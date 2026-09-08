México

Memo Schutz expresa su respeto por Gala Montes tras conocer las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida

La actriz ha compartido parte de sus vivencias personales durante los primeros días de convivencia y genera una inesperada reacción entre sus compañeros

Memo Schutz - (X)
Memo Schutz - (X)
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Gala Montes volvió a colocarse frente a las cámaras de La Casa de los Famosos México en una etapa avanzada de la competencia, justo durante la semana 7. Su incorporación modificó la dinámica del encierro y abrió una nueva oportunidad para que los habitantes conozcan una faceta diferente de la actriz.

Aunque su llegada está relacionada con el juego, las primeras conversaciones también han llevado a temas personales. Entre quienes han tenido oportunidad de hablar con Gala se encuentra Memo Schutz, quien escuchó parte de las experiencias familiares y personales que la actriz decidió compartir.

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La cercanía entre los habitantes comenzó a mostrar momentos que van más allá de las estrategias, las nominaciones o las competencias. Uno de ellos ocurrió cuando Yahir y Memo Schutz observaron a Gala mientras entrenaba con el saco de boxeo, una escena que terminó llevando la conversación hacia la historia de la actriz.

Gala Montes entra a La Casa de los Famosos México

Gala Montes
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La llegada de Gala ocurrió cuando la competencia ya llevaba varias semanas de convivencia. Los habitantes habían construido relaciones, grupos y formas de relacionarse, por lo que su incorporación significó sumar una nueva personalidad a una dinámica que ya estaba establecida.

Gala, además, conoce el formato. Su experiencia anterior dentro del reality le permite saber cómo puede cambiar la convivencia cuando las cámaras están presentes prácticamente todo el tiempo y cuando cada conversación puede convertirse en parte de la experiencia dentro de la casa.

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En estos primeros días, la actriz ha comenzado a relacionarse con sus compañeros y a participar en las actividades. Su presencia también ha generado conversaciones sobre su historia personal, lo que poco a poco permite que quienes conviven con ella conozcan aspectos que van más allá de su imagen pública.

Memo Schutz reconoce la fortaleza de Gala

Memo Schutz reacciona al comentario de Karina Torres en La Casa de los Famosos México
Memo Schutz reacciona al comentario de Karina Torres en La Casa de los Famosos México

En una conversación que Yahir y Memo Schutz sostuvieron dentro del podcast que realizan en la casa, ambos repararon en Gala cuando la vieron comenzar a entrenar con el saco de boxeo. El momento provocó que hablaran sobre la posibilidad de ayudarla posteriormente con el entrenamiento.

Sin embargo, el intercambio tomó un tono diferente cuando Memo comenzó a hablar sobre lo que había conocido de la vida de la actriz. El conductor hizo referencia a las situaciones personales y familiares que Gala le había contado durante una conversación previa.

A partir de lo que escuchó, Memo reconoció que no podía imaginar “todas las cosas difíciles a las que Gala se ha tenido que sobreponer”. Después resumió su postura con una frase directa: “Le tengo respeto”. La declaración mostró que, para él, conocer la historia de la actriz permitió verla desde una perspectiva que va más allá de la competencia.

Gala comienza a construir su historia en esta etapa

Gala Montes criticó a Mariana Echeverría
Gala Montes criticó a Mariana Echeverría tras su regreso a la televisión (Captura de pantalla: IG/galamontes)

La estancia de Gala en la casa apenas comienza, pero sus primeros días ya han estado marcados por conversaciones que van más allá de las estrategias del juego. Su interacción con los habitantes empieza a mostrar distintas facetas de su personalidad mientras se adapta nuevamente al encierro.

El entrenamiento con el saco de boxeo fue uno de esos momentos que terminaron llevando la atención hacia ella. Lo que comenzó como una actividad física terminó dando pie a una conversación entre Yahir y Memo, quienes hablaron sobre la posibilidad de acompañarla y ayudarla a entrenar.

Al mismo tiempo, Gala continúa compartiendo parte de su historia con sus compañeros. En un espacio donde las relaciones pueden cambiar rápidamente, estas conversaciones podrían influir en la manera en que los demás habitantes la perciben. Por ahora, su llegada ya dejó una primera impresión: para Memo Schutz, conocer aquello que Gala ha vivido fue suficiente para expresar públicamente su respeto hacia ella. La convivencia apenas empieza a mostrar sus primeros contrastes y nuevas conversaciones podrían surgir conforme avance la competencia.

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