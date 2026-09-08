Colombia

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia

El presidente colombiano indicó “las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia/Imagen Ilustrativa Infobae
El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia/Imagen Ilustrativa Infobae
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó en sus cuentas oficiales que firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar (sic)”, indicó el mandatario.

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