Colombia

Marco Rubio anticipó su reunión con De la Espriella y fijó la prioridad de EE. UU. en la región: “Fortalecer nuestra presencia en el Hemisferio”

El representante de la Casa Blanca considera que las reuniones permitirán reforzar su presencia regional, en línea con la estrategia de seguridad nacional que identifica al continente como una de sus áreas prioritarias

Abelardo de la Espriella - Marco Rubio
Abelardo de la Espriella recibirá la visita en Barranquilla de Marco Rubio, como parte del fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará el martes 8 de septiembre desde Barranquilla (Atlántico) una gira por Colombia, Estados Unidos y Ecuador, con una agenda que estará enfocada, según adelantó antes de abordar el avión rumbo a suelo nacional, en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, comercio e inversiones. Por ello, antes de abordar el avión rumbo a este periplo, habló de sus expectativas.

La primera escala de Rubio será la capital del departamento del Atlántico, donde tiene previsto reunirse con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el canciller Omar Bula. La visita busca relanzar la relación bilateral tras la llegada al poder del nuevo Gobierno y abordar oportunidades para profundizar la cooperación bilateral frente a los desafíos de seguridad, estabilidad y desarrollo en el hemisferio.

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Marco Rubio rumbo a Barranquilla
El secretario de Estado Marco Rubio va rumbo a Barranquilla, para encontrarse con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella - crédito @StateDept/X

Antes de llegar a Colombia, Rubio publicó una columna en Semana titulada Un hemisferio que cumple, en la que presentó la gira como una señal del compromiso de Washington con gobiernos aliados de la región. A su vez, en momentos previos al abordaje, el funcionario de alto rango de la administración de Donald Trump expresó su entusiasmo frente a lo que será el inicio de esta gira, con socios estratégicos de su país.

“Estados Unidos cumple”, sostuvo el secretario de Estado al explicar que su administración busca trabajar con Colombia, Ecuador y Perú para “consolidar una seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico y asegurar que el futuro de nuestra región siga estando bajo el control soberano de cada país”. Declaraciones con las que busca dar un mensaje de tranquilidad frente a los objetivos propuestos en esta alianza.

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A su vez, Rubio vinculó a las organizaciones narcoterroristas con el tráfico de drogas, la trata de personas, la inmigración ilegal, la corrupción y el reclutamiento de menores y afirmó que los gobiernos de la región trabajan con las fuerzas de seguridad para combatir a esas estructuras: a las que De la Espriella empezó a combatir con el respaldo del Gobierno norteamericano, con una serie de medidas de alto impacto.

Terminar con la inmigración ilegal ya les ha impedido obtener decenas de miles de millones de dólares al año, y nuestra cooperación para erradicar el narcotráfico limitará aún más los recursos que tienen para hacer el mal”, escribió Rubio, que además aseguró que la asistencia de Washington a las autoridades colombianas incluye capacitación, equipos y apoyo operativo para el desarrollo de las iniciativas anti crimen.

Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito Tierney L. Cross/AP/Juan Diego Cano/Presidencia de la República/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito AP - Presidencia - Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Los objetivos trazados en la reunión con Abelardo de la Espriella en Barranquilla

Según expuso, el objetivo es que el Estado consolide el control territorial en zonas afectadas históricamente por grupos armados y redes criminales. También, el aspecto económico será otro de los puntos centrales de la reunión entre Rubio y De la Espriella, pues la agenda también contempla la firma de acuerdos sobre energía nuclear civil y minerales críticos, además de conversaciones sobre inversiones.

En su columna, Rubio sostuvo que las administraciones de Donald Trump y De La Espriella “están revitalizando la amistad de 200 años que une a Estados Unidos y Colombia” y anunció que el próximo Diálogo para la Prosperidad Bilateral buscará canalizar inversiones privadas estadounidenses hacia sectores de infraestructura energética, logística y transporte; aspectos considerados claves.

En su pronunciamiento, el secretario de Estado cuestionó la presencia de proyectos respaldados por China en América Latina. Señaló que algunos de esos acuerdos pueden implicar “contratos poco transparentes, endeudamiento insostenible, explotación de trabajadores y destrucción ambiental”; y frente a este escenario presentó la propuesta estadounidense como una alternativa basada en “contratos claros y ejecutables”.

La sede presidencial funciona dentro del Batallón Paraíso, en Riomar, y concentra la actividad del presidente y los requerimientos de seguridad - crédito Redes sociales
El Batallón Paraíso en Barranquila será la sede del encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio - crédito suministrada a Infobae Colombia

A la par de este análisis, en el que también habló de los objetivos en Ecuador y Perú, el secretario de Estado remarcó, justo antes de iniciar el vuelo a suelo barranquillero, que la gira forma parte de la estrategia de seguridad nacional de Washington. “Una de nuestras prioridades es reforzar nuestra presencia en el hemisferio occidental”, expresó el funcionario, que confía en alcanzar “buenos y sólidos acuerdos”.

En el caso de Abelardo de la Espriella, fue explícito en resaltar la calidad de gobernante que, según él, manda en Colombia. “Eligieron a alguien a quien conozco muy bien”, expresó Rubio, que hizo gala de la amistad de vieja data entre ambos y cómo, con esta premisa, establecieron un canal de comunicación directo para coordinar las estrategias contra el crimen organizado en el país, que ha sudrido sendos golpes.

Al respecto, el representante republicano Carlos Giménez, del partido Republicano, respaldó la agenda de Rubio y afirmó que desde el Congreso estadounidense buscarán fortalecer las relaciones con los tres países “para mejorar la economía, combatir el crimen y derrocar al narcosocialismo”. El esperado encuentro se llevará a cabo desde las 3:00 p. m. y se prevé que Rubio pernocte en la capital del Atlántico.

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