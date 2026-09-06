EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy domingo 6 de septiembre: arranca la séptima edición de la carrera “Todo México Salvando Vidas”

La Ciudad de México concentra este domingo 6 de septiembre una agenda de movilizaciones sociales, rodadas, carreras, actividades culturales y espectáculos con posibles afectaciones viales en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan y Milpa Alta. Entre las concentraciones destacan marchas en el Centro Histórico, protestas y actividades en defensa de los derechos animales, acciones de colectivos feministas y cannábicos, así como eventos de solidaridad con Palestina. La jornada también incluye el Paseo Dominical Muévete en Bici, carreras con miles de participantes, el Festival Arre 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el partido Cruz Azul contra Santos Laguna y funciones en distintos recintos de la capital
La séptima edición de la carrera “Todo México Salvando Vidas 10k, 5k y Camínate 3k” arrancó sobre la Avenida Paseo de la Reforma, con la Estela de Luz como punto de salida y meta.
Lista completa de movilizaciones sociales
- 09:00 — Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta. Realizarán una mercadita feminista para promover la autonomía económica de las mujeres. Aforo estimado: 50 personas.
- 09:00 — Movimiento Resistencia Social Coahuila Zócalo capitalino, Cuauhtémoc. Exigen atención a demandas sociales, cese a la violencia y respeto a derechos políticos. Aforo: 60.
- 10:00 — Familiares y amigos de persona desaparecida Mural “La Universidad del Siglo XXI”, Ciudad Universitaria, Coyoacán. Harán una pega masiva de fichas para localizar a un estudiante ecuatoriano de doctorado. Aforo: 50.
- 10:30 — México Previene, A.C. Mercado El 100, colonia Roma Sur, Cuauhtémoc. Evento “¡Aire limpio ya!”, en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Aforo: 50.
- 11:00 — Alianza Nacional “Un Millón de Esperanzas” Marcha del Monumento a la Revolución a Palacio Nacional. Se manifiestan contra la propuesta de Ley General de Bienestar Animal. Aforo: 200.
- 11:00 — Refugio Franciscano, A.C. Caminata desde Metro Misterios hacia la Basílica de Guadalupe. Exigen justicia en el caso del refugio y el regreso de animales asegurados. Aforo: 100. fileciteturn0file1turn0file4
- 11:00 — Direct Action Everywhere Ciudad de México Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc. Realizarán el “Tizatón 2026” en favor de los derechos de los animales. Aforo: 30.
- 11:00 — Fans de Camilo Séptimo Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc. Harán un homenaje en memoria de un integrante del grupo. Aforo: 30.
- 11:30 — La Comuna 4:20 Glorieta Simón Bolívar, Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc. Evento político-cultural “La Bocina del Dub” sobre derechos de personas usuarias de cannabis. Aforo: 100. fileciteturn0file5turn0file7
- 12:00 — Colectivo “Neon Protest” Ciudad de México Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc. Manifestación “En nombre del reino animal”, contra la explotación animal. Aforo: 25.
- 12:00 — Colectiva “Micelias” Hemiciclo a Juárez, Cuauhtémoc. Realizarán un mega trueque y actividad de grafiti contra la violencia económica hacia las mujeres. Aforo: 35.
- 12:00 — Plataforma 4:20 Monumento a la Madre; División del Norte y Cuauhtémoc; y Gran Canal con Circuito Interior. Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos. Aforo: 45.
- 12:00 — Movimiento “Boicot, Desinversiones y Sanciones” México Las Islas de Ciudad Universitaria, Coyoacán. Evento “Papalotes por Gaza”, en solidaridad con Palestina. Aforo: 30.
- 12:00 — Colectiva “Hijas de la Cannabis” Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc. Evento “Freedom Sounds” para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis. Aforo: 100.
- 14:00 — Colectiva “Autogestión Feminista” Metro Bellas Artes, salida Francesa, Cuauhtémoc. Recolectarán firmas para la iniciativa de Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México. Aforo: 40.
- 16:00 — Vecinos desalojados de General Anaya 27 General Anaya 27, Merced Balbuena, Cuauhtémoc. Realizarán el evento “Tokin en la Merced” para exigir restitución de viviendas y justicia. Aforo: 60.
- Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Instalarán mesas de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30.
- Durante el día — Periodistas Unidos MX Centro de Cultura Digital, Cuauhtémoc. Convocan a un boicot contra la II Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico, por libertad de expresión. Aforo: 30. fileciteturn0file3turn0file10
Rodadas
- 04:50 a 06:15 — Rodada ciclista rumbo al AIFA Salidas desde 18 puntos de la Ciudad de México, entre ellos Parque México, Estela de Luz, WTC, Torre Latinoamericana, Monumento a la Revolución y Parque Bicentenario. Destino: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aforo: 200. fileciteturn0file2turn0file6
- 06:30 — Maxi Rodada Bomba de Agua, Tláhuac, hacia Ex Hacienda de Tomacoco, Amecameca. Aforo: 25.
- 07:00 — Baby Runners Monte Albán 25, Narvarte Oriente, hacia Texcoco de Mora. Aforo: 25.
- 08:30 — Fino MX Monumento a la Revolución, hacia el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Aforo: 25.
- 15:45 — Rodada Automotriz por el Día JDM Nation México Del Ángel de la Independencia a la Alcaldía Cuauhtémoc. Recorrerá Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central, Hidalgo y Plaza de la República. Aforo: 90.
Eventos de esparcimiento
- 06:15 — Carrera Batman Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo. Aforo: 4,000.
- 07:00 — Séptima edición de la carrera “Todo México Salvando Vidas 10K, 5K y Camínate 3K” Salida y meta en Estela de Luz, Miguel Hidalgo. Aforo: 5,000.
- 08:00 — Paseo Dominical Muévete en Bici Recorrido por vialidades de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza. Aforo: 164,746.
- 08:30 — Fiesta patronal en honor al Señor de la Misericordia Plazuela de los Reyes y Parroquia de los Santos Reyes, Coyoacán. Aforo: 30,000.
- 10:00 — Festival del Terror Six Flags México, Tlalpan. Evento privado vigente del 3 de septiembre al 16 de noviembre. Aforo: 20,000.
- 10:00 — Mundo Joven Fest Otoño Centro Banamex, Miguel Hidalgo. Aforo: 3,000.
- 10:00 — Exposición Aztlán “Túnel del Tiempo” Explanada del Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc. Aforo: 500.
- 11:00 — Expo Golf México 2026 Centro Banamex, Miguel Hidalgo. Aforo: 750.
- 13:00 y 17:00 — Psyched Fest México Frontón México, Cuauhtémoc. Aforo: 3,800.
- 13:00 y 17:30 — La Malinche Teatro Telcel, Miguel Hidalgo. Aforo: 2,800.
- 14:00 — Festival Arre 2026 Autódromo Hermanos Rodríguez, Iztacalco. Aforo: 42,500.
- 17:00 — Lucha libre profesional Arena México, Cuauhtémoc. Aforo: 4,000.
- 17:00 — Cruz Azul vs Santos Laguna Estadio Banorte, Coyoacán. Partido de la jornada 7 del Apertura 2026. Aforo: 25,000.
- 19:00 — El Rey León Auditorio BlackBerry, Cuauhtémoc. Aforo: 2,499.
- 21:00 — David Byrne: “Who Is the Sky Tour” Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc. Aforo: 3,165.