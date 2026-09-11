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Receta de milanesa de carne rellena con panceta, rápida y fácil

Esta preparación combina filetes finos, relleno sabroso y cocción simple al horno o frita, además de una ventaja práctica: puede dejarse lista con anticipación

Una milanesa cortada a la mitad con queso y panceta, servida junto a papas asadas y ensalada sobre una tabla de madera.
La preparación de la milanesa de carne rellena con panceta comienza con filetes finos aplanados y salpimentados para armar cuatro piezas dobles - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La milanesa de carne rellena con panceta suele reservarse para el domingo, cuando la familia se junta y el mantel largo sale a la mesa. También funciona como comodín perfecto cuando llegan visitas de improviso y hay que quedar bien sin pasar la tarde entera en la cocina.

Receta de milanesa de carne rellena con panceta

La milanesa de carne rellena consiste en dos filetes finos de nalga o bola de lomo que envuelven un relleno de panceta, queso y jamón, todo empanado y frito o al horno. El resultado es un bocado jugoso por dentro y crocante por fuera, con la sorpresa del relleno derretido en cada corte.

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Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 30 minutos. Se necesitan 15 minutos de armado y preparación, y otros 15 minutos de cocción a fuego medio.

Ingredientes

  • 4 filetes finos de nalga o bola de lomo (8 si son chicos, para armar 4 milanesas dobles)
  • 8 fetas de panceta
  • 4 fetas de queso mozzarella o muzzarella
  • 4 fetas de jamón cocido
  • 2 huevos
  • 200 gr de pan rallado
  • 2 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Aceite, cantidad necesaria para freír
Una milanesa empanada cortada a la mitad con relleno de queso y panceta, puré de papas y trozos de limón sobre una tabla de madera.
El tiempo de preparación de la milanesa de carne rellena con panceta ronda los 30 minutos entre armado y cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milanesa de carne rellena con panceta, paso a paso

  1. Aplanar bien los filetes de carne con un mazo, hasta que queden finos y parejos.
  2. Salpimentar cada filete de un lado.
  3. Sobre 4 filetes, colocar 2 fetas de panceta, 1 feta de jamón y 1 feta de queso.
  4. Tapar con el otro filete y presionar los bordes para sellar el relleno adentro.
  5. En un plato hondo, batir los huevos con el ajo picado, el perejil, sal y pimienta.
  6. Pasar cada milanesa rellena primero por el huevo batido y después por el pan rallado, presionando bien para que se adhiera.
  7. Repetir el paso anterior (huevo y pan rallado) para lograr una doble capa crocante.
  8. Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto, sin que llegue a humear.
  9. Freír las milanesas de a una o dos por vez, unos 4 minutos de cada lado, hasta que estén doradas y la panceta se haya cocinado por dentro.
  10. Retirar y apoyar sobre papel absorbente para sacar el exceso de aceite.
  11. Servir de inmediato, bien calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 32 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas rellenas crudas, ya armadas y empanadas, se conservan en la heladera hasta 24 horas antes de cocinarlas. Una vez cocidas, duran hasta 3 días en la heladera bien tapadas. Para congelar, hacerlo antes de freír: se mantienen en buen estado hasta 2 meses en el freezer.

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