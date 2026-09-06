Colombia

Director de la Policía llegó a Norosí tras el ataque con drones y admitió las precarias condiciones de la estación

La inspección del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña se dio luego de la ofensiva del 19 de agosto, que dejó 15 heridos y generó tensión en el municipio del sur de Bolívar

La agresión ocurrió el miércoles 19 de agosto al mediodía en el sur de Bolívar, con explosivos lanzados desde al menos dos aeronaves no tripuladas y ráfagas de fusil de largo alcance - crédito X

Guardar

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, visitó Norosí, en el sur de Bolívar, para revisar la estación atacada el 19 de agosto y reconoció que los uniformados trabajan en condiciones precarias de infraestructura, mientras la institución evalúa medidas para reforzar la seguridad y mejorar sus alojamientos

La visita de Barrera Peña se produjo después del ataque con drones contra la estación de Policía de Norosí, un hecho que dejó 15 uniformados heridos y provocó momentos de tensión entre los habitantes del municipio.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió cerca de la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, ubicada a unos 40 metros de la estación. La cercanía expuso a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa a los efectos de la ofensiva.

El general Jesús Alejandro Barrera Peña recorrió la sede policial afectada por drones el 19 de agosto, donde 15 uniformados - crédito prensa Policía Nacional

Durante el recorrido, el director de la Policía transitó por varias calles del municipio y conversó con habitantes y uniformados destinados en la zona. El propósito fue conocer las necesidades de la comunidad, así como las dificultades operativas que enfrenta la estación tras el ataque.

Barrera afirmó que la respuesta de los policías que estaban de turno permitió contener la emergencia. “Esta estación fue atacada vilmente el pasado 19 de agosto por drones. Resultaron 15 compañeros heridos. Afortunadamente, gracias al comandante que estaba de turno en ese momento, pudieron refugiarse, ubicarse bien y repeler el ataque”, aseguró.

PUBLICIDAD

Barrera Peña reconoció fallas en alojamiento, servicios y alimentación

El principal mensaje del director estuvo relacionado con las condiciones materiales de la estación. El oficial admitió que las instalaciones no cuentan con los estándares necesarios para garantizar el bienestar de los policías que prestan servicio en Norosí.

El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera Peña, visitó Norosí tras el ataque con drones contra la estación de Policía - crédito prensa Policía Nacional
El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera Peña, visitó Norosí tras el ataque con drones contra la estación de Policía - crédito prensa Policía Nacional

“Las condiciones de estas estaciones son precarias. Estamos propendiendo para que nuestros policías estén en condiciones dignas”, señaló Barrera Peña durante su pronunciamiento público.

El director mencionó que las necesidades no se limitan a reforzar la protección de la sede frente a posibles nuevos ataques. También incluyen asuntos básicos como alojamientos, alimentación, acueducto, alcantarillado y demás componentes de infraestructura.

“Independientemente de dónde estén, deben tener estaciones que cumplan con todos los protocolos de rigor, de infraestructura, de alojamientos que tengan condiciones dignas, de alimentación, de alcantarillado, de acueducto. Estamos trabajando por eso”, dijo.

La declaración puso el foco sobre las condiciones de las unidades policiales en zonas afectadas por problemas de orden público y con restricciones de acceso. En estos territorios, la presencia de la fuerza pública depende de instalaciones que, según reconoció el director, requieren intervenciones para garantizar la permanencia de los uniformados.

Barrera Peña recorrió Norosí para escuchar a la comunidad y evaluar las dificultades operativas que enfrenta la estación de Policía - crédito prensa Policía Nacional
Barrera Peña recorrió Norosí para escuchar a la comunidad y evaluar las dificultades operativas que enfrenta la estación de Policía - crédito prensa Policía Nacional

La Policía pidió coordinación con las autoridades nacionales y locales

Barrera Peña sostuvo que las mejoras para la estación de Norosí requerirán acciones coordinadas entre la Policía, el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

El alto oficial señaló que durante la visita estuvo presente el secretario de Gobierno municipal, que manifestó disposición para acompañar las gestiones dirigidas a atender las necesidades de la unidad, pese a las limitaciones presupuestales de la administración local. “Esto no es posible si no lo hacemos de la mano de todas las autoridades, pero en eso ya estamos trabajando”, afirmó el director de la institución.

La Policía indicó que mantendrá su presencia en el municipio y que preparará estrategias para mejorar las condiciones de los uniformados. El director también destacó el respaldo que, según afirmó, parte de la población mantiene hacia los agentes desplegados en el sector. “Esta es una zona que, a pesar de ser inhóspita por sus condiciones de orden público, tiene una comunidad agradable, tiene una comunidad que quiere su Policía”, expresó.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña reconoció que la estación de Policía de Norosí opera con condiciones precarias de infraestructura, alojamiento, servicios y alimentación - crédito prensa Policía Nacional
El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña reconoció que la estación de Policía de Norosí opera con condiciones precarias de infraestructura, alojamiento, servicios y alimentación - crédito prensa Policía Nacional

La visita del director de la Policía dejó como anuncio la gestión de recursos y apoyo institucional para atender las deficiencias de infraestructura. Hasta el momento, no se precisó un cronograma para las obras ni las medidas concretas que se implementarán en la estación atacada.

Temas Relacionados

Policía Nacional de ColombiaNorosíSur de BolívarAtaque con dronesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los conjuntos residenciales tienen nuevos límites a la hora de ponerles sanciones a los propietarios que deben plata: de qué se trata

Un fallo judicial del Tribunal Superior de Bogotá ahora delimita diferencias entre restringir la compra de dispositivos extra y bloquear el acceso general, algo que marca un precedente en las copropiedades

Los conjuntos residenciales tienen nuevos límites a la hora de ponerles sanciones a los propietarios que deben plata: de qué se trata

De la Espriella confirmó el castigo que habrá para los que no ahorren energía durante el fenómeno de El Niño: “Buscamos evitar incrementos desbordados”

El mandatario se refirió a dos medidas de la Creg y aseguró, por medio de X, que “nos anticipamos a la crisis: ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana”

De la Espriella confirmó el castigo que habrá para los que no ahorren energía durante el fenómeno de El Niño: “Buscamos evitar incrementos desbordados”

Pedir más sueldo no basta: solo el 54% de los trabajadores colombianos logra un incremento, según estudio

El mercado laboral colombiano muestra diferencias marcadas entre cargos, sectores y empresas. Mientras la mayoría de organizaciones ajusta sus remuneraciones por inflación, las políticas formales para revisar los ingresos todavía tienen una presencia menor frente a otros países de la región

Pedir más sueldo no basta: solo el 54% de los trabajadores colombianos logra un incremento, según estudio

Bogotá abrió nueva convocatoria para subsidios de arriendo: la postulación será presencial durante septiembre y se entregará hasta $1.085.561

La convocatoria eliminó la inscripción desde casa y citó a los interesados en cinco localidades, donde deberán llevar archivos PDF, contrato vigente y soportes de ingresos para acceder al beneficio

Bogotá abrió nueva convocatoria para subsidios de arriendo: la postulación será presencial durante septiembre y se entregará hasta $1.085.561

Así quedó la ampliación de Playa 2 en Bocagrande: más de 360 metros renovados para turistas y comerciantes

La intervención incorpora este tramo a las áreas ya recuperadas del proyecto costero, cuya primera fase va en 93% y está pensada para residentes, visitantes y negocios del litoral

Así quedó la ampliación de Playa 2 en Bocagrande: más de 360 metros renovados para turistas y comerciantes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió al interpretar por primera vez el tema ‘Mi ex tenía razón’ durante su gira: Dio malas noticias a sus seguidores

Karol G sorprendió al interpretar por primera vez el tema ‘Mi ex tenía razón’ durante su gira: Dio malas noticias a sus seguidores

Aida Victoria Merlano desmintió que esté embarazada de su prometido Escroo: “La IA me tiene la vida triste”

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Westcol cuestionó las críticas de Petro tras operativo contra alias Bendito Menor: “Se preocupa más por el bandido”

Tras el video viral de Natalia París, Yina Calderón envió pulla desde un D1: “Cien por ciento colombianas”

Deportes

“James Rodríguez no debe volver a ser convocado a la selección Colombia”: expertos de diversos frentes exponen las razones

“James Rodríguez no debe volver a ser convocado a la selección Colombia”: expertos de diversos frentes exponen las razones

Inter de Miami, con Lionel Messi, jugaría contra América de Cali en el 2027: fecha y posible estadio

Colombia ganó dos medallas de oro en el Panamericano de Judo: Jhon Caicedo clasificó a la final de San Salvador

Vasco da Gama, en puestos de descenso, prioriza el Brasileirão y enfrentará a Santa Fe en Sudamericana sin Carlos Gómez y otras figuras

Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha