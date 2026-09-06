EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy domingo 6 de septiembre: arranca la séptima edición de la carrera “Todo México Salvando Vidas”

09:00 — Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta. Realizarán una mercadita feminista para promover la autonomía económica de las mujeres. Aforo estimado: 50 personas.

09:00 — Movimiento Resistencia Social Coahuila Zócalo capitalino, Cuauhtémoc. Exigen atención a demandas sociales, cese a la violencia y respeto a derechos políticos. Aforo: 60.

10:00 — Familiares y amigos de persona desaparecida Mural “La Universidad del Siglo XXI”, Ciudad Universitaria, Coyoacán. Harán una pega masiva de fichas para localizar a un estudiante ecuatoriano de doctorado. Aforo: 50.

10:30 — México Previene, A.C. Mercado El 100, colonia Roma Sur, Cuauhtémoc. Evento “¡Aire limpio ya!”, en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Aforo: 50.

11:00 — Alianza Nacional “Un Millón de Esperanzas” Marcha del Monumento a la Revolución a Palacio Nacional. Se manifiestan contra la propuesta de Ley General de Bienestar Animal. Aforo: 200.

11:00 — Refugio Franciscano, A.C. Caminata desde Metro Misterios hacia la Basílica de Guadalupe. Exigen justicia en el caso del refugio y el regreso de animales asegurados. Aforo: 100. fileciteturn0file1turn0file4

11:00 — Direct Action Everywhere Ciudad de México Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc. Realizarán el “Tizatón 2026” en favor de los derechos de los animales. Aforo: 30.

11:00 — Fans de Camilo Séptimo Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc. Harán un homenaje en memoria de un integrante del grupo. Aforo: 30.

11:30 — La Comuna 4:20 Glorieta Simón Bolívar, Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc. Evento político-cultural “La Bocina del Dub” sobre derechos de personas usuarias de cannabis. Aforo: 100. fileciteturn0file5turn0file7

12:00 — Colectivo “Neon Protest” Ciudad de México Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc. Manifestación “En nombre del reino animal”, contra la explotación animal. Aforo: 25.

12:00 — Colectiva “Micelias” Hemiciclo a Juárez, Cuauhtémoc. Realizarán un mega trueque y actividad de grafiti contra la violencia económica hacia las mujeres. Aforo: 35.

12:00 — Plataforma 4:20 Monumento a la Madre; División del Norte y Cuauhtémoc; y Gran Canal con Circuito Interior. Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos. Aforo: 45.

12:00 — Movimiento “Boicot, Desinversiones y Sanciones” México Las Islas de Ciudad Universitaria, Coyoacán. Evento “Papalotes por Gaza”, en solidaridad con Palestina. Aforo: 30.

12:00 — Colectiva “Hijas de la Cannabis” Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc. Evento “Freedom Sounds” para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis. Aforo: 100.

14:00 — Colectiva “Autogestión Feminista” Metro Bellas Artes, salida Francesa, Cuauhtémoc. Recolectarán firmas para la iniciativa de Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México. Aforo: 40.

16:00 — Vecinos desalojados de General Anaya 27 General Anaya 27, Merced Balbuena, Cuauhtémoc. Realizarán el evento “Tokin en la Merced” para exigir restitución de viviendas y justicia. Aforo: 60.

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Instalarán mesas de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30.