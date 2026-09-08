México

Sheinbaum confirma que Grecia Quiroz busca reunirse con ella: “No me reúno con nadie que aspire a un cargo público”

La presidenta de Uruapan busca que la FGR atraiga el caso del asesinato de Carlos Manzo

Mujer con sombrero de paja y blusa blanca habla en un podio con micrófonos, sosteniendo papeles. Hay personas en el fondo y un cartel parcial que dice Michoacán
Grecia Quiroz se dirige al público desde un podio, solicitando a Claudia Sheinbaum atender las demandas ciudadanas ante la violencia en Uruapan. (@GreciaMich2027)
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, busca tener una reunión con ella, sin embargo, explicó que “como vienen tiempos electorales” ha descartado reunirse personalmente con cualquier aspirante a un cargo público, sin importar de qué partido.

Durante su conferencia de prensa de este 8 de septiembre, la mandataria se refirió a la petición de la presidenta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo sobre que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de su asesinato, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

En ese contexto, aclaró que, si bien Quiroz ha solicitado una reunión, esta no se realizará debido a la cercanía con el proceso electoral de 2027. Detalló que la comunicación con Grecia Quiroz se ha dado exclusivamente por mensajes y que, pese a las solicitudes de reunión, mantiene una línea clara para evitar cualquier señalamiento relacionado con procesos electorales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

“Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser un candidato”, afirmó Sheinbaum, quien subrayó que la única excepción son los temas institucionales, como la seguridad pública y la coordinación de acciones gubernamentales.

Solicitud de atracción federal en el caso del homicidio de Carlos Manzo

En el contexto del homicidio de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz y expresidente municipal de Uruapan, Sheinbaum precisó que la alcaldesa ha solicitado de manera pública y directa la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República y aseguró que, a pesar de no atender personalmente a la alcaldesa, ha instruido al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que brinden apoyo y atiendan las preocupaciones sobre la seguridad en Uruapan.

PUBLICIDAD

“La alcaldesa ha pedido verme, pero, como ya vienen los tiempos electorales, no considero adecuado reunirme con personas que busquen participar en las elecciones. Para temas de seguridad y otros asuntos institucionales, he solicitado a los responsables del gabinete que mantengan la coordinación y den seguimiento a lo que sucede en la región”, indicó la mandataria.

Respecto a la solicitud de atracción del caso, Sheinbaum explicó que la decisión corresponde a la FGR, en función de los avances que informe la Fiscalía Estatal. “Ella lo ha pedido, incluso públicamente lo ha pedido. Ya depende de la Fiscalía General de la República y de los avances que tenga la Fiscalía Estatal, pues ya tendrá que decidirlo la fiscal”, enfatizó la mandataria nacional. Sheinbaum insistió en que la seguridad de las autoridades locales y el avance de las investigaciones son prioridad para su administración.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGrecia QuirozMichoacánUruapanCarlos ManzoLa MañaneraPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”: Maru Campos anunció decomiso de narcolaboratorio en Chihuahua

La gobernadora del estado dejó atrás la polémica que tuvo hace unos meses por la muerte de agentes estadounidenses tras otro desmantelamiento de laboratorio de drogas

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”: Maru Campos anunció decomiso de narcolaboratorio en Chihuahua

Memo Schutz expresa su respeto por Gala Montes tras conocer las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida

La actriz ha compartido parte de sus vivencias personales durante los primeros días de convivencia y genera una inesperada reacción entre sus compañeros

Memo Schutz expresa su respeto por Gala Montes tras conocer las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida

Coche bomba en Zacatecas y otros ataques con explosivos han derivado en detenciones inmediatas, sostiene García Harfuch

El secretario de Seguridad afirmó que tras la explosión contra una comandancia en Ojocaliente hubo capturas por parte del Gabinete de Seguridad y autoridades locales

Coche bomba en Zacatecas y otros ataques con explosivos han derivado en detenciones inmediatas, sostiene García Harfuch

Alejandro Tomassi ‘deja’ la pansexualidad tras volverse cristiano: “Hay cosas que no se permiten”

El famoso explicó su postura y detalló desde cuándo profesa dicha religión

Alejandro Tomassi ‘deja’ la pansexualidad tras volverse cristiano: “Hay cosas que no se permiten”

FGR estaría investigando caso de exsecretario de Economía de Rocha Moya tras congelamiento de cuentas, confirma Harfuch

Se le relaciona con la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida en Mazatlán desde octubre de 2025, en el inmueble cuyo dueño es este funcionario

FGR estaría investigando caso de exsecretario de Economía de Rocha Moya tras congelamiento de cuentas, confirma Harfuch
MÁS NOTICIAS

NARCO

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”: Maru Campos anunció decomiso de narcolaboratorio en Chihuahua

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”: Maru Campos anunció decomiso de narcolaboratorio en Chihuahua

Coche bomba en Zacatecas y otros ataques con explosivos han derivado en detenciones inmediatas, sostiene García Harfuch

FGR estaría investigando caso de exsecretario de Economía de Rocha Moya tras congelamiento de cuentas, confirma Harfuch

Sheinbaum reconoce que informe sobre huachicol fiscal está pendiente, pero aún no hay fecha para publicarlo: “Si ha costado”

Van siete alcaldes de Puebla detenidos por secuestro, extorsión y abuso sexual: cuatro son de Movimiento Ciudadano y tres de Morena

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México con fuerte compromiso: ¿Podrá cumplir?

Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México con fuerte compromiso: ¿Podrá cumplir?

Memo Schutz expresa su respeto por Gala Montes tras conocer las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida

Alejandro Tomassi ‘deja’ la pansexualidad tras volverse cristiano: “Hay cosas que no se permiten”

De qué trata “Hombre al agua” película dónde el actor y director mexicano Gael García Bernal comparte créditos con Ricky Martin

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann viajan juntos a Hawái tras ocho años y recrean tierna foto con su hija Kailani

DEPORTES

México vs Polonia en el Mundial Femenil Sub-20: inicia el complemento

México vs Polonia en el Mundial Femenil Sub-20: inicia el complemento

Seattle Seahawks vs New England Patriots: ¿dónde ver EN VIVO desde México el Kickoff de la NFL 2026?

Apertura 2026: así quedó la lista de plantillas más caras a días de que cierre el mercado de fichajes

Lille vs Betis: cuándo y dónde ver en México a Fidalgo en la Champions League 2026-2027

Carlos Álvarez revela quién lo convenció de fichar con el América y por qué eligió el histórico dorsal 8