Director de la Policía llegó a Norosí tras el ataque con drones y admitió las precarias condiciones de la estación

La agresión ocurrió el miércoles 19 de agosto al mediodía en el sur de Bolívar, con explosivos lanzados desde al menos dos aeronaves no tripuladas y ráfagas de fusil de largo alcance - crédito X

Guardar

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, visitó Norosí, en el sur de Bolívar, para revisar la estación atacada el 19 de agosto y reconoció que los uniformados trabajan en condiciones precarias de infraestructura, mientras la institución evalúa medidas para reforzar la seguridad y mejorar sus alojamientos

La visita de Barrera Peña se produjo después del ataque con drones contra la estación de Policía de Norosí, un hecho que dejó 15 uniformados heridos y provocó momentos de tensión entre los habitantes del municipio.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió cerca de la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, ubicada a unos 40 metros de la estación. La cercanía expuso a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa a los efectos de la ofensiva.

El general Jesús Alejandro Barrera Peña recorrió la sede policial afectada por drones el 19 de agosto, donde 15 uniformados - crédito prensa Policía Nacional

Durante el recorrido, el director de la Policía transitó por varias calles del municipio y conversó con habitantes y uniformados destinados en la zona. El propósito fue conocer las necesidades de la comunidad, así como las dificultades operativas que enfrenta la estación tras el ataque.

Barrera afirmó que la respuesta de los policías que estaban de turno permitió contener la emergencia. “Esta estación fue atacada vilmente el pasado 19 de agosto por drones. Resultaron 15 compañeros heridos. Afortunadamente, gracias al comandante que estaba de turno en ese momento, pudieron refugiarse, ubicarse bien y repeler el ataque”, aseguró.

PUBLICIDAD

Barrera Peña reconoció fallas en alojamiento, servicios y alimentación

El principal mensaje del director estuvo relacionado con las condiciones materiales de la estación. El oficial admitió que las instalaciones no cuentan con los estándares necesarios para garantizar el bienestar de los policías que prestan servicio en Norosí.

El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera Peña, visitó Norosí tras el ataque con drones contra la estación de Policía - crédito prensa Policía Nacional

“Las condiciones de estas estaciones son precarias. Estamos propendiendo para que nuestros policías estén en condiciones dignas”, señaló Barrera Peña durante su pronunciamiento público.

El director mencionó que las necesidades no se limitan a reforzar la protección de la sede frente a posibles nuevos ataques. También incluyen asuntos básicos como alojamientos, alimentación, acueducto, alcantarillado y demás componentes de infraestructura.

“Independientemente de dónde estén, deben tener estaciones que cumplan con todos los protocolos de rigor, de infraestructura, de alojamientos que tengan condiciones dignas, de alimentación, de alcantarillado, de acueducto. Estamos trabajando por eso”, dijo.

PUBLICIDAD

La declaración puso el foco sobre las condiciones de las unidades policiales en zonas afectadas por problemas de orden público y con restricciones de acceso. En estos territorios, la presencia de la fuerza pública depende de instalaciones que, según reconoció el director, requieren intervenciones para garantizar la permanencia de los uniformados.

Barrera Peña recorrió Norosí para escuchar a la comunidad y evaluar las dificultades operativas que enfrenta la estación de Policía - crédito prensa Policía Nacional

La Policía pidió coordinación con las autoridades nacionales y locales

Barrera Peña sostuvo que las mejoras para la estación de Norosí requerirán acciones coordinadas entre la Policía, el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

El alto oficial señaló que durante la visita estuvo presente el secretario de Gobierno municipal, que manifestó disposición para acompañar las gestiones dirigidas a atender las necesidades de la unidad, pese a las limitaciones presupuestales de la administración local. “Esto no es posible si no lo hacemos de la mano de todas las autoridades, pero en eso ya estamos trabajando”, afirmó el director de la institución.

PUBLICIDAD

La Policía indicó que mantendrá su presencia en el municipio y que preparará estrategias para mejorar las condiciones de los uniformados. El director también destacó el respaldo que, según afirmó, parte de la población mantiene hacia los agentes desplegados en el sector. “Esta es una zona que, a pesar de ser inhóspita por sus condiciones de orden público, tiene una comunidad agradable, tiene una comunidad que quiere su Policía”, expresó.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña reconoció que la estación de Policía de Norosí opera con condiciones precarias de infraestructura, alojamiento, servicios y alimentación - crédito prensa Policía Nacional

La visita del director de la Policía dejó como anuncio la gestión de recursos y apoyo institucional para atender las deficiencias de infraestructura. Hasta el momento, no se precisó un cronograma para las obras ni las medidas concretas que se implementarán en la estación atacada.

PUBLICIDAD