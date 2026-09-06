México

El poder cítrico contra insectos: así es como puedes usar limón para ahuyentar plagas de tu hogar

El uso de este fruto como barrera biológica forma parte de las prácticas más antiguas y eficaces para evitar que insectos de seis u ocho patas invadan cocinas y salas

Una mano rocía un atomizador de vidrio frente al marco de una ventana de madera donde hay limones y hojas.
Una mano rocía un producto con aroma a limón junto a una ventana de madera iluminada por la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las ventanas representan el principal punto de acceso para hormigas, arañas y mosquitos, por lo que se transforman en el escenario perfecto para desplegar un escudo basado en Citrus limon.

El uso de este fruto como barrera biológica forma parte de las prácticas más antiguas y eficaces para evitar que insectos de seis u ocho patas invadan cocinas y salas.

PUBLICIDAD

Los llamados “trucos de abuelita” no responden únicamente a supersticiones o costumbres sin fundamento; en muchos casos, aplican principios de la química orgánica dentro del entorno doméstico. Según la Entomological Society of America, existen investigaciones que avalan la eficacia de los cítricos, incluido el limón, como repelentes naturales contra diversos insectos, incluidas las arañas.

La apuesta por soluciones sostenibles y respetuosas con el ambiente ha pasado de ser solo una moda a convertirse en una necesidad cotidiana. Recuperar el potencial del limón representa una alternativa frente a los compuestos químicos agresivos.

Una mano sostiene un atomizador de vidrio y rocía líquido sobre una ventana de madera, junto a varios limones enteros y cortados.
Una persona rocía un ambientador cítrico sobre una ventana de madera rodeada de limones frescos iluminados por el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del limón que ayudan a ahuyentar insectos de tu hogar

El limón puede ayudar a disuadir temporalmente a algunos insectos, sobre todo cuando se aplica en zonas de paso como marcos, rieles y alrededor de ventanas. Su principal aporte está en los compuestos aromáticos de la cáscara, no tanto en el jugo.

PUBLICIDAD

  • Contiene limoneno. Este compuesto natural está presente en cítricos y se usa como ingrediente activo en algunos productos insecticidas y repelentes. Puede alterar la percepción sensorial de ciertos insectos y resultar molesto para plagas como hormigas, moscas, pulgas y ácaros.
  • El aroma cítrico crea una barrera de corta duración. Rociar una preparación de cáscara de limón en marcos o mosquiteros puede ayudar a que algunos insectos eviten esa zona mientras el olor permanece intenso. No elimina una infestación ni impide por completo la entrada de mosquitos.
  • Puede afectar a insectos por contacto en formulaciones concentradas. La EPA señala que el d-limoneno puede dañar la capa protectora de ciertos insectos cuando entra en contacto directo con ellos. Esto no significa que el jugo de limón o un té de cáscaras tenga la misma potencia que un producto comercial formulado. 
  • Deja un olor agradable en áreas de la casa. Puede utilizarse como complemento de limpieza en ventanas, cocina y botes de basura, donde el olor de restos de comida puede atraer insectos.

Para que funcione mejor en casa, se recomienda acompañarlo con mosquiteros sin roturas, sellado de rendijas, limpieza de migajas y eliminación de agua estancada.

Primer plano de una mano femenina frotando medio limón cortado en una ventana de cristal, con gotas de líquido cítrico esparcidas
Ilustración de una mano femenina frotando medio limón en un cristal de ventana, con gotas cítricas visibles, como técnica para repeler arácnidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spray repelente de insectos con limón para colocar en las ventanas y ahuyentar a los insectos

Puedes preparar un spray casero para limpiar los marcos y rociar los mosquiteros, aunque el limón por sí solo suele tener un efecto limitado y temporal. Funciona mejor como complemento de barreras físicas, como mosquiteros bien ajustados.

Spray de limón para ventanas

Ingredientes

  • Cáscara de 2 limones
  • 2 tazas de agua
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • Atomizador limpio

Preparación

  1. Hierve las cáscaras de limón en las 2 tazas de agua durante 10 minutos.
  2. Apaga el fuego y deja reposar la mezcla hasta que enfríe por completo.
  3. Cuela el líquido y añade la cucharada de vinagre blanco.
  4. Vierte la mezcla en el atomizador.
  5. Rocía en marcos, rieles, mosquiteros y alrededor de las ventanas. Evita mojar cortinas, madera sin sellar o superficies delicadas.

Úsalo cada día o después de limpiar la ventana, porque el aroma pierde fuerza rápido.

Opción más rápida

Mezcla:

  • 1 taza de agua
  • Jugo de medio limón
  • 1 cucharada de vinagre blanco

Agita antes de usar. Esta versión debe conservarse en el refrigerador y desecharse en 3 a 5 días para evitar que se eche a perder.

Infografía con ilustraciones y texto sobre la preparación de un spray de limón y sus zonas de aplicación en ventanas y mosquiteros.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para elaborar un spray casero de limón y señala sus limitaciones como repelente de insectos en ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

  • No lo rocíes sobre alimentos, mascotas ni directamente en la piel.
  • Para reducir la entrada de insectos, revisa que los mosquiteros no tengan roturas y sella huecos en marcos y puertas. La EPA recomienda mantener ventanas y puertas con mallas ajustadas como una medida más efectiva para impedir el ingreso de insectos.

Temas Relacionados

limóncítricosremedios caserosinsectosplagasrepelente naturalhogarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima CDMX y resto de México EN VIVO hoy domingo 6 de septiembre: activan alerta naranja por tormentas en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

Clima CDMX y resto de México EN VIVO hoy domingo 6 de septiembre: activan alerta naranja por tormentas en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza

Mextrópoli 2026: fechas, sedes y actividades gratuitas del festival de arquitectura en CDMX

Nueve pabellones, recorridos por zonas emblemáticas y exposiciones formarán parte de Mextrópoli 2026

Mextrópoli 2026: fechas, sedes y actividades gratuitas del festival de arquitectura en CDMX

Trapo, mopa o microfibra: cuál es el mejor material para trapear según el tipo de piso

La elección puede salvar o arruinar el acabado de un piso y la clave está en conocer qué material conviene según la superficie que se limpia en casa

Trapo, mopa o microfibra: cuál es el mejor material para trapear según el tipo de piso

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Arath de la Torre se pronuncia en favor del consumo de marihuana y defiende a Gala Montes

El conductor de Televisa salió en defensa de su ex compañera en La Casa de los Famosos México y se pronunció en favor de la legalización

Arath de la Torre se pronuncia en favor del consumo de marihuana y defiende a Gala Montes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero

Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos

Van a funeral de “El Chilaquil”, de la Unión Tepito, y balean su camioneta a la salida: hieren a un hombre y muere una mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc

Familiar de Jonathan Meléndez lo despide al destacar su labor en Camilo Séptimo y como padre: “Nunca es un adiós”

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres admite que sintió algo por Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

Karina Torres admite que sintió algo por Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

De qué murió Einar Méndez, entrenador fitness de Martha Debayle y otros famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Arath de la Torre se pronuncia en favor del consumo de marihuana y defiende a Gala Montes

Gael García Bernal sorprende al bailar junto a Ricky Martin en el estreno de su nuevo filme desde Venecia, “Hombre al agua”

DEPORTES

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

A días de que Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresen al ring, su padre da veredicto de cómo están sus hijos

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: esto dijo Eddy Reynoso sobre la posible pelea