Sheinbaum confirma que Grecia Quiroz busca reunirse con ella: “No me reúno con nadie que aspire a un cargo público”

Grecia Quiroz se dirige al público desde un podio, solicitando a Claudia Sheinbaum atender las demandas ciudadanas ante la violencia en Uruapan. (@GreciaMich2027)

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, busca tener una reunión con ella, sin embargo, explicó que “como vienen tiempos electorales” ha descartado reunirse personalmente con cualquier aspirante a un cargo público, sin importar de qué partido.

Durante su conferencia de prensa de este 8 de septiembre, la mandataria se refirió a la petición de la presidenta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo sobre que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de su asesinato, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

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En ese contexto, aclaró que, si bien Quiroz ha solicitado una reunión, esta no se realizará debido a la cercanía con el proceso electoral de 2027. Detalló que la comunicación con Grecia Quiroz se ha dado exclusivamente por mensajes y que, pese a las solicitudes de reunión, mantiene una línea clara para evitar cualquier señalamiento relacionado con procesos electorales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

“Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser un candidato”, afirmó Sheinbaum, quien subrayó que la única excepción son los temas institucionales, como la seguridad pública y la coordinación de acciones gubernamentales.

Solicitud de atracción federal en el caso del homicidio de Carlos Manzo

En el contexto del homicidio de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz y expresidente municipal de Uruapan, Sheinbaum precisó que la alcaldesa ha solicitado de manera pública y directa la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República y aseguró que, a pesar de no atender personalmente a la alcaldesa, ha instruido al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que brinden apoyo y atiendan las preocupaciones sobre la seguridad en Uruapan.

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“La alcaldesa ha pedido verme, pero, como ya vienen los tiempos electorales, no considero adecuado reunirme con personas que busquen participar en las elecciones. Para temas de seguridad y otros asuntos institucionales, he solicitado a los responsables del gabinete que mantengan la coordinación y den seguimiento a lo que sucede en la región”, indicó la mandataria.

Respecto a la solicitud de atracción del caso, Sheinbaum explicó que la decisión corresponde a la FGR, en función de los avances que informe la Fiscalía Estatal. “Ella lo ha pedido, incluso públicamente lo ha pedido. Ya depende de la Fiscalía General de la República y de los avances que tenga la Fiscalía Estatal, pues ya tendrá que decidirlo la fiscal”, enfatizó la mandataria nacional. Sheinbaum insistió en que la seguridad de las autoridades locales y el avance de las investigaciones son prioridad para su administración.

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