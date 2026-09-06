Policía ingresa la Universidad Científica del Sur sede Lima Norte y detiene a sujeto tras presunta denuncia de estudiante

Una estudiante habría presentado una denuncia contra quien sería docente de la Facultad de Medicina. Composición; Infobae

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Un sujeto fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú dentro de la Universidad Científica del Sur sede Lima Norte, luego de una presunta denuncia presentada por una estudiante. El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes.

El hombre, quien sería integrante de la Facultad de Medicina, fue trasladado en un patrullero de la Comisaría de Pro. La intervención ocurrió dentro de las instalaciones de la institución educativa, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.

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Durante el procedimiento también fue detenido un integrante del personal de seguridad de la universidad. La intervención contra este trabajador ocurrió luego de que, según explicó uno de los policías presentes, este no permitiera el ingreso de los agentes al recinto.

Hasta el momento, la Universidad Científica del Sur no emitió un pronunciamiento público sobre la intervención ni sobre la denuncia presentada por la estudiante. Las circunstancias del caso deberán ser esclarecidas por las autoridades responsables de la investigación.

Denuncia contra sujeto continúa bajo investigación

Un hombre con bata de médico es confrontado y posteriormente escoltado por la policía fuera de la universidad, mientras los estudiantes lo siguen en masa, filmando y gritando graves acusaciones en su contra. Facebook

La intervención policial se produjo después de una denuncia presentada por una estudiante contra quien sería trabajador de la Facultad de Medicina de la sede Lima Norte. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades que correspondan.

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La información disponible corresponde a una denuncia y una intervención policial. Por ello, corresponde mantener la presunción de inocencia de las personas involucradas mientras avance la investigación y se determinen los hechos.

Hasta el momento, la Universidad Científica del Sur no emitió un pronunciamiento público sobre la detención ni sobre el procedimiento desarrollado dentro de su sede Lima Norte.

Las diligencias permanecen bajo responsabilidad de las autoridades competentes, mientras se espera información oficial que permita precisar el contenido de la denuncia y el desarrollo de la investigación.

Policía explicó la detención del personal de seguridad

Un grupo de policías detiene a un agente de seguridad que les impidió el ingreso a las instalaciones de una universidad. Los oficiales argumentaban que se encontraban en una intervención por un presunto delito de violación en flagrancia. Facebook: Noticias

El efectivo policial señaló que el trabajador de seguridad estaba impidiendo el ingreso de los agentes y le ordenó detenerlo por presunta obstrucción de la labor policial. “Usted está obstruyendo la labor policial”, manifestó durante la intervención.

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El policía también indicó que el procedimiento correspondía a un supuesto caso de violación sexual en situación de flagrancia. “Hay un delito en agravancia, que es un delito por violación sexual. Usted no está dejando entrar”, expresó antes de disponer la detención del trabajador.

Canales para presentar denuncias

La Policía Nacional del Perú dispone de la línea 105 y de sus comisarías para la recepción de denuncias. El Ministerio Público también recibe denuncias por delitos que afectan a menores de edad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención legal, psicológica y social mediante los Centros de Emergencia Mujer. Asimismo, la Línea 100 ofrece información, orientación y soporte emocional de manera gratuita durante las 24 horas para casos de violencia contra la mujer o acoso sexual.

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Las autoridades recomiendan acudir a la comisaría correspondiente y presentar las pruebas disponibles para facilitar las diligencias de investigación.