Tensión en Riohacha por coincidencia de sepelios de un policía asesinado y un escolta de alias Bendito Menor

Riohacha afronta una jornada de tensión por los funerales de alias el Tío y un policía guajiro asesinado en Putumayo - crédito Composición fotográfica

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La capital de La Guajira afronta una jornada de tensión por los funerales de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, y dos de sus hombres, además de la posible coincidencia con el sepelio de un uniformado guajiro asesinado en Putumayo. Las autoridades reforzaron los controles, cerraron algunas vías cercanas al comando de Policía y mantienen operativos en distintos sectores de la ciudad.

El foco de preocupación está en el Cementerio Central, donde para las 4:00 p. m. del domingo 6 de septiembre estaba prevista una ceremonia para el policía, mientras que a la misma hora se habría realizado el sepelio de uno de los escoltas de “Bendito menor”. La situación ocurre después de una caravana que recorrió parte de Riohacha con el cuerpo del señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Dos cortejos fúnebres coincidirían en el Cementerio Central

La administración del Cementerio Central confirmó que una de las exequias programadas para el domingo corresponde a un policía oriundo de Riohacha que murió tras un ataque en Puerto Leguízamo, Putumayo. La ceremonia tendría acompañamiento de integrantes de la institución, como suele ocurrir en los funerales de uniformados asesinados en cumplimiento de sus funciones.

El Cementerio Central concentra la preocupación por la posible coincidencia de dos cortejos fúnebres programados para la tarde del domingo 6 de septiembre - crédito Dijín

La información disponible presenta versiones distintas sobre la identidad del policía. En una de ellas aparece el nombre de Cristián Fabián Gelvez Reyes, que habría sido atacado el 25 de agosto mientras cumplía labores de custodia de un cabecilla de las disidencias. Otra versión menciona a Deiner José Romero Silva como el uniformado cuyos familiares coordinaron el sepelio para esta tarde.

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La coincidencia con el funeral de uno de los hombres que acompañaban a alias Bendito menor generó inquietud entre las autoridades y habitantes de la ciudad. La administradora del Cementerio Central, Sonia Bermúdez, indicó a El Tiempo que ambas familias adelantaron los trámites para los sepelios y que la programación obedeció a la disponibilidad de los oficios religiosos previos.

La identidad del escolta no fue confirmada oficialmente. Las versiones señalan que podría tratarse de Orlando Paternina, alias el Tío, uno de los hombres abatidos junto con Pérez Toncel. La posible presencia simultánea de policías, familiares de un uniformado asesinado y allegados a integrantes de una organización armada ilegal constituye el principal factor de riesgo.

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Las autoridades cerraron vías ante informes sobre un eventual ataque

La Fuerza Pública mantuvo cierres, puestos de control y patrullajes en varios sectores para impedir que la caravana se aproximara al comando institucional y reducir el riesgo de incidentes - crédito X

Durante la jornada, la Policía restringió el paso por sectores próximos al comando institucional en Riohacha. La medida respondió a información sobre la posibilidad de que el vehículo que transportaba el cuerpo de “Bendito menor” pasara por esa zona antes de dirigirse al cementerio.

Los controles buscan evitar que la caravana se acerque a instalaciones oficiales y prevenir una eventual confrontación. Fuentes consultadas por medios locales advirtieron que existía preocupación por la presencia de hombres armados y por posibles actos de intimidación durante el recorrido.

Habitantes de distintos barrios reportaron que prefirieron permanecer en sus viviendas ante el despliegue de motocicletas y vehículos que acompañaron el traslado del cadáver de Pérez Toncel. Las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron una caravana con cientos de motocicletas, además de detonaciones que fueron registradas durante el recorrido.

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Los operativos y patrullajes se mantienen en puntos considerados estratégicos, especialmente en las vías que conectan los lugares de velación con los cementerios previstos para los entierros.

‘Bendito Menor’ y ‘Casi Loco’ serán sepultados en el cementerio Los Olivos

Los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y de Kevin Moscote, alias Casi Loco, serán sepultados en el cementerio Los Olivos - crédito Composición fotográfica

Los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y de Kevin Moscote, alias Casi Loco, serán enterrados en el cementerio Los Olivos, situado en la salida de Riohacha, sobre la vía hacia Cuestecitas y el sur de La Guajira.

Los funerales de ambos habrían estado previstos para las 3:00 p. m. Los familiares y amigos del señalado cabecilla convocaron una caravana que saldría desde la carrera 27 con calle 14F, en el barrio Jorge Pérez, y atravesaría buena parte de la ciudad hasta llegar al camposanto.

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Rosa Pérez Toncel, hermana de “Bendito menor”, difundió en redes sociales la convocatoria para acompañar el sepelio. El cortejo partió desde el sector donde fue velado el cuerpo y reunió a motociclistas y vehículos particulares.

La preocupación oficial aumentó por las expresiones de respaldo a la estructura armada ilegal durante el trayecto. En videos compartidos en redes sociales se escuchó música que exaltaba la figura del jefe criminal y se observaron personas que realizaron disparos al aire. La fuerza pública buscó impedir que el funeral derive en una demostración armada o en acciones contra instalaciones policiales.