Gael García Bernal sorprende al bailar junto a Ricky Martin en el estreno de su nuevo filme desde Venecia, “Hombre al agua” (rs)

Guardar

Gael García Bernal bailó junto a Ricky Martin este domingo 6 de septiembre de 2026 durante el estreno de Hombre al agua en la Mostra de Venecia, donde presenta su tercer largometraje como director.

El cineasta mexicano llega a la alfombra roja al ritmo de los éxitos del cantante puertorriqueño, quien participa brevemente en la película, proyectada en la sección Venecia Spotlight, fuera de competencia.

PUBLICIDAD

Según EFE, García Bernal presenta la cinta acompañado por parte de su elenco y por Diego Luna, su socio en la productora La Corriente del Golfo. La empresa fundada por ambos respalda el proyecto, que marca el regreso del actor mexicano a la dirección de largometrajes siete años después de Chicuarotes.

La llegada del equipo de Hombre al agua reúne a espectadores con celulares en mano a las afueras de la sede del festival italiano. Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Manuel García Rulfo y Débora Nascimento forman parte del grupo que desfila ante el público.

Ricky Martin aparece como un actor dentro de Hombre al agua

La música de Ricky Martin acompaña la presentación de la película. María y Livin’ la Vida Loca suenan antes de que García Bernal llegue a la alfombra roja con traje negro, camisa blanca y corbata.

PUBLICIDAD

El cineasta entra bailando ante las cámaras. El cantante puertorriqueño también acude al estreno y participa en la cinta con un personaje que forma parte de la trama que dirige el mexicano.

En Hombre al agua, Ricky Martin interpreta a un actor contratado para personificar a Camilo en una película biográfica dentro de la propia ficción. La producción de esa película es impulsada por la esposa del protagonista.

Ricky Martin aparece como un actor dentro de Hombre al agua

El recurso plantea una historia dentro de otra. El personaje de Martin debe asumir la identidad de Camilo, un hombre cuya vida cambia después de un rescate que lo lleva de Cuba a un entorno empresarial mexicano.

PUBLICIDAD

La presencia del intérprete puertorriqueño suma una participación breve al reparto de la película. Su personaje aparece ligado a la versión cinematográfica de la vida del protagonista y a las dudas que rodean su nueva posición.

Gael García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano

García Bernal también encabeza el reparto de Hombre al agua. Da vida a Camilo, un socorrista cubano que salva a un empresario mexicano con recursos económicos.

El rescate modifica el rumbo del personaje. El hombre de negocios lo incorpora a su emporio y lo convierte en su mano derecha, de acuerdo con la información difundida por EFE durante la presentación en Venecia.

Camilo se casa con la hija del empresario. La aparente estabilidad que obtiene tras el rescate abre nuevas preguntas sobre su lugar dentro de la familia y sobre las condiciones de la vida que construye en México.

PUBLICIDAD

La historia sigue esa transformación. El protagonista pasa de trabajar como socorrista a ocupar un puesto de confianza dentro de una compañía, aunque su ascenso no resuelve las incógnitas que enfrenta.

El blanco y negro domina la imagen del elenco durante la alfombra roja. García Bernal usa un atuendo negro con camisa blanca, una combinación que también se repite entre varios de los asistentes a la función.

La Corriente del Golfo produce la película presentada en Venecia

Diego Luna acompaña a García Bernal en el estreno. Ambos fundaron La Corriente del Golfo, productora que está detrás de Hombre al agua y que participa en la llegada del filme a la Mostra.

PUBLICIDAD

La película se exhibe en Venecia Spotlight, una sección fuera de competencia dentro del Festival Internacional de Cine de Venecia. La selección permite que el largometraje tenga su primera presentación pública en uno de los encuentros cinematográficos de mayor alcance internacional.

García Bernal ya había llevado sus dos películas anteriores a festivales en Francia. Déficit, estrenada en 2007, formó parte de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes.

Gael Garcia Bernal, Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas and Ricky Martin pose on the red carpet during arrivals for the screening of the movie "The Echo Chamber" in competition, at the 83rd Venice International Film Festival in Venice, Italy, September 6, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Su segundo largometraje, Chicuarotes, llegó en 2019 a la selección oficial de Cannes, aunque fuera de competencia. Hombre al agua se convierte en su tercera película como director y continúa ese recorrido por festivales europeos.

PUBLICIDAD

El actor y cineasta reconoce que la exhibición de la cinta en Venecia tiene un peso particular en su trayectoria. “Es una película muy ambiciosa y muy distinta a esas otras dos”, dice García Bernal a EFE.

Gael García Bernal habla de su aprendizaje como director

El director sostiene que el paso de los años modifica su forma de enfrentar un rodaje y de tomar decisiones detrás de cámara. La experiencia de sus dos películas anteriores aparece como un punto de comparación para su nueva obra.

“Uno va madurando como director, va aprendiendo qué hacer y qué no hacer, qué no volver a repetir”, señala García Bernal a EFE durante la Mostra de Venecia.

PUBLICIDAD

El mexicano describe Hombre al agua como una propuesta distinta a Déficit y Chicuarotes. Para él, el nuevo largometraje aborda una búsqueda más personal y amplia dentro de su trabajo como realizador.

“Abarca una dimensión, una inquietud, más profunda y más personal”, afirma García Bernal a EFE sobre la película que presenta junto a Ricky Martin, Diego Luna y el resto del elenco en Venecia.