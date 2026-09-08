“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”: Maru Campos anunció decomiso de narcolaboratorio en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, emite una declaración oficial. En el video, la gobernadora informa sobre un operativo que resultó en el aseguramiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina. El sitio, ubicado en Parral, Chihuahua, tenía la capacidad de producir hasta 100 kilogramos diarios de esta sustancia, equivalente a 100.000 dosis. La mandataria indica que estas dosis no llegarán a las calles. Se observa a la gobernadora hablando en un entorno de oficina formal.

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La gobernadora Maru Campos informó que fue desmantelado un presunto narcolaboratorio en las inmediaciones de Parral, Chihuahua, y sostuvo que el hallazgo representó un golpe a la producción de drogas sintéticas porque el sitio tenía capacidad estimada para elaborar hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina.

La localización no surgió de una denuncia ciudadana. El gobierno estatal indicó que el punto fue detectado la semana pasada a partir de labores de inteligencia y vigilancia aérea de la SSPE, que identificó estructuras ocultas entre la vegetación.

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Según la información difundida por la mandataria, en el lugar había depósitos y vehículos de carga, además de infraestructura que de manera preliminar habría estado destinada al procesamiento de drogas sintéticas. También fueron encontradas toneladas de sustancias químicas y precursores para su producción.

Los cálculos preliminares de la investigación señalaron que esas instalaciones habrían podido generar hasta 100 mil dosis al día. Campos afirmó que esa cantidad ya no llegaría a las calles ni a los jóvenes.

La gobernadora de Chihuhua, Maru Campos, destacó el desmantelamiento del laboratorio clandestino en sus cuentas de redes sociales

El hallazgo ocurrió tras vigilancia aérea y un despliegue en tierra

Después de ubicar el punto desde el aire, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la SSPE realizaron un despliegue terrestre para verificar las instalaciones. En esa intervención participaron fuerzas especiales, áreas de inteligencia y personal del Ejército.

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El operativo no se limitó al sitio principal. Las autoridades también extendieron las acciones a otros puntos ubicados a pocos kilómetros, donde encontraron más cantidades de sustancias y precursores químicos.

Campos sostuvo en un mensaje público que la detección mostró una diferencia entre reaccionar y anticiparse frente al crimen. Atribuyó esa capacidad a la Plataforma Centinela, el sistema de prevención e inteligencia que, dijo, permitió identificar el punto desde el aire antes de que se concretara un daño mayor.

La mandataria también expresó que en Chihuahua no mandaban los criminales ni el miedo y aseguró que su administración seguiría trabajando por la población del estado. Ese posicionamiento acompañó el anuncio del aseguramiento y la participación coordinada con fuerzas federales.

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La FGR quedó a cargo de las diligencias sobre sustancias y responsabilidades

Una vez confirmado el hallazgo, las autoridades notificaron de inmediato a la FGR. El resguardo del lugar y las diligencias periciales se realizaron de manera conjunta entre instancias estatales y federales.

El gobierno estatal señaló que en esas labores fue cuidada la cadena de custodia de cada área y de cada material asegurado. Esa precisión formó parte del procedimiento posterior al aseguramiento de las instalaciones.

La investigación siguió abierta en el ámbito de competencia de cada institución. Las diligencias buscaron determinar el origen y destino de las sustancias, así como las responsabilidades vinculadas con la operación de las instalaciones localizadas en la zona de Parral.

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El gobierno de Chihuahua indicó que mantendría la coordinación con autoridades federales en las indagatorias relacionadas con el procesamiento y la distribución de drogas sintéticas en el estado. Con ese esquema, las instituciones participantes continuarían con las actuaciones correspondientes sobre el sitio asegurado.

El presunto narcolaboratorio fue localizado en las inmediaciones de Parral mediante inteligencia y vigilancia aérea de la SSPE.

Las autoridades estimaron que el sitio tenía capacidad para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina, equivalentes a 100 mil dosis.

La FGR fue notificada tras el hallazgo y la investigación siguió abierta para determinar el origen, destino y responsabilidades sobre las sustancias y la infraestructura aseguradas.