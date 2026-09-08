Colombia

‘Ósmer’, cabecilla del Tren de Aragua, habría acusado al profesor Kevin Ángel porque “intentó violar” a una menor para justificar su asesinato

La Fiscalía General de la Nación determinó que la labor de la víctima con jóvenes de Kennedy afectó intereses del grupo criminal ligados con el tráfico de estupefacientes y las extorsiones en esa zona de Bogotá

El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X
El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito Kevín Angel/Facebook
Guardar

Una acusación falsa, atribuida a Osmer Josué Castillo Urbaneja, conocido como alias Osmer y cabecilla del Tren de Aragua, contra el profesor Kevin Santiago Ángel apareció como una pieza central en la investigación por el crimen del docente hallado desmembrado dentro de una maleta en El Tintal, en Bogotá. Ese señalamiento, conocido en una audiencia judicial, reconfigura el móvil interno con el que presuntamente se justificó el asesinato dentro de la estructura.

El dato surgió de un informe de investigador de campo fechado el 6 de julio de 2026. Allí se sostiene que Castillo Urbaneja habría inventado que Ángel intentó violar a una niña para convencer a un hombre identificado como Giovanni, señalado como líder del grupo en Venezuela, de autorizar el homicidio.

PUBLICIDAD

La investigación de la Fiscalía General de la Nación incluyó más de 80 actividades de policía judicial, algunas con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). El ente acusador señaló el 4 de septiembre de 2026 que la labor del profesor con jóvenes de Kennedy habría afectado intereses del grupo criminal ligados con el tráfico de estupefacientes y las extorsiones en esa zona de Bogotá.

Durante la diligencia también se conoció la lógica con la que, según el expediente, se presentó el caso dentro de la organización: “Es que nosotros los del Tren no podemos matar por matar, pero en un caso como el de la violación da para que lo maten y lo descuarticen”.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que el Tren de Aragua veía a la víctima como un obstáculo para sus intereses ilícitos en el suroccidente de Bogotá - crédito Fiscalía

La misma declaración aludió luego a la manera en que fue asesinado el docente: “Por eso lo picaron y le quitaron la cabeza y la dejaron tirada”. El elemento nuevo, conforme a lo expuesto en audiencia, es que esa acusación no correspondería a una conducta real de Kevin, sino a una versión creada para obtener autorización criminal.

La hipótesis de la Fiscalía apunta al choque entre la labor social del profesor y las rentas ilegales

créditos red social X | CMPR - Centro de Memoria Paz y Reconciliación / Facebook
La Fiscalía relacionó el asesinato de Kevin Santiago Ángel con su trabajo para impedir el reclutamiento criminal y el narcomenudeo entre niños y adolescentes en Bogotá - créditos red social X | CMPR - Centro de Memoria Paz y Reconciliación / Facebook

La hipótesis divulgada por la Fiscalía, hasta antes de la anterior revelación, señalaba que el asesinato estaba relacionado con el trabajo que Kevin Santiago Ángel desarrollaba con jóvenes de Kennedy. De acuerdo con el ente investigador, las actividades deportivas que promovía para prevenir el consumo de drogas habrían interferido con las ganancias del Tren de Aragua en el microtráfico y las extorsiones.

Ese planteamiento cambió la lectura del caso: la cancha y el acompañamiento que el profesor ofrecía fuera de las aulas habrían entrado en conflicto, según los investigadores, con quienes obtenían beneficios económicos de esos mismos entornos. Ahora, la acusación falsa conocida en audiencia añade una explicación sobre el mecanismo usado para legitimar la orden de matarlo dentro de la organización.

Kevin Santiago Ángel fue encontrado el 22 de mayo de 2026 dentro de una maleta abandonada en una zona de El Tintal, en el suroccidente de Bogotá. Su cuerpo permaneció varios días sin identificar en Medicina Legal y la confirmación para la familia llegó después por medio de las huellas.

Para la comunidad educativa, la noticia agravó la indignación. Karen Valvena expresó entonces: “Es muy triste que ellos digan que desde el 22 de mayo el cuerpo estaba en Medicina Legal y que no sabían, cuando nosotros hemos estado buscándolo”.

Ocho venezolanos fueron judicializados por homicidio, tortura y desaparición forzada

La ruta del taxi que trasladó el cuerpo de Kevin Santiago Ángel es clave para identificar a los autores del homicidio en Bogotá - crédito Composición fotográfica: X, Noticias Caracol/YouTube
Ocho venezolanos fueron judicializados por homicidio, tortura y desaparición forzada - crédito Composición fotográfica: X, Noticias Caracol/YouTube

La Fiscalía identificó y judicializó a ocho ciudadanos venezolanos señalados como presuntos integrantes del Tren de Aragua y vinculados a distintas etapas del crimen. De acuerdo a las evidencias recopiladas, Kevin Santiago Ángel fue llevado a un inmueble del suroccidente de Bogotá, donde lo retuvieron y lo sometieron a tortura antes de asesinarlo.

Después, su cuerpo fue desmembrado, introducido en una maleta y abandonado en El Tintal. La investigación señala a Castillo Urbaneja como presunto cabecilla de la organización en Bogotá y como la persona que habría impartido la orden desde un centro de reclusión.

Franyer Eduardo Vásquez Ramos habría coordinado la ejecución del crimen y la disposición del cuerpo. Según la Fiscalía, Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, empezó a contactar al profesor desde el 9 de mayo de 2026 por redes sociales para ganarse su confianza y lograr que acudiera a una cita en un inmueble del barrio Galán.

Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bro, presuntamente facilitó el lugar. En el proceso también aparecen Luis Alberto Camejo González, alias Luis Panadero; Eduin Vikzabith Herrera Martínez, alias Looney Tones; Arístides José Mendoza Rodríguez, alias Colmillos, y Raúl Antonio Pérez Pérez, alias Tun Tun.

La Fiscalía señaló que los ocho habrían intervenido en momentos distintos de la retención, la tortura y el traslado del cuerpo. A todos les imputaron homicidio, tortura, desaparición forzada y concierto para delinquir agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y ninguno aceptó los cargos.

Temas Relacionados

Profesor Kevin ÁngelTren de AraguaAlias ÓsmerFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marco Rubio anticipó su reunión con De la Espriella y fijó la prioridad de EE. UU. en la región: “Fortalecer nuestra presencia en el Hemisferio”

El representante de la Casa Blanca considera que las reuniones permitirán reforzar su presencia regional, en línea con la estrategia de seguridad nacional que identifica al continente como una de sus áreas prioritarias

Marco Rubio anticipó su reunión con De la Espriella y fijó la prioridad de EE. UU. en la región: “Fortalecer nuestra presencia en el Hemisferio”

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “Esto no significa porte indiscriminado”

El presidente colombiano defendió el levantamiento de la suspensión de los permisos para portar armas al afirmar que las restricciones recayeron durante años sobre los ciudadanos que cumplen la ley, mientras los criminales continuaron armándose de forma ilegal

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “Esto no significa porte indiscriminado”

Gustavo Petro respondió afirmaciones de que compró vivienda en La Calera con su nacionalidad italiana: “Estoy construyendo una casa para mí”

El exmandatario no mencionó el conjunto Arboreto ni el uso de su nacionalidad italiana, pero cuestionó los comentarios sobre el lugar donde viviría al salir de la Presidencia

Gustavo Petro respondió afirmaciones de que compró vivienda en La Calera con su nacionalidad italiana: “Estoy construyendo una casa para mí”

Dorado Mañana resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El ‘Influencer’ español Naim Darrechi se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

El ‘Influencer’ español Naim Darrechi se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

Emmanuel Restrepo reveló por qué lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y aseguró que le da vergüenza: “Estaba muy estresado”

El ‘influencer’ surcoreano Zion Hwang fue recibido por la Cancillería como instrucción del presidente De la Espriella: después de diez años tendrá la nacionalidad colombiana

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

En video, así baila Jorge Barón el ‘Bby wow’ de Karol G: “Mi pupila, la rompiste”

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste

El colombiano Christian González será uno de los jugadores mejores pagados de la NFL del fútbol americano: esta es la millonaria cifra

El Bayern Múnich de Luis Díaz fue nominado como mejor equipo del 2026: estos son los clubes con los que compite la escuadra del colombiano

Luis Díaz nominado al Balón de Oro 2026: el otro colombiano y las estrellas contra las que compite el jugador de la selección Colombia y el Bayern Munich