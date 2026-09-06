Los corchos de las botellas de vino pueden retener la humedad y dar una segunda vida a tus macetas

Una persona coloca trozos de corcho natural sobre la tierra de una maceta para mantener la humedad en una planta de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de tirar ese corcho de la botella de vino, dale una segunda vida entre las macetas.

Este pequeño cilindro no hará milagros ni convertirá una planta olvidada en selva tropical, pero puede ayudar a conservar algo de humedad, airear el sustrato y proteger superficies.

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Con unos cuantos cortes y un poco de creatividad, el brindis de anoche puede terminar como aliado de tus plantas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de usar corchos de botellas de vino para el cuidado de las plantas

Los corchos naturales de botellas de vino pueden reutilizarse en macetas, aunque sus beneficios son modestos. No sustituyen un buen sustrato ni el drenaje correcto.

Mejoran la aireación: cortados en trozos pequeños y mezclados en poca cantidad con el sustrato, dejan espacios que ayudan a que circule el aire cerca de las raíces.

Aportan algo de drenaje: pueden evitar que la tierra se compacte demasiado, sobre todo en macetas. No conviene formar una capa de corchos al fondo: eso puede crear una zona donde se acumule el agua en vez de drenarla.

Conservan cierta humedad: el corcho absorbe una pequeña cantidad de agua y la libera poco a poco. Puede servir en plantas que requieren humedad estable, pero no debe usarse como solución para riegos insuficientes.

Funcionan como cobertura superficial: trozos de corcho sobre la tierra ayudan a reducir la evaporación y dan una apariencia más ordenada a la maceta.

Sirven como material ligero para macetas grandes: mezclarlos en el sustrato reduce un poco el peso total respecto de usar únicamente tierra.

Usa solamente corcho natural, no tapones sintéticos. Retira cápsulas, alambres y etiquetas; lávalos si tienen restos de vino y córtalos en piezas pequeñas. Evita agregarlos en exceso, pues pueden alterar la estructura del sustrato y descomponerse lentamente.

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Cómo usar corcho de botellas para absorber la humedad y otros cuidados de las plantas

El corcho natural puede absorber humedad superficial, pero no funciona como deshumidificador ni como sustituto del riego, el drenaje o un sustrato adecuado. Úsalo más como apoyo en macetas y en el entorno de la planta.

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Para retener humedad en el sustrato

Lava los corchos naturales y déjalos secar. No uses tapones sintéticos. Córtalos en trozos pequeños, de 0.5 a 1 cm. Mézclalos en proporción baja: alrededor de 5% a 10% del volumen total del sustrato. Úsalos sobre todo en plantas que agradecen un sustrato aireado, como plantas de interior tropicales.

El corcho deja espacios de aire y puede retener una cantidad limitada de agua. No conviene usar demasiado: puede modificar la estructura de la mezcla y no aporta nutrientes.

Para reducir la evaporación

Coloca trozos de corcho sobre la superficie de la maceta, sin cubrir por completo el tallo. Esta capa funciona como acolchado ligero: limita un poco la pérdida de agua por evaporación y evita que la tierra salpique al regar.

Retira los trozos si detectas moho, mal olor o presencia de insectos.

Para absorber humedad ambiental

Si hay condensación cerca de una maceta o en un recipiente decorativo, coloca algunos corchos secos alrededor, sin que toquen permanentemente el agua. Pueden absorber humedad puntual, pero se saturan rápido.

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Para un problema de humedad real —por ejemplo, hongos, tierra siempre mojada o raíces podridas— el corcho no resolverá la causa. Revisa el riego, la ventilación y el drenaje.

No pongas una capa de corcho al fondo de la maceta

Evita llenar el fondo con corchos para “mejorar” el drenaje. Al igual que la grava, una capa distinta debajo de la tierra puede mantener una franja de sustrato saturado más cerca de las raíces. La maceta necesita orificios de drenaje y un sustrato uniforme, ligero y poroso.

Una infografía de Infobae detalla las aplicaciones del corcho natural en macetas para reducir la evaporación y los riesgos de su colocación en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros usos útiles

Identificadores: escribe el nombre de la planta en el corcho y ensártalo en un palito.

Protección de macetas: pega rebanadas de corcho bajo las macetas para no rayar muebles y favorecer una pequeña circulación de aire.

Soporte de esquejes: perfora un corcho para sujetar un tallo delgado en un recipiente con agua, sin aplastarlo.

Separador en macetas decorativas: si usas una maceta interior con agujeros dentro de un cubremaceta, coloca algunos corchos secos debajo solo para elevar ligeramente la maceta. Vacía el agua acumulada después del riego; las raíces no deben permanecer encharcadas.