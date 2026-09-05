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Georgina Rodríguez cautiva la alfombra roja del Festival de Venecia con un traje de ejecutiva: así ha repetido la fórmula de su boda con Cristiano Ronaldo

La empresaria descartó el tradicional vestido de gala para apostar por un arriesgado modelo en azul marino

Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez y su 'look' de alfombra roja. (Grosby Group/dpa/Alamy Live News)
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Georgina Rodríguez ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas del panorama internacional tras hacer su deslumbrante aparición en la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La celebridad e influencer de 32 años se presentó en la emblemática cita italiana apenas unas semanas después de haber celebrado su boda con el futbolista Cristiano Ronaldo. Con una actitud plenamente consolidada y mostrando la confianza propia de una gran estrella, la española demostró que este nuevo capítulo en su vida de casada le sienta de forma inmejorable, acaparando las miradas de los medios y del público congregado.

En esta ocasión, Georgina decidió romper rotundamente con los convencionalismos estilísticos habituales en este tipo de celebraciones. Para hacer su debut formal sobre la alfombra roja durante la premiere de la película Mr. Nelson, Did You Kill People?, la empresaria descartó el tradicional vestido de gala para apostar por un arriesgado e innovador traje de inspiración ejecutiva. Con esta acertada elección, logró fusionar la elegancia de la sastrería con la sofisticación exigida por uno de los certámenes cinematográficos más relevantes del mundo.

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El conjunto elegido consistió en un traje de chaqueta en tono azul oscuro con una marcada inspiración esmoquin, compuesto por una americana muy entallada, de pronunciadas solapas y un gran escote que marcaba su figura. En lugar de combinar la prenda con un pantalón de vestir, optó por una falda larga de silueta columna que aportaba la fluidez justa al atuendo. Para complementar esta propuesta, lucía una impactante pieza de alta joyería en forma de collar con motivos florales a juego con sus pendientes y anillos, combinada con unos zapatos de salón negros de tacón alto firmados por Gucci y un maquillaje smokey eye que potenciaba la intensidad de su mirada.

El Festival de Venecia para Georgina

Más allá del impacto visual de sus elecciones de vestuario, la presencia de Georgina en Venecia refleja el excelente momento que atraviesa tras convertirse oficialmente en la mujer de Cristiano Ronaldo. La ciudad de los canales guarda un significado sumamente especial para la española, ya que fue precisamente en este escenario donde tiempo atrás comenzaron a circular los primeros rumores sobre su futuro junto al astro portugués, vinculados al protagonismo de las joyas que lució en el festival.

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La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

En recientes declaraciones concedidas a la revista Harper’s Bazaar, la propia influencer reflexionaba sobre la satisfacción que le produce haber alcanzado la autonomía que siempre anheló. Georgina confesó que de niña soñaba con transformarse en una mujer independiente, con capacidad para trabajar, asumir responsabilidades propias, formar una gran familia y experimentar la satisfacción personal de conseguir cada uno de sus objetivos por sus propios medios.

De los comienzos en Huesca a su traje de ejecutiva

El camino recorrido hasta la alfombra roja veneciana no ha estado exento de esfuerzo. La empresaria rememoró abiertamente sus orígenes antes de alcanzar la fama, detallando que su primera nómina no llegó sobre un escenario, sino trabajando de limpiadora y camarera en un hotel de un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, de tan solo trescientos habitantes. En aquella etapa de su vida, alquiló un piso y se vio en la necesidad de compartir habitación con profesores interinos, una experiencia que, lejos de desanimarla, le sirvió para comprender el verdadero valor del trabajo duro y la dignidad intrínseca a cualquier profesión.

Traje de Georgina Rodríguez
El significado del Festival de Venecia para Georgina. (Grosby Group)

Asimismo, la disciplina que adquirió durante los años en los que practicó ballet desempeñó un papel determinante en la formación de su carácter. Aunque de pequeña soñaba con llegar a ser bailarina del prestigioso Royal Ballet, las enseñanzas de la danza clásica le inculcaron valores fundamentales como el compañerismo, el respeto, la constancia y la paciencia. Para Georgina, la perseverancia y la dedicación diaria ante el espejo terminaron siendo los verdaderos pilares que la guiaron a través de rutas inesperadas hasta posicionarla en el lugar que ocupa hoy en día.

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