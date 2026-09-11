Michael Diamond sobre los primeros años de Beastie Boys: “Éramos jóvenes, corríamos de un lado a otro pasándolo muy bien”

Mike D repasó la etapa de mayor exposición de Beastie Boys, marcada por el éxito de Licensed to Ill y sus excesos

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Los años más descontrolados de Beastie Boys vuelven en la voz de Mike D. A partir de la salida de Thank You, su primer álbum en solitario, Michael Diamond revisó la etapa de Licensed to Ill sin matices: exceso, testosterona, fiesta y una ausencia total de humildad.

En una entrevista con The Independent, el músico recordó que él y sus compañeros tenían apenas 18 o 19 años cuando el disco los llevó a una fama que no supieron dimensionar de inmediato.

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El impacto de la fama temprana

“La humildad no formaba parte de Licensed to Ill”, afirmó Diamond. “Éramos jóvenes, llenos de testosterona, y corríamos de un lado a otro pasándolo muy bien”.

Licensed to Ill, publicado en 1986, convirtió a Beastie Boys en una de las bandas más populares del rap

A casi 40 años del debut, publicado en noviembre de 1986, el artista ubicó esas declaraciones en el contexto de un éxito que convirtió al grupo en una de las bandas más visibles de su generación. Según The Independent, fue el primer álbum de rap que encabezó la lista Billboard 200.

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El fenómeno también consolidó una imagen que los Beastie Boys luego cuestionarían. “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)” llegó a un público similar al que la canción buscaba satirizar: jóvenes identificados con una celebración vacía, ruidosa y machista. En lugar de despegarse de esa lectura, el grupo reforzó durante un tiempo sus personajes pendencieros, exagerados y orientados al escándalo.

Una gira marcada por los excesos

La gira mundial de 1987 llevó esa puesta en escena a un nivel mayor. Diamond recordó conciertos con barriles de cerveza, una jaula para una bailarina go-go y otros aun más extremos. La escenografía expresó el tono de un período que la banda vivió entre la euforia, la provocación y la falta de límites, mientras su popularidad crecía en Estados Unidos y Europa.

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La gira de 1987 llevó al escenario la estética provocadora que definió los primeros años del grupo

En Reino Unido, esa gira encontró rechazo político y mediático. Hubo diputados que pidieron prohibir sus conciertos, mientras un tabloide difundió una versión, desmentida por la banda, según la cual los músicos se habían burlado de niños enfermos durante un festival en Montreux.

El episodio más recordado ocurrió en Liverpool, donde se produjo un disturbio y Adam Horovitz fue arrestado por agresión. Mike D resumió aquella experiencia desde otra perspectiva: “Una cosa que agradezco es que aprendimos mucho, y a una edad relativamente joven”.

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La ruptura con Def Jam y el cambio de rumbo

El aprendizaje del grupo chocó con los intereses de Russell Simmons, entonces jefe de Def Jam. Diamond contó que Simmons esperaba otra “Fight for Your Right” y una continuación directa de Licensed to Ill. Cuando Beastie Boys planteó un rumbo más creativo, la reacción del ejecutivo se redujo, según Mike D, a una pregunta: si no querían ganar dinero.

Las diferencias con Russell Simmons impulsaron a Beastie Boys a separarse de Def Jam y buscar otro camino creativo

“Creo que Russell nos juzgó mal en ese sentido”, dijo Diamond. “Él venía de un mundo en el que el dinero mandaba sobre todo, y su ambición era ganar mucho dinero a cualquier precio. A nosotros no nos criaron así”.

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El músico añadió que Simmons expresó con claridad su idea sobre el género: “No hay catálogo en el rap”. Tras el conflicto, Beastie Boys se separó de Def Jam y acusó a Simmons de no pagar regalías. Luego se instaló en Los Ángeles, firmó con Capitol Records y publicó Paul’s Boutique en 1989. Tres años después, volvió a modificar su sonido con Check Your Head.

La revisión de sus propios errores

Diamond también vinculó esa evolución con una revisión de la conducta del grupo. Beastie Boys lamentó el modo en que manejó la salida de Kate Schellenbach, apartada cuando dejaron su etapa hardcore para convertirse en una banda de rap. Con el paso de los años, los integrantes reconocieron además la misoginia que atravesó parte de sus letras, actitudes y espectáculos iniciales.

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Mike D habló sobre la autocrítica de la banda y la influencia que Adam Yauch mantuvo en su vida artística

En el presente, Mike D sitúa la influencia de Adam “MCA” Yauch en el centro de su proceso creativo. Definió a su compañero, fallecido en 2012, como “un hermano mayor” y dijo que su presencia estuvo cerca durante la grabación de Thank You.

El álbum, registrado en dos semanas en su estudio casero, contó con la participación de sus hijos, Davis y Skyler. Diamond explicó que ambos aportaron una honestidad que valoró durante el trabajo.

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Las canciones también surgieron después de un retiro de meditación Vipassana en el norte de California. Para el músico, la distancia entre aquel joven impulsivo y el artista actual está marcada por una idea: entender que cada acto tiene consecuencias.