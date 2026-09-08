Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó en sus cuentas oficiales que firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar (sic)”, indicó el mandatario.
PUBLICIDAD
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín
El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano
Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste
La segunda ronda de subvenciones incorporó a la Fundación Pies Descalzos y a Presencia Colombo Suiza, y elevó a 58 las entidades apoyadas, con la meta de superar 400.000 beneficiarios jóvenes en el mundo
Fiscalía llamó a conciliar al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por muerte de Kevin Acosta: lo acusan de revelar información reservada
La diligencia quedó fijada para el lunes 14 de septiembre a las 9:30 a. m. y hace parte de una indagación preliminar por el presunto delito de revelación de secreto que interpuso la familia del menor de siete años con diagnostico de hemofilia
Abogado de la familia de Miguel Uribe desmintió a Petro y reveló los motivos de su inclusión en la Lista Ofac: “No fue por defender a los niños de Gaza”
La reacción del jurista, que defiende los intereses de la familia del asesinado exsenador del Centro Democrático, surgió después de que el expresidente relacionó su inclusión en el listado financiero con sus declaraciones sobre el conflicto en Gaza
Por presunta corrupción, Ministerio de Salud pidió investigar a directores de infraestructura durante la administración Petro
Ana María Vesga, titular de la cartera, denunció un audio que alude a pagos y manejo de recursos del erario público
MÁS NOTICIAS