorio colombiano obedeció al cruce de datos de Interpol y a los controles migratorios en los puntos de ingreso al país.

El detenido quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará los trámites administrativos y judiciales para una eventual extradición a Bélgica.

Este fue el mensaje que compartió el Ministerio de Defensa contra los delitos cometidos por extranjeros en el país - crédito @mindefensa/X
Este fue el mensaje que compartió el Ministerio de Defensa contra los delitos cometidos por extranjeros en el país - crédito @mindefensa/X

Al respecto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, compartió con los colombianos un mensaje en redes sociales en el que se afirmó que “Colombia no es refugio para ningún delincuente. En la Patria Milagro no hay refugio ni lugar seguro para el narcoterrorismo: lo vamos a perseguir y lo vamos a acabar”.

Migración Colombia expulsó a 13 venezolanos por infracciones a la convivencia

En hechos recientes, se conoció que Migración Colombia intensificó los operativos contra ciudadanos extranjeros reincidentes en infracciones a la convivencia, mientras fijó un plazo de 60 días para reclamar más de 150 mil Permisos por Protección Temporal (PPT) pendientes de entrega a venezolanos.

La entidad informó que, en las últimas semanas, expulsó a 13 ciudadanos venezolanos en procedimientos realizados en Santander, Cartagena y Montería.

Las medidas obedecieron, según la entidad, a antecedentes judiciales, incumplimientos de decisiones administrativas previas o conductas reiteradas que afectaron la seguridad y la convivencia.

Seis ciudadanos extranjeros fueron expulsados en Santander

El operativo más reciente ocurrió el 4 de septiembre en Santander, donde fueron expulsados seis ciudadanos extranjeros. Tres fueron ubicados en el centro de Bucaramanga y otros tres en San Gil.

Según el balance oficial, las personas registraban antecedentes por comportamientos contrarios a la convivencia o desacataban medidas de expulsión impuestas con anterioridad. Entre las conductas señaladas figuran alteraciones a la tranquilidad ciudadana, porte o consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos, ruidos que afectaron a terceros y actos que comprometían la seguridad de otras personas.

La entidad indicó que las medidas se aplicaron por antecedentes judiciales, reincidencia en conductas que afectan la convivencia o incumplimiento de decisiones administrativas - crédito Migración Colombia
La entidad indicó que las medidas se aplicaron por antecedentes judiciales, reincidencia en conductas que afectan la convivencia o incumplimiento de decisiones administrativas - crédito Migración Colombia

El 28 de agosto, Migración Colombia también había expulsado a otros cinco extranjeros en Bucaramanga, durante una operación coordinada con la Policía Nacional y la Alcaldía. Cuatro de esos casos estuvieron relacionados con riñas, porte de armas cortopunzantes, consumo de estupefacientes en sitios no autorizados e irrespeto a la autoridad. El quinto ciudadano había cumplido una condena en Colombia por extorsión agravada. La entidad ejecutó su expulsión como pena accesoria después de identificarlo mientras realizaba un trámite migratorio.

El 3 de septiembre, en Playa Hollywood, sector de El Laguito, en Cartagena, Migración Colombia expulsó a una ciudadana extranjera que acumulaba comparendos por consumo de drogas en lugares prohibidos e irrespeto a la autoridad.

En Montería, otro ciudadano extranjero salió del país tras verificarse que tenía sentencias condenatorias ejecutoriadas vinculadas con hechos contrarios a la convivencia.

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Alec Louis Leonora Van RegenmorteCiudadano belgaNarcotráficoInterpolViolenciaColombia-Noticias

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